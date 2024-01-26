https://sputniknews.com.tr/20240126/ekonomistler-tek-tek-degerlendirdi-bankalarin-kredi-faiz-oranlari-cepleri-nasil-etkileyecek-1080052519.html

Ekonomistler tek tek değerlendirdi: Bankaların kredi faiz oranları cepleri nasıl etkileyecek?

Ekonomistler tek tek değerlendirdi: Bankaların kredi faiz oranları cepleri nasıl etkileyecek?

Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı. Buna göre faiz oranı 250 baz puan artışla yüzde 45 seviyesine çıkarıldı. Son faiz kararı sonrasında sosyal... 26.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-26T07:07+0300

2024-01-26T07:07+0300

2024-01-26T07:07+0300

ekonomi

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merkez bankası

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Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Banka 250 baz puan faiz artışı ile politika faizini yüzde 42.5’ten yüzde 45’e çıkardı. MB'nin son faiz kararı sonrasında bankaların krediler için uyguladığı kredi faiz oranları dikkat çekti. 300 bin TL'lik bir kredinin 24 ay vadeyle geri ödeme tutarının 690 bin TL olması gündem oldu.Bu son artış mı?Konuyla ilgili merak edilenleri ekonomist Muhammet Bayram ve Doç. Dr. Yüksel Okşak, açıkladı. Ekonomist Muhammet Bayram konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:Yüzde 36’lık hedefin tutturulacağını düşündüğünü söyleyen uzman, "Baz etkisinden dolayı enflasyonda hızlı bir düşüş bekliyoruz. Burada enflasyonun ne kadar katılık göstereceği önemli. Biz alacağımız ürünlerin artık fiyatı düşmez, yüzde 40 artış normal artış diye kanıksarsak bu büyük sorun. Bunu kırmak için Merkez Bankası sterilizasyon araçlarını devreye sokacak. 2024 yılı dengelenme ve reform yılı olacak. 2026’da tek haneli enflasyona geri düşebiliriz. Bunun için ekonomik reformlar çok önemli" dedi.Bankaların kredi faiz oranları cepleri nasıl etkileyecek?Doç. Dr. Yüksel Okşak konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:Mevduat ve kredi faizleri nasıl değişti?Dr. İsmet Demirkol konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

https://sputniknews.com.tr/20240125/kredi-kartina-duzenleme-yolda-ekonomistlerden-olasi-senaryolar-ile-pes-pese-uyari-1080017270.html

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