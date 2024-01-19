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Merkez Bankası yayımladı: Yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini
Merkez Bankası yayımladı: Yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini
Merkez Bankası, piyasanın dolar, faiz, enflasyon ve büyüme beklentilerini içeren ocak ayı anket sonuçlarını açıkladı. Katılımcıların yıl sonu dolar kuru... 19.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-19T12:41+0300
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ekonomi
merkez bankası
enflasyon
faiz
tahmin
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketini yayımladı. Ankete göre katılımcıların yıl sonu dolar kuru tahmini 40 TL'ye yükseldi. Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu beklentisi de yüzde 42.04 oldu.Merkez Bankası'nın yayımladığı raporda, "Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) bu anket döneminde yüzde 42,04 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 41,23 iken, bu anket döneminde yüzde 39,09 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 24,82 ve yüzde 23,69 olarak gerçekleşmiştir" ifadesine yer verildi.Yıl sonu dolar beklentisiRaporda şunlar kaydedildi:
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merkez bankası, enflasyon, faiz, tahmin
merkez bankası, enflasyon, faiz, tahmin

Merkez Bankası yayımladı: Yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini

12:41 19.01.2024 (güncellendi: 12:59 19.01.2024)
© AAMerkez Bankası
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2024
© AA
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Merkez Bankası, piyasanın dolar, faiz, enflasyon ve büyüme beklentilerini içeren ocak ayı anket sonuçlarını açıkladı. Katılımcıların yıl sonu dolar kuru beklentisi 40 lira olurken, enflasyon beklentisi ise yüzde 42.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketini yayımladı. Ankete göre katılımcıların yıl sonu dolar kuru tahmini 40 TL'ye yükseldi. Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu beklentisi de yüzde 42.04 oldu.
Merkez Bankası'nın yayımladığı raporda, "Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) bu anket döneminde yüzde 42,04 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 41,23 iken, bu anket döneminde yüzde 39,09 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 24,82 ve yüzde 23,69 olarak gerçekleşmiştir" ifadesine yer verildi.

Yıl sonu dolar beklentisi

Raporda şunlar kaydedildi:

"Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bu anket döneminde 40,00 TL olmuştur. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 39,46 TL iken, bu anket döneminde 40,64 TL olarak gerçekleşmiştir. Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 42,47 iken, bu anket döneminde yüzde 45,00 olmuştur. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 42,50 iken, bu anket döneminde yüzde 45,00 olarak gerçekleşmiştir.

Katılımcıların GSYH 2024 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,3 iken, bu anket döneminde yüzde 3,4 olarak gerçekleşmiştir. GSYH 2025 yılı büyüme beklentisi ise bu anket döneminde yüzde 3,9 olarak gerçekleşmiştir.

2024 yılı Ocak ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 68 katılımcı tarafından yanıtlanmış ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirilmiştir."

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2024
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