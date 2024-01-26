https://sputniknews.com.tr/20240126/pentagon-abd-il-76-olayinda-amerikan-silahlarinin-olasi-kullanimina-iliskin-iddialari-arastiriyor-1080050829.html

Pentagon: ABD, İl-76 olayında Amerikan silahlarının olası kullanımına ilişkin iddiaları araştırıyor

Pentagon: ABD, İl-76 olayında Amerikan silahlarının olası kullanımına ilişkin iddiaları araştırıyor

Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, ABD'nin Rusya’nın Belgorod bölgesinde düşürülen İl-76 olayında Amerikan silahlarının kullanıldığına ilişkin iddiaları... 26.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-26T01:24+0300

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ukrayna krizi

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abd

ukrayna

ukrayna krizi

il-76

il-76

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Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh yaptığı açıklamada, ABD'nin Ukraynalı savaş esirlerini taşıyan Rus İl-76 uçağının düşürülmesinde Amerikan silahlarının kullanıldığına ilişkin iddiaları araştırdığını söyledi.Konuya ilişkin iddiaları değerlendiren Singh, “Bu konuyu araştırıyoruz” dedi.Daha önce, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel gazetecilere, ABD'nin Belgorod bölgesinde düşürülen İl-76 olayıyla hiç bir ilgisinin olmadığını söylemişti.

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