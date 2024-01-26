https://sputniknews.com.tr/20240126/disisleri-bakani-fidan-ingiliz-mevkidasi-cameron-ile-gorustu-1080064226.html

Dışişleri Bakanı Fidan, İngiliz mevkidaşı Cameron ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, İngiliz mevkidaşı Cameron ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ile İstanbul'da bir araya geldi. 26.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-26T13:03+0300

2024-01-26T13:03+0300

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türkiye

türkiye

türkiye dışişleri bakanlığı

hakan fidan

ingiltere

ingiltere dışişleri bakanlığı

david cameron

görüşme

istanbul

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Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın İngiliz mevkidaşı Cameron'ı Bakanlığın İstanbul Temsilciliğinde ağırladığı belirtildi.Fotoğrafın da yer aldığı paylaşımda görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi verilmedi.İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Cameron'ın Gazze'de sürdürülebilir ateşkes çabaları kapsamında İsrail, Filistin, Katar ve Türkiye'yi ziyaret edeceği bildirilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20231205/ingiltere-disisleri-bakani-cameron-ukraynaya-destegimiz-ayni-sekilde-devam-edecek-1078117023.html

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türkiye, türkiye dışişleri bakanlığı, hakan fidan, ingiltere, ingiltere dışişleri bakanlığı, david cameron, görüşme, istanbul