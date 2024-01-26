https://sputniknews.com.tr/20240126/abdli-gazeteci-hersh-putin-ve-siye-duyulan-saygi-artiyor-1080070077.html

ABD'li gazeteci Hersh: Putin ve Şi'ye duyulan saygı artıyor

ABD'li gazeteci Hersh: Putin ve Şi'ye duyulan saygı artıyor

ABD'li gazeteci Seymour Hersh, dünyada Rusya ve Çin liderleri Putin ve Şi'ye saygının, Ukrayna, ABD ve İsrail'in tepe isimlerinden duyulan rahatsızlığın... 26.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-26T16:16+0300

2024-01-26T16:16+0300

2024-01-26T16:17+0300

dünya

seymour hersh

vladimir putin

şi cinping

joe biden

vladimir zelenskiy

benyamin netanyahu

saygı

rahatsızlık

ukrayna

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Substack adlı kişisel internet sitesinde yeni bir makale yayınlayan Hersh, ABD Başkanı Joe Biden'ın saldırgan dış politikası nedeniyle kendisini İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile aynı negatif gruba soktuğunu söyledi.Hersh, "Biden'ın çatışmalarda Ukrayna ve İsrail'e verdiği destek ve yakın zamanda Yemen'de Husilere saldırma kararı, onu dünyanın büyük bir kısmı tarafından giderek daha fazla kınanan iki lider Benyamin Netanyahu ve Vladimir Zelenskiy ile aynı gruba soktu" dedi.Hersh, buna karşılık Batılı ülkelerin dışında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e saygının giderek arttığını vurguladı.Biden'ın Ukrayna ve Gazze Şeridi'ndeki çatışmalara müdahalesini 'felaket', Husileri bombalama kararını ise 'siyasi panik tezahürü' olarak niteleyen Hersh, "ABD, hava ve denizden gerçekleştirdiği saldırılarla, Yemen'in kuzeyinde hüküm süren Şii Ensarullah hareketinin İsrail'in Filistin topraklarındaki operasyonuna cevaben gemileri hedef aldığı bombardımanları durdurmaya zorlamaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20240126/putin-2-dunya-savasinda-nazizme-karsi-kazanilan-zafer-rusya-icin-kutsal-1080067195.html

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seymour hersh, vladimir putin, şi cinping, joe biden, vladimir zelenskiy, benyamin netanyahu, saygı, rahatsızlık, ukrayna, israil, abd, rusya, çin