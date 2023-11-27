https://sputniknews.com.tr/20231127/sivastopol-akvaryumunu-su-basti-yuzlerce-tropikal-hayvan-oldu-1077827924.html
Sivastopol akvaryumunu su bastı: Yüzlerce tropikal hayvan öldü
Sivastopol akvaryumunu su bastı: Yüzlerce tropikal hayvan öldü
Sivastopol akvaryumunu su basması nedeniyle yüzlerce tropikal hayvanın öldüğü bildirildi. 27.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-27T18:18+0300
2023-11-27T18:18+0300
2023-11-27T18:18+0300
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Sivastopol akvaryumunun direktörü Yuriy Kravtsov, kötü hava koşullarının etkisiyle Sivastopol akvaryumunda dört kıtadan tropikal tatlı su hayvanlarının öldüğünü belirtti.Sputnik’e konuşan Kravtsov, “Tarihi üçüncü salon hasar gördü. Burası deniz tarafında yer alan bir salon. Dalgalar çatıyı tahrip etti, çok fazla hasar oluştu, salona giren su seviyesi bir buçuk metreye ulaştı. Pompalar, prizler, ısıtıcılar sular altında kaldı. Akvaryumlar sular altında kaldı. Salonun elektriği tamamen kesildi” ifadelerini kullandı.Kravtsov, suların etkisi altında kalan salonda Afrika ve Güney Amerika dahil dört kıtadan getirilen ve yıllardır akvaryumda yaşayan yaklaşık 800 hayvanın öldüğünü sözlerine ekledi.Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki Soçi kenti, gece yaşanan fırtına ve yağışın ardından ortaya çıkan durumla mücadele ediyor. Denizde dalga yüksekliği dört metreyi bulurken yoğun rüzgar ve sağanak yağış demiryolu trafiğinde aksamalara neden oldu. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, Soçi'de deniz kıyısındaki bir binanın fırtınanın ardından çöktüğü ve şehrin sokaklarını su bastığı görülüyor.Rusya Acil Durumlar Bakanlığı: Güney Federal Bölgesi'nde kötü hava koşulları nedeniyle bir kişi öldü, 9 kişi de yaralandı.Kırım genelinde 500 bin kişi elektriksiz kaldı, yarımadadaki tatil beldelerinin altyapısı zarar gördü.Moskova'da aylık yağış miktarının yüzde 35'i bir günde yağdı, Rusya’nın başkentindeki havalimanlarında neredeyse 40 uçuş ertelendi veya iptal edildi. Kırım genelinde 500 bin kişi elektriksiz kaldı, yarımadadaki tatil beldelerinin altyapısı zarar gördü. Belize bandıralı bir kuru yük gemisi, şiddetli fırtınanın ardından Anapa yakınlarında karaya oturdu.
https://sputniknews.com.tr/20231127/meteorolojiden-27-il-icin-sari-ve-turuncu-kodlu-uyari-1077814593.html
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rusya, yağmur, yağış, sel, sel felaketi, rusya acil durumlar bakanlığı (emercom), sivastopol, kırım
rusya, yağmur, yağış, sel, sel felaketi, rusya acil durumlar bakanlığı (emercom), sivastopol, kırım
Sivastopol akvaryumunu su bastı: Yüzlerce tropikal hayvan öldü
Sivastopol akvaryumunu su basması nedeniyle yüzlerce tropikal hayvanın öldüğü bildirildi.
Sivastopol akvaryumunun direktörü Yuriy Kravtsov, kötü hava koşullarının etkisiyle Sivastopol akvaryumunda dört kıtadan tropikal tatlı su hayvanlarının öldüğünü belirtti.
Sputnik’e konuşan Kravtsov, “Tarihi üçüncü salon hasar gördü. Burası deniz tarafında yer alan bir salon. Dalgalar çatıyı tahrip etti, çok fazla hasar oluştu, salona giren su seviyesi bir buçuk metreye ulaştı. Pompalar, prizler, ısıtıcılar sular altında kaldı. Akvaryumlar sular altında kaldı. Salonun elektriği tamamen kesildi” ifadelerini kullandı.
Kravtsov, suların etkisi altında kalan salonda Afrika ve Güney Amerika dahil dört kıtadan getirilen ve yıllardır akvaryumda yaşayan yaklaşık 800 hayvanın öldüğünü sözlerine ekledi.
Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki Soçi kenti, gece yaşanan fırtına ve yağışın ardından ortaya çıkan durumla mücadele ediyor. Denizde dalga yüksekliği dört metreyi bulurken yoğun rüzgar ve sağanak yağış demiryolu trafiğinde aksamalara neden oldu. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, Soçi'de deniz kıyısındaki bir binanın fırtınanın ardından çöktüğü ve şehrin sokaklarını su bastığı görülüyor.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı: Güney Federal Bölgesi'nde kötü hava koşulları nedeniyle bir kişi öldü, 9 kişi de yaralandı.
Kırım genelinde 500 bin kişi elektriksiz kaldı, yarımadadaki tatil beldelerinin altyapısı zarar gördü.
Moskova'da aylık yağış miktarının yüzde 35'i bir günde yağdı, Rusya’nın başkentindeki havalimanlarında neredeyse 40 uçuş ertelendi veya iptal edildi.
Kırım genelinde 500 bin kişi elektriksiz kaldı, yarımadadaki tatil beldelerinin altyapısı zarar gördü.
Belize bandıralı bir kuru yük gemisi, şiddetli fırtınanın ardından Anapa yakınlarında karaya oturdu.