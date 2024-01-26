https://sputniknews.com.tr/20240126/dunya-tarihinde-bir-ilk-abdde-gerceklestirilen-idam-cezasi-buyuk-tartisma-yaratti-1080054025.html

Dünya tarihinde bir ilk: ABD'de gerçekleştirilen idam cezası büyük tartışma yarattı

Dünya tarihinde bir ilk: ABD'de gerçekleştirilen idam cezası büyük tartışma yarattı

İdam cezasının kullanıldığı ülkelerden biri olan ABD'de dün daha önce hiç denenmemiş bir idam gerçekleştirildi. Cinayet suçundan idam cezası alan Eugene Smith... 26.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-26T08:45+0300

2024-01-26T08:45+0300

2024-01-26T08:45+0300

dünya

işkence

abd

idam

idam cezası

azot oksit

nitrojen

ölüm

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/07/10/1042470612_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_49523cec1c90fe680bfc1bf7dc8ffb68.jpg

İdam cezasının uygulandığı ülkelerden biri olan ABD’de bir ilk yaşandı. Cinayet suçundan ölüm cezasına çarptırılan Eugene Smith isimli bir mahkum Alabama eyaletinde nitrojen gazıyla zehirlenerek idam edildi. Alabama hapishane sözcüsü Kelly Betts, özel bir maske takılarak nitrojen gazı soluması sağlanan Smith’in yerel saatle 20.25’te öldüğünü açıkladı.Daha önce İdam edilirken ölmemiştiDaha önce 2022'de eyaletin kendisini zehirli iğne ile öldürme girişiminden sağ kurtulan Smith, ABD'de bu yöntemle idam edilen ilk kişi oldu. 'Nitrojen hipoksisi' olarak bilinen yeni infaz uygulaması ABD’nin yanı sıra dünyada da bir ilk olarak kayıtlara geçti.1989 yılında bir din adamının eşi olan Elizabeth Sennett’i kiralık katil olarak öldürmekten suçlu bulunan 58 yaşındaki Smith’e verilen idam cezası 2022 yılında zehirli iğne ile infaz edilmeye çalışılmıştı. Smith’in damar yolunun bulunamaması nedeniyle infaz ertelenmişti.Büyük tartışma yarattıNitrojen gazının ölüm cezasının infazında kullanılacak olması kamuoyunun farklı kesimlerinin tepkisini çekmişti. İnsan hakları savunucuları daha önce denenmemiş olan bu yönteme karşı çıkmıştı. Smith’in avukatının infazın durdurulması talebi de Federal Mahkeme tarafından reddedilmişti. Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği ise daha önce kullanılmamış bir infaz yönteminin işkence ya da insanlık dışı uygulama anlamına gelebileceğini belirterek, nitrojen gazıyla infazın durdurulması çağrısında bulunmuştu.Nasıl bir ölüm şekli, Nitrojen hipoksisi ne demek?Nitrojen, kapalı bir alana salındığında hızlıca yayılarak, oksijenin yerini alabilir ve bu durum boğulma tehlikesi oluşturur. Yüksek kısmi basınçlarda solunduğunda nitrojen narkozuna neden olur, bu da nitröz oksit zehirlenmesine benzer, geçici bir zihinsel bozukluk oluşturur.

https://sputniknews.com.tr/20240126/parkta-yuruyuse-cikti-milyoner-oldu-nasil-yaptigini-anlatarak-taktik-verdi-1080052991.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

işkence, abd, idam, idam cezası, azot oksit, nitrojen, ölüm