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https://sputniknews.com.tr/20230803/zayiflama-cayi-karaciger-yetmezligine-sebep-oldu-organ-nakli-ile-hayata-tutundu-1074339243.html
Zayıflama çayı karaciğer yetmezliğine sebep oldu: Organ nakli ile hayata tutundu
Zayıflama çayı karaciğer yetmezliğine sebep oldu: Organ nakli ile hayata tutundu
İstanbul'da yaşayan 48 yaşındaki Hatice Barutçu, 90 kilo olunca öneriler üzerine kullandığı zayıflama çayı nedeniyle sağlığından oldu. Hızla kilo veren... 03.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-03T16:30+0300
2023-08-03T16:30+0300
yaşam
zayıflama
karaciğer
karaciğer nakli
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İstanbul'un Kartal içesinde yaşayan 48 yaşındaki Hatice Barutçu de sağlıksız beslenince 90 kiloya ulaştı. Fazla kilolarından kurtulmak isteyen genç kadın, öneri üzerine aktardan zayıflama çayı alarak kullanmaya başladı. 1 ay içinde 20 kilo veren Barutçu, bu kez sağlık sıkıntılarıyla karşı karşıya kaldı. Yaklaşık 1 ay kullandığı zayıflama çayı genç kadında mide ağrıları, karın şişkinliğini beraberinde getirdi. Prof. Dr. Ender Dulundu'ya başvuran Hatice Barutçu’ya karaciğer yetmezliği tanısı konuldu. Uzun soluklu bir sürece giren Barutçu, ölümle burun buruna geldi. Bütün tedavilerine rağmen nakil olmadan iyileşemeyen genç kadın, yoğun bakım servisine alındı. Hayati tehlikesi olan Barutçu, Adana’dan bulunan karaciğerle hayata tutundu. Prof. Dr. Dulundu, zayıflamak için öneriler üzerine çeşitli çaylar ve ilaçlar kullanmak isteyenleri uyardı.'Zayıflamak için bir takım çaylar ve ilaçlara başvuruluyor, açıkçası bunlar çok tehlikeli yollar'Hareketsiz yaşam tarzının, spordan uzak kalmanın ve stresin fazla kilo almaya neden olduğunu; aşırı kilolanmanın ve obezitenin insan sağlığını tehdit eden bir problem olduğunu belirten Prof. Dr. Ender Dulundu, “Obezite pek çok hastalığın sebebidir. Özellikle kanser hastalıklarının da en önemli sebepleri arasında obezite, sigara ve alkol kullanımını sayabiliriz. Geçmişte karaciğer sirozunun en önemli sebepleri arasında hepatitleri sayarken günümüzde karaciğer yağlanması ve buna bağlı karaciğer kanserleri ön plana çıkıyor. Sonuçta kalp, tansiyon, kalp damar hastalıkları, eklem hastalıkları ya da kanser gelişimiyle ilgili olarak pek çok hastalığın ana sebebi olarak obeziteyi sayabiliriz. Ülkemizde maalesef obezite açısından dünyada bu oranın hızla arttığı ülkeler arasında bulunuyor. En önemli sebepleri arasında söylediğim gibi dengesiz beslenme, hareketsiz yaşam tarzı. Tabii böyle olunca özellikle genç jenerasyonda da bu kilo alma ciddi bir problem halinde karşımıza çıkıyor. Özellikle yaz dönemi öncesinde bahar aylarında başlamak üzere herkeste bir kilo verme ve yaza daha fit bir şekilde girme gibi düşünceler beliriyor. Bu anlamda da tabii dengeli beslenme ve spor yaparak problemi aşabilmek varken işin kolayına kaçıyoruz. Ne yapıyoruz orada? Zayıflama çayları ve kilo vermek için kullanılan birtakım ilaçlara başvuruyoruz. Açıkçası bunlar çok tehlikeli yollar. Hekim kontrolünde olmadıktan sonra bu tür zayıflama çaylarının ve kilo vermek için kullanılan ilaçların alınmasını önermiyoruz. Yakınınız veya bir arkadaşınız bu zayıflama çayını ya da ilacını kullanmış olabilir ve onda bir problem gelişmemiş olabilir. Ancak bu sizde bir sıkıntı gelişmeyeceği anlamına gelmiyor. Nitekim bu sebeple kilo vermek için kullanılan zayıflama çayları nedeniyle karaciğer nakli yapmak zorunda kaldığımız hastalarımız bile oldu. Sonuçta karaciğere özellikle olumsuz etkilerinden dolayı hastalarda karaciğer yetmezliği tablosu gelişmektedir. Bu hastalar ilaç tedavisiyle toparlayamamaktadır. Son dönem karaciğer yetmezliği tablosuna girerek, karaciğer nakliyle sonlanan sürecin içerisine giriyorlar. Tabii orada karaciğer nakliyle tedavi edilebilecek bir yöntem olmakla beraber, her insan nakil olabilecek şansa da erişemiyor. Çünkü ülkemizde organ bağışı yetersiz. Bu nedenden dolayı yapılan nakillerin yüzde 75’i canlıdan canlıya yapılıyor ancak acil durumlarda canlı vericiden uygun nakil bulunamadığında kadavra için acil çağrı yapmak durumunda kalıyoruz. Fakat o sınırlı sürede organ çıkmadığı için hastaları kaybedebiliyoruz. Bu sonuçla yüz yüze kalmamak adına dengeli beslenme ve bu tür zayıflama ilaçlarından ve çaylarından uzak durmak en sağlıklı yol olacaktır” dedi.'Şuursuz ilaç kullanımından ve zayıflama çaylarından uzak kalınmasını tavsiye ediyorum'Zayıflama çayı nedeniyle karaciğer yetmezliği yaşayan hastası hakkında konuşan Prof. Dr. Ender Dulundu, “Hatice Hanım bize kilo vermek için bir arkadaşının kendisine önerdiği zayıflama çayını kullanmak sonucunda karaciğer yetmezliği tablosuyla geldi. Bu tablodan sıyrılması için her türlü medikal tedaviyi uyguladık ancak maalesef vücudu buna yanıt vermedi. Sonuçta karaciğer nakli olmak zorunda kaldı. O dönemde şanslıydı kendisi acil çağrı yaptığımızda Adana’dan bir organ çıktı. Nakil ekibimizin bir grubu Adana’ya giderek o organı bağışlayan kişiden aldı. Biz burada karaciğer naklini gerçekleştirdik. Kendisini hayata döndürdük ancak şansız bir olay sonucunda organ bulacak kadar şanslı olması her hastanın aynı şansa sahip olacağı anlamına gelmiyor. Dolayısıyla bu pozisyona düşmemek için şuursuz ilaç kullanımından ve zayıflama çaylarından uzak kalınmasını tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı.'Hızlı ve sağlıksız kilo vermenin sonucu karaciğer yetmezliğine kadar gitti'Zayıflama çayı kullandıktan sonra yaşadığı sorunları anlatan Hatice Barutçu, “Karaciğer yetmezliği nedeniyle karaciğer nakli oldum. Zayıflama çayı kullandım. Kullanınca 1 ay sonra sıkıntılı dönemlerim başladı. Bu nedenle doktorlara başvurdum. Ender Hoca ile birlikte bir süreç izledik. Nakil oldum o kadar zor ki zayıflama ilacı ve çayını kimseye tavsiye etmem. Sağlıklı kilo versinler. 90 kiloydum zayıflamaya karar vermiştim. Sağlıklı beslenerek kilo vermek zor geliyordu direkt zayıflama çayı kullanarak hızlı kilo vermek istedim. Zayıflama çayı kullanırken 1 ay içinde 70 kiloya kadar düştüm. Hızlı ve sağlıksız kilo vermenin sonucu karaciğer yetmezliğine kadar gitti. Bu süreçte zayıflama çayına devam ettim. 1 ay sonrasında rahatsızlıklarım başladı. Karında şişme, mide bulantısı, ağrılar ve yürüyemez hale geldim. Bağışıklık sistemim tamamen düşmüştü. Yerlerde sürünüyordum. Gece ve gündüz uykusu hiçbiri yoktu. Bunların sıkıntısıyla Ender Hoca’ya başvurdum kendisi de bana karaciğer yetmezliğine girdiğimi söyledi. Yoğun bakıma alındım. Kısa sürede kadavradan karaciğer bulundu. Ben yaşamayı çok sevdiğim için azim ettim. Yaşayacağım dedim başka da bir şey demedim. Şu anda Allah’a şükür ayaktayım. Nakil olduktan sonra dengeli besleniyorum, yürüyüş yapıyorum ve sağlığıma dikkat ediyorum. Ancak karaciğer nakli olduğum için ömür boyu ilaç kullanmak zorundayım” şeklinde konuştu.
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zayıflama, karaciğer, karaciğer nakli
zayıflama, karaciğer, karaciğer nakli

Zayıflama çayı karaciğer yetmezliğine sebep oldu: Organ nakli ile hayata tutundu

16:30 03.08.2023
© İHA / EMRE BABA - SEMANUR KAYGISIZzayıflama ilacı ile karaciğerinden olan Hatice Barutçu
zayıflama ilacı ile karaciğerinden olan Hatice Barutçu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2023
© İHA / EMRE BABA - SEMANUR KAYGISIZ
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İstanbul'da yaşayan 48 yaşındaki Hatice Barutçu, 90 kilo olunca öneriler üzerine kullandığı zayıflama çayı nedeniyle sağlığından oldu. Hızla kilo veren Barutçu, dayanılmaz karın ağrısı ve şişkinliği nedeniyle doktora başvurunca karaciğer yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma alındı. Barutçu karaciğer nakli ile yeniden sağlığına kavuştu.
İstanbul'un Kartal içesinde yaşayan 48 yaşındaki Hatice Barutçu de sağlıksız beslenince 90 kiloya ulaştı. Fazla kilolarından kurtulmak isteyen genç kadın, öneri üzerine aktardan zayıflama çayı alarak kullanmaya başladı. 1 ay içinde 20 kilo veren Barutçu, bu kez sağlık sıkıntılarıyla karşı karşıya kaldı. Yaklaşık 1 ay kullandığı zayıflama çayı genç kadında mide ağrıları, karın şişkinliğini beraberinde getirdi. Prof. Dr. Ender Dulundu'ya başvuran Hatice Barutçu’ya karaciğer yetmezliği tanısı konuldu. Uzun soluklu bir sürece giren Barutçu, ölümle burun buruna geldi. Bütün tedavilerine rağmen nakil olmadan iyileşemeyen genç kadın, yoğun bakım servisine alındı. Hayati tehlikesi olan Barutçu, Adana’dan bulunan karaciğerle hayata tutundu. Prof. Dr. Dulundu, zayıflamak için öneriler üzerine çeşitli çaylar ve ilaçlar kullanmak isteyenleri uyardı.

'Zayıflamak için bir takım çaylar ve ilaçlara başvuruluyor, açıkçası bunlar çok tehlikeli yollar'

Hareketsiz yaşam tarzının, spordan uzak kalmanın ve stresin fazla kilo almaya neden olduğunu; aşırı kilolanmanın ve obezitenin insan sağlığını tehdit eden bir problem olduğunu belirten Prof. Dr. Ender Dulundu, “Obezite pek çok hastalığın sebebidir. Özellikle kanser hastalıklarının da en önemli sebepleri arasında obezite, sigara ve alkol kullanımını sayabiliriz. Geçmişte karaciğer sirozunun en önemli sebepleri arasında hepatitleri sayarken günümüzde karaciğer yağlanması ve buna bağlı karaciğer kanserleri ön plana çıkıyor. Sonuçta kalp, tansiyon, kalp damar hastalıkları, eklem hastalıkları ya da kanser gelişimiyle ilgili olarak pek çok hastalığın ana sebebi olarak obeziteyi sayabiliriz. Ülkemizde maalesef obezite açısından dünyada bu oranın hızla arttığı ülkeler arasında bulunuyor. En önemli sebepleri arasında söylediğim gibi dengesiz beslenme, hareketsiz yaşam tarzı. Tabii böyle olunca özellikle genç jenerasyonda da bu kilo alma ciddi bir problem halinde karşımıza çıkıyor. Özellikle yaz dönemi öncesinde bahar aylarında başlamak üzere herkeste bir kilo verme ve yaza daha fit bir şekilde girme gibi düşünceler beliriyor. Bu anlamda da tabii dengeli beslenme ve spor yaparak problemi aşabilmek varken işin kolayına kaçıyoruz. Ne yapıyoruz orada? Zayıflama çayları ve kilo vermek için kullanılan birtakım ilaçlara başvuruyoruz. Açıkçası bunlar çok tehlikeli yollar. Hekim kontrolünde olmadıktan sonra bu tür zayıflama çaylarının ve kilo vermek için kullanılan ilaçların alınmasını önermiyoruz. Yakınınız veya bir arkadaşınız bu zayıflama çayını ya da ilacını kullanmış olabilir ve onda bir problem gelişmemiş olabilir. Ancak bu sizde bir sıkıntı gelişmeyeceği anlamına gelmiyor. Nitekim bu sebeple kilo vermek için kullanılan zayıflama çayları nedeniyle karaciğer nakli yapmak zorunda kaldığımız hastalarımız bile oldu. Sonuçta karaciğere özellikle olumsuz etkilerinden dolayı hastalarda karaciğer yetmezliği tablosu gelişmektedir. Bu hastalar ilaç tedavisiyle toparlayamamaktadır. Son dönem karaciğer yetmezliği tablosuna girerek, karaciğer nakliyle sonlanan sürecin içerisine giriyorlar. Tabii orada karaciğer nakliyle tedavi edilebilecek bir yöntem olmakla beraber, her insan nakil olabilecek şansa da erişemiyor. Çünkü ülkemizde organ bağışı yetersiz. Bu nedenden dolayı yapılan nakillerin yüzde 75’i canlıdan canlıya yapılıyor ancak acil durumlarda canlı vericiden uygun nakil bulunamadığında kadavra için acil çağrı yapmak durumunda kalıyoruz. Fakat o sınırlı sürede organ çıkmadığı için hastaları kaybedebiliyoruz. Bu sonuçla yüz yüze kalmamak adına dengeli beslenme ve bu tür zayıflama ilaçlarından ve çaylarından uzak durmak en sağlıklı yol olacaktır” dedi.

'Şuursuz ilaç kullanımından ve zayıflama çaylarından uzak kalınmasını tavsiye ediyorum'

Zayıflama çayı nedeniyle karaciğer yetmezliği yaşayan hastası hakkında konuşan Prof. Dr. Ender Dulundu, “Hatice Hanım bize kilo vermek için bir arkadaşının kendisine önerdiği zayıflama çayını kullanmak sonucunda karaciğer yetmezliği tablosuyla geldi. Bu tablodan sıyrılması için her türlü medikal tedaviyi uyguladık ancak maalesef vücudu buna yanıt vermedi. Sonuçta karaciğer nakli olmak zorunda kaldı. O dönemde şanslıydı kendisi acil çağrı yaptığımızda Adana’dan bir organ çıktı. Nakil ekibimizin bir grubu Adana’ya giderek o organı bağışlayan kişiden aldı. Biz burada karaciğer naklini gerçekleştirdik. Kendisini hayata döndürdük ancak şansız bir olay sonucunda organ bulacak kadar şanslı olması her hastanın aynı şansa sahip olacağı anlamına gelmiyor. Dolayısıyla bu pozisyona düşmemek için şuursuz ilaç kullanımından ve zayıflama çaylarından uzak kalınmasını tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı.

'Hızlı ve sağlıksız kilo vermenin sonucu karaciğer yetmezliğine kadar gitti'

Zayıflama çayı kullandıktan sonra yaşadığı sorunları anlatan Hatice Barutçu, “Karaciğer yetmezliği nedeniyle karaciğer nakli oldum. Zayıflama çayı kullandım. Kullanınca 1 ay sonra sıkıntılı dönemlerim başladı. Bu nedenle doktorlara başvurdum. Ender Hoca ile birlikte bir süreç izledik. Nakil oldum o kadar zor ki zayıflama ilacı ve çayını kimseye tavsiye etmem. Sağlıklı kilo versinler. 90 kiloydum zayıflamaya karar vermiştim. Sağlıklı beslenerek kilo vermek zor geliyordu direkt zayıflama çayı kullanarak hızlı kilo vermek istedim. Zayıflama çayı kullanırken 1 ay içinde 70 kiloya kadar düştüm. Hızlı ve sağlıksız kilo vermenin sonucu karaciğer yetmezliğine kadar gitti. Bu süreçte zayıflama çayına devam ettim. 1 ay sonrasında rahatsızlıklarım başladı. Karında şişme, mide bulantısı, ağrılar ve yürüyemez hale geldim. Bağışıklık sistemim tamamen düşmüştü. Yerlerde sürünüyordum. Gece ve gündüz uykusu hiçbiri yoktu. Bunların sıkıntısıyla Ender Hoca’ya başvurdum kendisi de bana karaciğer yetmezliğine girdiğimi söyledi. Yoğun bakıma alındım. Kısa sürede kadavradan karaciğer bulundu. Ben yaşamayı çok sevdiğim için azim ettim. Yaşayacağım dedim başka da bir şey demedim. Şu anda Allah’a şükür ayaktayım. Nakil olduktan sonra dengeli besleniyorum, yürüyüş yapıyorum ve sağlığıma dikkat ediyorum. Ancak karaciğer nakli olduğum için ömür boyu ilaç kullanmak zorundayım” şeklinde konuştu.
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