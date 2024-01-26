https://sputniknews.com.tr/20240126/bosnaya-bagli-sirp-cumhuriyeti-cumhurbaskani-putin-lukasenko-erdogan-ve-orban-ile-gorusecegiz-1080076641.html
Bosna'ya bağlı Sırp Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı: Putin, Lukaşenko, Erdoğan ve Orban ile görüşeceğiz
Bosna'ya bağlı Sırp Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı: Putin, Lukaşenko, Erdoğan ve Orban ile görüşeceğiz
Bosna Hersek'e bağlı Sırp Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Dodik yaptığı açıklamada Putin, Lukaşenko, Erdoğan ve Orban görüşeceklerini söyledi. 26.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-26T18:09+0300
2024-01-26T18:09+0300
2024-01-26T18:09+0300
dünya
milorad dodik
vladimir putin
aleksandr lukaşenko
recep tayyip erdoğan
viktor orban
görüşme
peter szijjarto
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Bosna Hersek'e bağlı Sırp Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Milorad Dodik, Şubat-Mart aylarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile görüşmeyi beklediğini söyledi.Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ile düzenledikleri ortak bir basın toplantısı düzenleyen Dodik, Macaristan'ın şahsında 'konumumuzu anlayan bir ortağa' sahip olduklarını ve diğer ülkelerle de bu tür ilişkileri sürdürmenin ve geliştirmenin önemine işaret etti.Dodik açıklamasında, "17-18 Şubat tarihlerinde Rusya Federasyonu Devlet Başkanı ve Belarus Devlet Başkanı ile, bu ayın sonunda ya da bir sonraki ayın başında Türkiye Cumhurbaşkanı ile görüşeceğim bir seyahate çıkıyorum. Daha sonra da Orban 7 Mart'ta buraya geliyor. Dolayısıyla tüm bu görüşmeler, uluslararası faaliyetlerimiz açısından önemli olacak" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20240126/rus-disisleri-bakanligi-isvecin-nato-uyeligi-avrupanin-guvenligi-uzerinde-olumsuz-etki-yaratacak-1080071696.html
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milorad dodik, vladimir putin, aleksandr lukaşenko, recep tayyip erdoğan, viktor orban, görüşme, peter szijjarto
milorad dodik, vladimir putin, aleksandr lukaşenko, recep tayyip erdoğan, viktor orban, görüşme, peter szijjarto
Bosna'ya bağlı Sırp Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı: Putin, Lukaşenko, Erdoğan ve Orban ile görüşeceğiz
Bosna Hersek'e bağlı Sırp Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Dodik yaptığı açıklamada Putin, Lukaşenko, Erdoğan ve Orban görüşeceklerini söyledi.
Bosna Hersek'e bağlı Sırp Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Milorad Dodik, Şubat-Mart aylarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile görüşmeyi beklediğini söyledi.
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ile düzenledikleri ortak bir basın toplantısı düzenleyen Dodik, Macaristan'ın şahsında 'konumumuzu anlayan bir ortağa' sahip olduklarını ve diğer ülkelerle de bu tür ilişkileri sürdürmenin ve geliştirmenin önemine işaret etti.
Dodik açıklamasında, "17-18 Şubat tarihlerinde Rusya Federasyonu Devlet Başkanı ve Belarus Devlet Başkanı ile, bu ayın sonunda ya da bir sonraki ayın başında Türkiye Cumhurbaşkanı ile görüşeceğim bir seyahate çıkıyorum. Daha sonra da Orban 7 Mart'ta buraya geliyor. Dolayısıyla tüm bu görüşmeler, uluslararası faaliyetlerimiz açısından önemli olacak" dedi.