https://sputniknews.com.tr/20240126/disisleri-bakani-fidan-ingiliz-mevkidasi-cameron-ile-gorustu-1080064226.html
Dışişleri Bakanı Fidan, İngiliz mevkidaşı Cameron ile görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, İngiliz mevkidaşı Cameron ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ile İstanbul'da bir araya geldi. 26.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-26T13:03+0300
2024-01-26T13:03+0300
2024-01-26T13:03+0300
türkiye
türkiye
türkiye dışişleri bakanlığı
hakan fidan
ingiltere
ingiltere dışişleri bakanlığı
david cameron
görüşme
istanbul
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Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın İngiliz mevkidaşı Cameron'ı Bakanlığın İstanbul Temsilciliğinde ağırladığı belirtildi.Fotoğrafın da yer aldığı paylaşımda görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi verilmedi.İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Cameron'ın Gazze'de sürdürülebilir ateşkes çabaları kapsamında İsrail, Filistin, Katar ve Türkiye'yi ziyaret edeceği bildirilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231205/ingiltere-disisleri-bakani-cameron-ukraynaya-destegimiz-ayni-sekilde-devam-edecek-1078117023.html
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türkiye, türkiye dışişleri bakanlığı, hakan fidan, ingiltere, ingiltere dışişleri bakanlığı, david cameron, görüşme, istanbul
türkiye, türkiye dışişleri bakanlığı, hakan fidan, ingiltere, ingiltere dışişleri bakanlığı, david cameron, görüşme, istanbul
Dışişleri Bakanı Fidan, İngiliz mevkidaşı Cameron ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ile İstanbul'da bir araya geldi.
Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın İngiliz mevkidaşı Cameron'ı Bakanlığın İstanbul Temsilciliğinde ağırladığı belirtildi.
Fotoğrafın da yer aldığı paylaşımda görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi verilmedi.
İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Cameron'ın Gazze'de sürdürülebilir ateşkes çabaları kapsamında İsrail, Filistin, Katar ve Türkiye'yi ziyaret edeceği bildirilmişti.