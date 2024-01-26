Bakan Koca: İlk 6'lı çapraz karaciğer nakli Malatya'da yapıldı

"Çapraz nakil ameliyatları, hastaların vericileri olmasına rağmen kan ve doku uyuşmazlığı nedeniyle kendi vericilerinden organ alamamaları, aynı durumdaki hastalar arasında birinin vericisinden diğerinin alıcısına nakil yapılması anlamına geliyor. Bu nakillerin en ilerisi olan 6'lı çapraz karaciğer nakil ameliyatları, nakil bekleyen hastalar için ümidi artırıyor.Tıp dünyasındaki yeni başarımızı Enstitü başkanımız Prof. Dr. Sezai Yılmaz’dan dinleyelim.”