https://sputniknews.com.tr/20240126/ayi-saldirisindan-kurtulmak-icin-kendi-kolunu-kesti-1080063603.html

Ayı saldırısından kurtulmak için kendi kolunu kesti

Ayı saldırısından kurtulmak için kendi kolunu kesti

Tayland'da yaban hayatı koruma merkezinde gönüllü olarak çalışan bir turist, meyve verdiği ayının saldırısından kendi kolunu keserek kurtuldu. 26.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-26T12:46+0300

2024-01-26T12:46+0300

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dünya

tayland

ayı

saldırı

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Tayland'ın Chiang Mai kentinde bulunan bir yaban hayatı koruma merkezinde dün yaşanan olayda gönüllü olarak çalışan bir turist, meyve verdiği vahşi ayının saldırısına uğradı. Elini kafesin içindeki ayıya kaptıran 32 yaşındaki İsveçli turist Stefan Claudio Specogna'nın sağ eli ayı tarafından ısırıldı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre kafese meyve koymak için kolunu demir parmaklıklardan içeri sokan Specogna, ayı tarafından kafese doğru çekildi. Adamın saldırıdan kurtulmak için kendi kolunu bıçakla kestiği öğrenildi. Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan Specogna'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

https://sputniknews.com.tr/20231127/sivastopol-akvaryumunu-su-basti-yuzlerce-tropikal-hayvan-oldu-1077827924.html

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