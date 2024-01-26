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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
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Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
https://sputniknews.com.tr/20240126/iletisim-baskanligindan-baba-kart-aciklamasi-murat-kurumun-vaadine-aciklik-getirildi-1080058271.html
İletişim Başkanlığı'ndan 'baba kart' açıklaması: Murat Kurum'un vaadine açıklık getirildi
İletişim Başkanlığı'ndan 'baba kart' açıklaması: Murat Kurum'un vaadine açıklık getirildi
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, AK Parti'nin İstanbul Adayı Murat Kurum'un "'Toplu ulaşım için Baba kart çıkaracağız' dedi" iddiasının doğru olmadığını... 26.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-26T10:51+0300
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2024 türkiye yerel seçimleri
murat kurum
ak parti
istanbul
anne
baba
iletişim başkanlığı
cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum'un, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 'Anne Kart' uygulamasını değiştirdiği vaadine açıklık getirdi.Bazı basın yayın organlarında yer alan, “İBB Başkan Adayı Murat Kurum, "Toplu ulaşım için Baba kart çıkaracağız' dedi" iddiasının doğru olmadığını belirten Merkez, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu Toplantısı'nda böyle bir ifade kullanmamıştır. Programda İstanbul için projelerini açıklayan Kurum, mevcuttaki “Anne Kart” uygulamasının değiştirileceğini, sistemin yeni isminin “Aile Kart” olacağını duyurmuştur" açıklamasını yaptı.Açıklamada, Aile Kart ile şu an 0-4 yaş çocuğu olan annelere verilen ücretsiz ulaşım hakkını değiştireceklerini belirten Kurum'un, "Artık hem yaşı 0-6'ya çıkarıyoruz hem de babalarımıza da çocuklarıyla ücretsiz seyahat hakkı veriyoruz" ifadelerini kullandığı aktarıldı.Merkez'in açıklamasında "Manipülatif haberlere itibar etmeyiniz" denildi.
https://sputniknews.com.tr/20240125/murat-kurum-istanbul-projelerini-acikliyor-yolculuk-suresi-64-dakikadan-39-dakikaya-dusecek-1080027130.html
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murat kurum, ak parti, istanbul, anne, baba, iletişim başkanlığı, cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı
murat kurum, ak parti, istanbul, anne, baba, iletişim başkanlığı, cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı

İletişim Başkanlığı'ndan 'baba kart' açıklaması: Murat Kurum'un vaadine açıklık getirildi

10:51 26.01.2024
© AA / Murat Şengülmurat kurum
murat kurum - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2024
© AA / Murat Şengül
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, AK Parti'nin İstanbul Adayı Murat Kurum'un "'Toplu ulaşım için Baba kart çıkaracağız' dedi" iddiasının doğru olmadığını belirtti. İletişim Başkanlığı, "Kurum, mevcuttaki 'Anne Kart' uygulamasının değiştirileceğini, sistemin yeni isminin “Aile Kart” olacağını duyurmuştur" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum'un, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 'Anne Kart' uygulamasını değiştirdiği vaadine açıklık getirdi.
Bazı basın yayın organlarında yer alan, “İBB Başkan Adayı Murat Kurum, "Toplu ulaşım için Baba kart çıkaracağız' dedi" iddiasının doğru olmadığını belirten Merkez, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu Toplantısı'nda böyle bir ifade kullanmamıştır. Programda İstanbul için projelerini açıklayan Kurum, mevcuttaki “Anne Kart” uygulamasının değiştirileceğini, sistemin yeni isminin “Aile Kart” olacağını duyurmuştur" açıklamasını yaptı.
Açıklamada, Aile Kart ile şu an 0-4 yaş çocuğu olan annelere verilen ücretsiz ulaşım hakkını değiştireceklerini belirten Kurum'un, "Artık hem yaşı 0-6'ya çıkarıyoruz hem de babalarımıza da çocuklarıyla ücretsiz seyahat hakkı veriyoruz" ifadelerini kullandığı aktarıldı.
Merkez'in açıklamasında "Manipülatif haberlere itibar etmeyiniz" denildi.
Murat Kurum - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2024
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Kurum, projelerini açıkladı: 'Yolculuk süresi düşecek, Silivri'ye metro gelecek, otogar taşınacak'
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