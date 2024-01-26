https://sputniknews.com.tr/20240126/abdli-gazeteci-hersh-putin-ve-siye-duyulan-saygi-artiyor-1080070077.html
ABD'li gazeteci Hersh: Putin ve Şi'ye duyulan saygı artıyor
ABD'li gazeteci Hersh: Putin ve Şi'ye duyulan saygı artıyor
ABD'li gazeteci Seymour Hersh, dünyada Rusya ve Çin liderleri Putin ve Şi'ye saygının, Ukrayna, ABD ve İsrail'in tepe isimlerinden duyulan rahatsızlığın... 26.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-26T16:16+0300
2024-01-26T16:16+0300
2024-01-26T16:17+0300
dünya
seymour hersh
vladimir putin
şi cinping
joe biden
vladimir zelenskiy
benyamin netanyahu
saygı
rahatsızlık
ukrayna
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Substack adlı kişisel internet sitesinde yeni bir makale yayınlayan Hersh, ABD Başkanı Joe Biden'ın saldırgan dış politikası nedeniyle kendisini İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile aynı negatif gruba soktuğunu söyledi.Hersh, "Biden'ın çatışmalarda Ukrayna ve İsrail'e verdiği destek ve yakın zamanda Yemen'de Husilere saldırma kararı, onu dünyanın büyük bir kısmı tarafından giderek daha fazla kınanan iki lider Benyamin Netanyahu ve Vladimir Zelenskiy ile aynı gruba soktu" dedi.Hersh, buna karşılık Batılı ülkelerin dışında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e saygının giderek arttığını vurguladı.Biden'ın Ukrayna ve Gazze Şeridi'ndeki çatışmalara müdahalesini 'felaket', Husileri bombalama kararını ise 'siyasi panik tezahürü' olarak niteleyen Hersh, "ABD, hava ve denizden gerçekleştirdiği saldırılarla, Yemen'in kuzeyinde hüküm süren Şii Ensarullah hareketinin İsrail'in Filistin topraklarındaki operasyonuna cevaben gemileri hedef aldığı bombardımanları durdurmaya zorlamaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20240126/putin-2-dunya-savasinda-nazizme-karsi-kazanilan-zafer-rusya-icin-kutsal-1080067195.html
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seymour hersh, vladimir putin, şi cinping, joe biden, vladimir zelenskiy, benyamin netanyahu, saygı, rahatsızlık, ukrayna, israil, abd, rusya, çin
seymour hersh, vladimir putin, şi cinping, joe biden, vladimir zelenskiy, benyamin netanyahu, saygı, rahatsızlık, ukrayna, israil, abd, rusya, çin
ABD'li gazeteci Hersh: Putin ve Şi'ye duyulan saygı artıyor
16:16 26.01.2024 (güncellendi: 16:17 26.01.2024)
ABD'li gazeteci Seymour Hersh, dünyada Rusya ve Çin liderleri Putin ve Şi'ye saygının, Ukrayna, ABD ve İsrail'in tepe isimlerinden duyulan rahatsızlığın arttığını belirtti.
Substack adlı kişisel internet sitesinde yeni bir makale yayınlayan Hersh, ABD Başkanı Joe Biden'ın saldırgan dış politikası nedeniyle kendisini İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile aynı negatif gruba soktuğunu söyledi.
Hersh, "Biden'ın çatışmalarda Ukrayna ve İsrail'e verdiği destek ve yakın zamanda Yemen'de Husilere saldırma kararı, onu dünyanın büyük bir kısmı tarafından giderek daha fazla kınanan iki lider Benyamin Netanyahu ve Vladimir Zelenskiy ile aynı gruba soktu" dedi.
Hersh, buna karşılık Batılı ülkelerin dışında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e saygının giderek arttığını vurguladı.
Biden'ın Ukrayna ve Gazze Şeridi'ndeki çatışmalara müdahalesini 'felaket', Husileri bombalama kararını ise 'siyasi panik tezahürü' olarak niteleyen Hersh, "ABD, hava ve denizden gerçekleştirdiği saldırılarla, Yemen'in kuzeyinde hüküm süren Şii Ensarullah hareketinin İsrail'in Filistin topraklarındaki operasyonuna cevaben gemileri hedef aldığı bombardımanları durdurmaya zorlamaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.