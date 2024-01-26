https://sputniknews.com.tr/20240126/gurcistan-ile-ermenistan-arasinda-stratejik-isbirligi-memorandumu-imzalandi-1080080503.html

Gürcistan ile Ermenistan arasında stratejik işbirliği memorandumu imzalandı

Gürcistan ile Ermenistan arasında stratejik işbirliği memorandumu imzalandı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, çalışma ziyareti için geldiği Gürcistan'da, Gürcü mevkidaşı İrakli Garibaşvili tarafından kabul edildi. Bu görüşmede... 26.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-26T18:44+0300

2024-01-26T18:44+0300

2024-01-26T18:44+0300

dünya

nikol paşinyan

ermenistan başbakanı nikol paşinyan

ermenistan

gürcistan

irakliy garibaşvili

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kafkasya

azerbaycan

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Garibaşvili ile Paşinyan'ın baş başa görüşmesinin ardından, Gürcistan ve Ermenistan arasında hükümetler arası 13. Ekonomik İşbirliği Komisyonu oturumu gerçekleştirildi.İki ülke arasında stratejik işbirliğine ilişkin memorandumun imzalanmasının ardından Garibaşvili ve Paşinyan ortak basın toplantısını düzenledi.Burada konuşan Garibaşvili, ülkesi ile Ermenistan arasındaki ticaret ilişkilerinin giderek arttığını belirterek, "Ülkelerimiz arasındaki ticari ilişkilerin gelişmekte olduğunu, ticaret cirosunun (yıllık) 1 milyar dolara ulaştığını memnuniyetle belirtmek isterim" dedi.Gürcistan ile Ermenistan arasında stratejik işbirliğine ilişkin memorandumun imzalandığını aktaran Garibaşvili, "Biz elbette geleneksel ve tarihsel olarak güçlü müttefikleriz, dostlarız, sadece komşu değiliz. Her yönden iyi bir ortaklığımız ve işbirliğimiz var" diye konuştu.Gürcistan olarak Güney Kafkasya'da barışın sürdürülmesi ve güçlendirilmesini desteklediklerini vurgulayan Garibaşvili konuşmasını şu cümlelerle sürdürdü:'Azerbaycan ile normalleşme sürecini konuştuk'Ermenistan Başbakanı Paşinyan ise Tiflis'te bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, kısa süre önce Avrupa Birliği (AB) aday ülke statüsü almasından dolayı Gürcistan hükümetini tebrik etti.Nikol Paşinyan, Ekim 2023'te Tiflis İpek Yolu Forumu'nda yaptığı konuşmasında 'Barış Kavşağı' projesini uluslararası topluma sunduğunu hatırlatarak, bu girişimini Garibaşvili ile de ayrıca görüştüğünü bildirdi.Bu girişim sayesinde bölge ülkeleri arasındaki ilişkilerin ve altyapı projelerinin daha da güçlendirilmesinin mümkün olabileceğini dile getiren Paşinyan açıklamasında şu cümleleri kaydetti:Garibaşvili ile görüşmesinde Ermenistan-Azerbaycan ilişkilerini de değerlendirdiklerini belirten Paşinyan, "Sayın Garibaşvili ile görüşmemizde, Azerbaycan ile normalleşme sürecini konuştuk. Militarizasyon ve benzer yönelimlerin ilişkilerimize katkı sağlayamayacağı vurgulandı. Kamusal ilkelere dayalı bir barış anlaşması imzalamayı kabul ettiğimizde bölgede barış sağlanacak" dedi.İki başbakan ayrıca Ermenistan-Gürcistan devlet sınırının belirlenmesi ve çizilmesi işlemlerinin sona ermesi yönünde fiili adımların atılması için talimat verme konusunda anlaştıklarını duyurdu.​​​​​​​​​​​​​​

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nikol paşinyan, ermenistan başbakanı nikol paşinyan, ermenistan, gürcistan, irakliy garibaşvili, memorandum, işbirliği, kafkasya, azerbaycan