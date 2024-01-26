https://sputniknews.com.tr/20240126/abd-rusyanin-uluslararasi-tahil-konseyi-toplantisina-katilimina-izin-vermedi-1080050997.html
‘ABD, Rusya'nın Uluslararası Tahıl Konseyi toplantısına katılımına izin vermedi’
‘ABD, Rusya'nın Uluslararası Tahıl Konseyi toplantısına katılımına izin vermedi’
Rusya’nın Washington Büyükelçiliği, ABD’nin Rus diplomatların Uluslararası Tahıl Konseyi toplantısına katılımına izin vermediğini bildirdi. 26.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-26T01:30+0300
2024-01-26T01:30+0300
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Rusya’nın Washington Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, ABD’nin Rus diplomatların 24 Ocak'ta New Orleans'ta düzenlenen Uluslararası Tahıl Konseyi toplantısına katılmalarına izin vermediği belirtildi.Açıklamada, “ABD, 24 Ocak'ta New Orleans'ta düzenlenen Uluslararası Tahıl Konseyi toplantısına Rus diplomatların katılımını yasaklamakla çok taraflı toplantılara ev sahipliği yapma yükümlülüklerini kolayca ihlal etmeye hazır olduğunu bu rezilce eylemle açıkça ortaya koydu” denildi.Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerin tarihi açısından önemli olan etkinliklerde Rusya'nın varlığının önündeki engellerin artık norm haline geldiği vurgulanan açıklamada, “Tüm dünyayı ilgilendiren konularda etkili kararların alınabilmesi için gerekli olan uluslararası toplantıların organizatörlüğü işlevlerine sorumlu bir yaklaşım talep ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.
https://sputniknews.com.tr/20240126/pentagon-abd-il-76-olayinda-amerikan-silahlarinin-olasi-kullanimina-iliskin-iddialari-arastiriyor-1080050829.html
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abd, abd, rusya, rusya’nın washington büyükelçiliği
abd, abd, rusya, rusya’nın washington büyükelçiliği
‘ABD, Rusya'nın Uluslararası Tahıl Konseyi toplantısına katılımına izin vermedi’
01:30 26.01.2024 (güncellendi: 01:41 26.01.2024)
Rusya’nın Washington Büyükelçiliği, ABD’nin Rus diplomatların Uluslararası Tahıl Konseyi toplantısına katılımına izin vermediğini bildirdi.
Rusya’nın Washington Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, ABD’nin Rus diplomatların 24 Ocak'ta New Orleans'ta düzenlenen Uluslararası Tahıl Konseyi toplantısına katılmalarına izin vermediği belirtildi.
Açıklamada, “ABD, 24 Ocak'ta New Orleans'ta düzenlenen Uluslararası Tahıl Konseyi toplantısına Rus diplomatların katılımını yasaklamakla çok taraflı toplantılara ev sahipliği yapma yükümlülüklerini kolayca ihlal etmeye hazır olduğunu bu rezilce eylemle açıkça ortaya koydu” denildi.
Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerin tarihi açısından önemli olan etkinliklerde Rusya'nın varlığının önündeki engellerin artık norm haline geldiği vurgulanan açıklamada, “Tüm dünyayı ilgilendiren konularda etkili kararların alınabilmesi için gerekli olan uluslararası toplantıların organizatörlüğü işlevlerine sorumlu bir yaklaşım talep ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.