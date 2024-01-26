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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
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Ekonomistler tek tek değerlendirdi: Bankaların kredi faiz oranları cepleri nasıl etkileyecek?
Ekonomistler tek tek değerlendirdi: Bankaların kredi faiz oranları cepleri nasıl etkileyecek?
Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı. Buna göre faiz oranı 250 baz puan artışla yüzde 45 seviyesine çıkarıldı. Son faiz kararı sonrasında sosyal... 26.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-26T07:07+0300
2024-01-26T07:07+0300
ekonomi
ekonomist
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Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Banka 250 baz puan faiz artışı ile politika faizini yüzde 42.5’ten yüzde 45’e çıkardı. MB'nin son faiz kararı sonrasında bankaların krediler için uyguladığı kredi faiz oranları dikkat çekti. 300 bin TL'lik bir kredinin 24 ay vadeyle geri ödeme tutarının 690 bin TL olması gündem oldu.Bu son artış mı?Konuyla ilgili merak edilenleri ekonomist Muhammet Bayram ve Doç. Dr. Yüksel Okşak, açıkladı. Ekonomist Muhammet Bayram konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:Yüzde 36’lık hedefin tutturulacağını düşündüğünü söyleyen uzman, "Baz etkisinden dolayı enflasyonda hızlı bir düşüş bekliyoruz. Burada enflasyonun ne kadar katılık göstereceği önemli. Biz alacağımız ürünlerin artık fiyatı düşmez, yüzde 40 artış normal artış diye kanıksarsak bu büyük sorun. Bunu kırmak için Merkez Bankası sterilizasyon araçlarını devreye sokacak. 2024 yılı dengelenme ve reform yılı olacak. 2026’da tek haneli enflasyona geri düşebiliriz. Bunun için ekonomik reformlar çok önemli" dedi.Bankaların kredi faiz oranları cepleri nasıl etkileyecek?Doç. Dr. Yüksel Okşak konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:Mevduat ve kredi faizleri nasıl değişti?Dr. İsmet Demirkol konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
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ekonomist, faiz, faiz indirimi, faiz oranı, faiz artırımı, düşük faiz politikası, faiz artırımı, kilit faiz oranı, merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
ekonomist, faiz, faiz indirimi, faiz oranı, faiz artırımı, düşük faiz politikası, faiz artırımı, kilit faiz oranı, merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)

Ekonomistler tek tek değerlendirdi: Bankaların kredi faiz oranları cepleri nasıl etkileyecek?

07:07 26.01.2024
© Fotoğraf : AATürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2024
© Fotoğraf : AA
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Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı. Buna göre faiz oranı 250 baz puan artışla yüzde 45 seviyesine çıkarıldı. Son faiz kararı sonrasında sosyal medyada bir paylaşım dikkat çekti. Peki, bankaların kredi faiz oranları cepleri nasıl etkileyecek?
Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Banka 250 baz puan faiz artışı ile politika faizini yüzde 42.5’ten yüzde 45’e çıkardı. MB'nin son faiz kararı sonrasında bankaların krediler için uyguladığı kredi faiz oranları dikkat çekti. 300 bin TL'lik bir kredinin 24 ay vadeyle geri ödeme tutarının 690 bin TL olması gündem oldu.

Bu son artış mı?

Konuyla ilgili merak edilenleri ekonomist Muhammet Bayram ve Doç. Dr. Yüksel Okşak, açıkladı. Ekonomist Muhammet Bayram konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
“Son artış ama Merkez Bankası jeopolitik riskler gerektirirse faiz artışına gideriz diyor. Bununla beraber sterilizasyon araçları ile birlikte kurda miktarsal sıkılaştırmayı kullanacağız diyor. Bankalara not verilecek. Bankaların Merkez Bankası’nda biriktirmiş olduğu karşılığın azaltılması demek. Parasal sıkılaşmanın sonuna gelindiğinden bahsedebiliriz. Biz asıl paranın devlet tahvillerine gelmesini bekliyoruz. 8 katlı bir talep oldu. Bu para borsaya mı, mevduata mı, devlet tahvillerine mi gidecek? Mevduata giderse yabancı yatırımcı faiz alacak. Eğer biz bunu sağlayabilirsek yabancı yatırımcı gelecek. Şu anda yüzde 45’ler seviyesi normal seviyede. Daha fazla artması demek piyasanın yavaşlaması demek. İç talepteki canlılık korunuyor. Yurt içi yerleşikler harcamalarına devam ediyor. Enflasyon kalemlerinde bazı sınırlandırmalarla beraber taksit sınırlandırması gibi hususlarla birlikte enflasyon düşüş eğilimine girecektir. Ben yüzde 45’in üstüne çıkacağını düşünmüyorum. Gerekli adımlarla birlikte enflasyonda düşme eğilimi başladı. Yüksek faizin iyi olduğunu kimse söyleyemez. Piyasanın durulması demek. İnşallah yakın zamanda faiz azaltımı döngüsüne girebiliriz."
Yüzde 36’lık hedefin tutturulacağını düşündüğünü söyleyen uzman, "Baz etkisinden dolayı enflasyonda hızlı bir düşüş bekliyoruz. Burada enflasyonun ne kadar katılık göstereceği önemli. Biz alacağımız ürünlerin artık fiyatı düşmez, yüzde 40 artış normal artış diye kanıksarsak bu büyük sorun. Bunu kırmak için Merkez Bankası sterilizasyon araçlarını devreye sokacak. 2024 yılı dengelenme ve reform yılı olacak. 2026’da tek haneli enflasyona geri düşebiliriz. Bunun için ekonomik reformlar çok önemli" dedi.

Bankaların kredi faiz oranları cepleri nasıl etkileyecek?

Doç. Dr. Yüksel Okşak konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Merkezin bu kararı ve tutum bir iki tane de sterilizasyon aracı ile desteklenirse içerideki parasal bolluğu azaltacak birkaç hamle daha gelirse ilerleyen zamanlarda bir depo alımı ihalesi daha gelebilir. Bu tarz hamleler yabancıların Türkiye’ye teveccühünü artırıyor. Ekonomide doğru ya da yanlış yok denge var. Bizim için ne demek? Vatandaş için ne demek? Parasal sıkılık, faizin yüksek olması rakamlar ay ansıdı. Kredi ile satılan konut, taşıt sayısı belli. Ciddi katılık var. Politika faizi ile enflasyon mücadelesi bugün itibarıyla rolünü daha maliye politikası, miktarsal sıkılaştırma gibi kavramlara bırakacak. Ben bunun son faiz artırımı olduğunu düşünüyorum."

Mevduat ve kredi faizleri nasıl değişti?

Dr. İsmet Demirkol konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Kredi sıkılaştırma artacak. Mevduat faizlerinin yükselmesi kredi faizlerinin artışından ziyade krediye erişimle eş güdümlü, faizler arttığı zaman bankalar kredi veremiyorsa mevduat faizlerini geri çekiyor. 250 baz puanlık artıştan sonra yüzde 48-49 civarında mevduat faizinde yukarı yönlü seyir devam edebilir, kredi maliyetlerini aşağı doğru çekerek tüketim tarafında dengelenme süreci, kredi kartı artışlarının yansımaması gelebilir. Merkez Bankası mayıs ayına kadar mevduat faizlerinin yüksek kalması için desteği verecek gibi gözüküyor."
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