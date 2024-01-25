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Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20240125/yilin-ilk-faiz-karari-bugun-aciklanacak-ekonomistler-ne-bekliyor-1080021021.html
Yılın ilk faiz kararı bugün açıklanacak: Ekonomistler ne bekliyor?
Yılın ilk faiz kararı bugün açıklanacak: Ekonomistler ne bekliyor?
Ekonomide haftanın en önemli bekleyişi sona eriyor. Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını bugün açıklayacak. 25.01.2024, Sputnik Türkiye
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Para Politikası Kurulu, Hafize Gaye Erkan'ın başkanlığında bugün toplanacak.Merkez Bankası faiz kararını saat kaçta açıklayacak?Saat 14.00'te faiz kararı belli olacak. Banka son toplantısında 250 baz puanlık faiz artırımına gitti.Ekonomistler faiz artışı bekliyorPolitika faizi yüzde 42,5 seviyesine yükseldi. Ekonomistler, faizlerin bu toplantıda da 250 baz puan artırılmasını bekliyor.Karar metninde ise sıkılaşma sürecine dair mesajlar aranacak.Sıkılaşma sürecinin ne zaman tamamlanacağına dair yönlendirme önemli olacak.Piyasa faiz kararına odaklandıYurt içinde dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,77 değer kazancıyla 8.090,90 puandan tamamlarken, bugün TCMB'nin açıklayacağı para politikası kararları yatırımcıların odağında bulunuyor.Analistler, faiz kararıyla birlikte politika metninden alınacak sinyallerin yurt içi piyasalarda oynaklığı artırabileceğini kaydederek, piyasalarda bankanın bir süredir devam eden şahin adımlarının bu toplantıyla birlikte sona ereceği öngörülerinin hakim olduğunu ifade etti.AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 45'e çıkaracağını tahmin ediyor.Dolar/TL, dün yatay bir seyir izleyerek 30,2382'den günü tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 30,2630 seviyesinden işlem görüyor.Öte yandan, dün açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Akla ziyan dedikodularla ekonomide bin bir güçlükle temin ettiğimiz güven ve istikrar iklimini bozacak kampanyalar başlatıyorlar. Dedikodular üzerinden bir bardak suda fırtına koparmaya çalışan fitne tüccarlarını kesinlikle umursamıyoruz." ifadelerini kullandı.ABD Başkanı Joe Biden ise Kongre'ye bir mektup yollayarak, İsveç'in NATO'ya üyeliğiyle ilgili Türkiye'deki süreç tamamlanır tamamlanmaz Türkiye'ye F-16 savaş uçaklarının satışına ilişkin resmi bildirimi Kongre'ye göndereceğini bildirdi.Analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin faiz kararının yanı sıra para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ECB'nin faiz kararı ve ECB Başkanı Lagarde'ın açıklamaları ile ABD'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.100 ve 8.250 seviyelerinin direnç, 8.060 ve 7.980 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
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Yılın ilk faiz kararı bugün açıklanacak: Ekonomistler ne bekliyor?

09:30 25.01.2024 (güncellendi: 09:31 25.01.2024)
© AAMerkez Bankası
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2024
© AA
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Ekonomide haftanın en önemli bekleyişi sona eriyor. Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını bugün açıklayacak.
Para Politikası Kurulu, Hafize Gaye Erkan'ın başkanlığında bugün toplanacak.

Merkez Bankası faiz kararını saat kaçta açıklayacak?

Saat 14.00'te faiz kararı belli olacak. Banka son toplantısında 250 baz puanlık faiz artırımına gitti.

Ekonomistler faiz artışı bekliyor

Politika faizi yüzde 42,5 seviyesine yükseldi. Ekonomistler, faizlerin bu toplantıda da 250 baz puan artırılmasını bekliyor.
Karar metninde ise sıkılaşma sürecine dair mesajlar aranacak.
Sıkılaşma sürecinin ne zaman tamamlanacağına dair yönlendirme önemli olacak.

Piyasa faiz kararına odaklandı

Yurt içinde dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,77 değer kazancıyla 8.090,90 puandan tamamlarken, bugün TCMB'nin açıklayacağı para politikası kararları yatırımcıların odağında bulunuyor.
Analistler, faiz kararıyla birlikte politika metninden alınacak sinyallerin yurt içi piyasalarda oynaklığı artırabileceğini kaydederek, piyasalarda bankanın bir süredir devam eden şahin adımlarının bu toplantıyla birlikte sona ereceği öngörülerinin hakim olduğunu ifade etti.
AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 45'e çıkaracağını tahmin ediyor.
Dolar/TL, dün yatay bir seyir izleyerek 30,2382'den günü tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 30,2630 seviyesinden işlem görüyor.
Öte yandan, dün açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Akla ziyan dedikodularla ekonomide bin bir güçlükle temin ettiğimiz güven ve istikrar iklimini bozacak kampanyalar başlatıyorlar. Dedikodular üzerinden bir bardak suda fırtına koparmaya çalışan fitne tüccarlarını kesinlikle umursamıyoruz." ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Joe Biden ise Kongre'ye bir mektup yollayarak, İsveç'in NATO'ya üyeliğiyle ilgili Türkiye'deki süreç tamamlanır tamamlanmaz Türkiye'ye F-16 savaş uçaklarının satışına ilişkin resmi bildirimi Kongre'ye göndereceğini bildirdi.
Analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin faiz kararının yanı sıra para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ECB'nin faiz kararı ve ECB Başkanı Lagarde'ın açıklamaları ile ABD'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.100 ve 8.250 seviyelerinin direnç, 8.060 ve 7.980 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2024
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