Dünya tarihinde bir ilk: ABD'de gerçekleştirilen idam cezası büyük tartışma yarattı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Enerji içeceği kadınları erkeklere göre daha fazla etkiliyor
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
8 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
Özel okulların bilinmeyen tehlikeli tarihi
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Kur krizi en çok sağlık sektörünü vurdu
12:05
84 dk
SESLİ HABER
Ve fotoğrafları yayınladı: Elinde silah var
13:33
4 dk
SESLİ HABER
Bakan itiraf etti: Veto olursa Avrupa Birliği’nin B planı yok
13:55
2 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
6 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
Merkez Bankası Başkanı tartışması
15:02
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
81 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
SESLİ HABER
Macaristan Dışişleri Bakanı’nı kim ölümle tehdit etti?
17:45
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
SESLİ HABER
Ve fotoğrafları yayınladı: Elinde silah var
18:14
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Sosyal medya fenomenleri için yeni şart
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
CHP'de PM kritik adaylıkları için toplanıyor
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20240126/dunya-tarihinde-bir-ilk-abdde-gerceklestirilen-idam-cezasi-buyuk-tartisma-yaratti-1080054025.html
Dünya tarihinde bir ilk: ABD'de gerçekleştirilen idam cezası büyük tartışma yarattı
Dünya tarihinde bir ilk: ABD'de gerçekleştirilen idam cezası büyük tartışma yarattı
İdam cezasının kullanıldığı ülkelerden biri olan ABD'de dün daha önce hiç denenmemiş bir idam gerçekleştirildi. Cinayet suçundan idam cezası alan Eugene Smith... 26.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-26T08:45+0300
2024-01-26T08:45+0300
dünya
işkence
abd
idam
idam cezası
azot oksit
nitrojen
ölüm
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/07/10/1042470612_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_49523cec1c90fe680bfc1bf7dc8ffb68.jpg
İdam cezasının uygulandığı ülkelerden biri olan ABD’de bir ilk yaşandı. Cinayet suçundan ölüm cezasına çarptırılan Eugene Smith isimli bir mahkum Alabama eyaletinde nitrojen gazıyla zehirlenerek idam edildi. Alabama hapishane sözcüsü Kelly Betts, özel bir maske takılarak nitrojen gazı soluması sağlanan Smith’in yerel saatle 20.25’te öldüğünü açıkladı.Daha önce İdam edilirken ölmemiştiDaha önce 2022'de eyaletin kendisini zehirli iğne ile öldürme girişiminden sağ kurtulan Smith, ABD'de bu yöntemle idam edilen ilk kişi oldu. 'Nitrojen hipoksisi' olarak bilinen yeni infaz uygulaması ABD’nin yanı sıra dünyada da bir ilk olarak kayıtlara geçti.1989 yılında bir din adamının eşi olan Elizabeth Sennett’i kiralık katil olarak öldürmekten suçlu bulunan 58 yaşındaki Smith’e verilen idam cezası 2022 yılında zehirli iğne ile infaz edilmeye çalışılmıştı. Smith’in damar yolunun bulunamaması nedeniyle infaz ertelenmişti.Büyük tartışma yarattıNitrojen gazının ölüm cezasının infazında kullanılacak olması kamuoyunun farklı kesimlerinin tepkisini çekmişti. İnsan hakları savunucuları daha önce denenmemiş olan bu yönteme karşı çıkmıştı. Smith’in avukatının infazın durdurulması talebi de Federal Mahkeme tarafından reddedilmişti. Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği ise daha önce kullanılmamış bir infaz yönteminin işkence ya da insanlık dışı uygulama anlamına gelebileceğini belirterek, nitrojen gazıyla infazın durdurulması çağrısında bulunmuştu.Nasıl bir ölüm şekli, Nitrojen hipoksisi ne demek?Nitrojen, kapalı bir alana salındığında hızlıca yayılarak, oksijenin yerini alabilir ve bu durum boğulma tehlikesi oluşturur. Yüksek kısmi basınçlarda solunduğunda nitrojen narkozuna neden olur, bu da nitröz oksit zehirlenmesine benzer, geçici bir zihinsel bozukluk oluşturur.
https://sputniknews.com.tr/20240126/parkta-yuruyuse-cikti-milyoner-oldu-nasil-yaptigini-anlatarak-taktik-verdi-1080052991.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/07/10/1042470612_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_62c9f892be5fdc2314ab729e6f1dd876.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
işkence, abd, idam, idam cezası, azot oksit, nitrojen, ölüm
işkence, abd, idam, idam cezası, azot oksit, nitrojen, ölüm

Dünya tarihinde bir ilk: ABD'de gerçekleştirilen idam cezası büyük tartışma yarattı

08:45 26.01.2024
© AAABD'de idam, ABD cezaevi, ABD'de mahkumlar
ABD'de idam, ABD cezaevi, ABD'de mahkumlar - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2024
© AA
Abone ol
İdam cezasının kullanıldığı ülkelerden biri olan ABD'de dün daha önce hiç denenmemiş bir idam gerçekleştirildi. Cinayet suçundan idam cezası alan Eugene Smith isimli bir mahkum nitrojen gazı solutularak infaz edildi. Tarihe geçen bu uygulama büyük bir tartışmayı da beraberinde getirdi.
İdam cezasının uygulandığı ülkelerden biri olan ABD’de bir ilk yaşandı. Cinayet suçundan ölüm cezasına çarptırılan Eugene Smith isimli bir mahkum Alabama eyaletinde nitrojen gazıyla zehirlenerek idam edildi. Alabama hapishane sözcüsü Kelly Betts, özel bir maske takılarak nitrojen gazı soluması sağlanan Smith’in yerel saatle 20.25’te öldüğünü açıkladı.

Daha önce İdam edilirken ölmemişti

Daha önce 2022'de eyaletin kendisini zehirli iğne ile öldürme girişiminden sağ kurtulan Smith, ABD'de bu yöntemle idam edilen ilk kişi oldu. 'Nitrojen hipoksisi' olarak bilinen yeni infaz uygulaması ABD’nin yanı sıra dünyada da bir ilk olarak kayıtlara geçti.
1989 yılında bir din adamının eşi olan Elizabeth Sennett’i kiralık katil olarak öldürmekten suçlu bulunan 58 yaşındaki Smith’e verilen idam cezası 2022 yılında zehirli iğne ile infaz edilmeye çalışılmıştı. Smith’in damar yolunun bulunamaması nedeniyle infaz ertelenmişti.

Büyük tartışma yarattı

Nitrojen gazının ölüm cezasının infazında kullanılacak olması kamuoyunun farklı kesimlerinin tepkisini çekmişti. İnsan hakları savunucuları daha önce denenmemiş olan bu yönteme karşı çıkmıştı. Smith’in avukatının infazın durdurulması talebi de Federal Mahkeme tarafından reddedilmişti. Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği ise daha önce kullanılmamış bir infaz yönteminin işkence ya da insanlık dışı uygulama anlamına gelebileceğini belirterek, nitrojen gazıyla infazın durdurulması çağrısında bulunmuştu.

Nasıl bir ölüm şekli, Nitrojen hipoksisi ne demek?

Nitrojen, kapalı bir alana salındığında hızlıca yayılarak, oksijenin yerini alabilir ve bu durum boğulma tehlikesi oluşturur. Yüksek kısmi basınçlarda solunduğunda nitrojen narkozuna neden olur, bu da nitröz oksit zehirlenmesine benzer, geçici bir zihinsel bozukluk oluşturur.
Elmas Krateri Eyalet Parkı'nda bulunan elmas - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2024
YAŞAM
Parkta yürüyüşe çıktı, milyoner oldu: Nasıl yaptığını anlatarak taktik verdi
07:21
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала