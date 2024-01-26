https://sputniknews.com.tr/20240126/almanya-savunma-bakani-pistorius-savas-konusunda-en-kotu-senaryoya-hazir-olmaliyiz-1080066340.html

Almanya Savunma Bakanı Pistorius: Savaş konusunda en kötü senaryoya hazır olmalıyız

Almanya Savunma Bakanı Pistorius: Savaş konusunda en kötü senaryoya hazır olmalıyız

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Rusya'nın NATO topraklarına şu an için saldırması ihtimalini görmediklerini ancak en kötü senaryonun gerçekleşme... 26.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-26T14:11+0300

2024-01-26T14:11+0300

2024-01-26T14:11+0300

savunma

almanya

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almanya savunma bakanlığı

rusya parlamentosunun alt kanadı duma’nın başkanı vyaçeslav volodin

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Bakan Pistorius, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, uzmanların Almanya ile Rusya arasında şu an için savaş tehlikesi görmediklerini ancak tespitlere göre Rusya'nın 5 ila 8 yıl içinde yeni büyük operasyonlar gerçekleştirebilecek kapasiteye yeniden ulaşabileceğinin öngörüldüğünü belirtti.Avrupa'da süregelen 30 yıllık barış iklimine dikkati çeken Pistorius, zaman zaman dile getirilen Avrupa'daki savaş tehdidine ve Alman ordusunun olası savaşa hazır olup olmadığına ilişkin, "Kendimizi en kötüsüne hazır hale getirmek için gerçekten ama gerçekten hızımızı arttırmalıyız" ifadesini kullandı.Bakan Pistorius, "Şu anda Rusya'nın NATO topraklarına ya da bir NATO ortağına saldırma tehlikesini görmüyorum ancak bu, anlık bir durum. Nasıl ve ne kadar süreceğini kimse bilmiyor" görüşünü paylaştı.'Kendimizi savunma kapasitesine sahibiz'Pistorius, ülkesinin savunma kabiliyeti konusunda, "Bizim için tasarlanan pek çok sistemi Ukrayna'ya verdik ancak bunları yeniden tedarik edeceğiz" ifadesini kullandı.Polonya sınırına yakın Cottbus gibi şehirlerin Rus hava saldırılarına karşı ancak bir gün savunulabileceği yönündeki haberlere ilişkin ise Pistorius, "Hayır, bu doğru değil. Biz, kendimizi savunma kapasitesine sahibiz ama tabii ki her şeyden yeterince yok" değerlendirmesinde bulundu.Son dönemde savunma harcamalarını ve personel sayısını artıracağını duyuran Almanya'da ordunun personel açığının kapatılması konusunda da Bakan Pistorius, henüz Alman pasaportu bulunmamasına rağmen Almanya'da yaşayan, akıcı Almanca konuşan ve ülkeye hizmet etmek isteyen gençlerin de istihdam edilebileceğini belirtti.

https://sputniknews.com.tr/20240123/almanya-savunma-bakani-pistorius-ulkesini-rusya-ile-savasa-hazirlanmaya-cagirdi-1079934244.html

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almanya, boris pistorius, almanya savunma bakanlığı, rusya parlamentosunun alt kanadı duma’nın başkanı vyaçeslav volodin, rusya, nato, polonya, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu