https://sputniknews.com.tr/20240119/bakan-simsek-secim-ekonomisi-iddialarini-yalanladi-1079813049.html

Bakan Şimşek 'seçim ekonomisi' iddialarını yalanladı: 'Gerçeği yansıtmıyor'

Bakan Şimşek 'seçim ekonomisi' iddialarını yalanladı: 'Gerçeği yansıtmıyor'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Seçim ekonomisi iddiaları gerçeği yansıtmıyor. 2024 yılında bütçe hedeflerimizi tutturmakta kararlıyız" dedi. 19.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-19T10:41+0300

2024-01-19T10:41+0300

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ekonomi

hazine ve maliye bakanlığı

hazine ve maliye bakanı

mehmet şimşek

seçim

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Şimşek, sosyal medya hesabından, "Dezenformasyonla Mücadele Merkezi"nin paylaşımını alıntılayarak, "seçim ekonomisi" iddialarını yanıtladı.OVP bütçe hedeflerine işaret eden Şimşek, "Seçim ekonomisi iddiaları gerçeği yansıtmıyor. 2024 yılında bütçe hedeflerimizi tutturmakta kararlıyız. Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü destekleriyle program hedeflerimize ulaşmak için gerekli politikaları kararlılıkla uyguluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.'Piyasa bozucu manipülatif haberlere itibar etmeyin'Dezenformasyonla Mücadele Merkezi sosyal medya hesabından bazı basın yayın organlarında yer alan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Şimşek’ten 31 Mart’a kadar kesenin ağzının açılmasını istedi." iddiasının doğru olmadığını duyurmuştu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Bakan Şimşek arasında geçtiği iddia edilen konuşmaların tamamen asılsız olduğunun vurgulandığı paylaşımda, "Ülkemizin ekonomi yönetimi, Orta Vadeli Program (OVP) hedefleriyle uyumlu şekilde çalışmalarını sürdürmekte ve bütçe disiplinini öncelemektedir. Piyasa bozucu manipülatif haberlere itibar etmeyiniz." ifadelerine yer verildi.

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hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, mehmet şimşek, seçim