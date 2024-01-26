https://sputniknews.com.tr/20240126/pentagon-abd-il-76-olayinda-amerikan-silahlarinin-olasi-kullanimina-iliskin-iddialari-arastiriyor-1080050829.html
Pentagon: ABD, İl-76 olayında Amerikan silahlarının olası kullanımına ilişkin iddiaları araştırıyor
Pentagon: ABD, İl-76 olayında Amerikan silahlarının olası kullanımına ilişkin iddiaları araştırıyor
Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, ABD'nin Rusya’nın Belgorod bölgesinde düşürülen İl-76 olayında Amerikan silahlarının kullanıldığına ilişkin iddiaları... 26.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-26T01:24+0300
2024-01-26T01:24+0300
2024-01-26T01:24+0300
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il-76
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Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh yaptığı açıklamada, ABD'nin Ukraynalı savaş esirlerini taşıyan Rus İl-76 uçağının düşürülmesinde Amerikan silahlarının kullanıldığına ilişkin iddiaları araştırdığını söyledi.Konuya ilişkin iddiaları değerlendiren Singh, “Bu konuyu araştırıyoruz” dedi.Daha önce, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel gazetecilere, ABD'nin Belgorod bölgesinde düşürülen İl-76 olayıyla hiç bir ilgisinin olmadığını söylemişti.
https://sputniknews.com.tr/20240123/pentagon-irakta-abd-askerlerinin-bulundugu-usse-saldiri-oncekilerden-daha-buyuk-capliydi-1079927085.html
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pentagon, sabrina singh, abd, abd, ukrayna, ukrayna krizi, il-76, il-76
pentagon, sabrina singh, abd, abd, ukrayna, ukrayna krizi, il-76, il-76
Pentagon: ABD, İl-76 olayında Amerikan silahlarının olası kullanımına ilişkin iddiaları araştırıyor
Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, ABD'nin Rusya’nın Belgorod bölgesinde düşürülen İl-76 olayında Amerikan silahlarının kullanıldığına ilişkin iddiaları araştırdığını belirtti.
Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh yaptığı açıklamada, ABD'nin Ukraynalı savaş esirlerini taşıyan Rus İl-76 uçağının düşürülmesinde Amerikan silahlarının kullanıldığına ilişkin iddiaları araştırdığını söyledi.
Konuya ilişkin iddiaları değerlendiren Singh, “Bu konuyu araştırıyoruz” dedi.
Daha önce, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel gazetecilere, ABD'nin Belgorod bölgesinde düşürülen İl-76 olayıyla hiç bir ilgisinin olmadığını söylemişti.