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SON DAKİKA | Yerlikaya duyurdu: DEAŞ'e yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 28 şüpheli yakalandı
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https://sputniknews.com.tr/20240125/yerlikaya-duyurdu-dease-yonelik-gerceklestirilen-operasyonlarda-28-supheli-yakalandi-1080017805.html
Yerlikaya duyurdu: DAEŞ'e yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 28 şüpheli yakalandı
Yerlikaya duyurdu: DAEŞ'e yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 28 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 ilde DAEŞ terör örgütüne karşı gerçekleştirilen operasyonlarda 28 şüphelinin yakalandığını açıkladı. 25.01.2024, Sputnik Türkiye
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Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kahramanlar-46 operasyonu hakkında bilgi verdi. Yerlikaya, 9 ilde DAEŞ terör örgütüne karşı düzenlenen operasyonda 28 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
https://sputniknews.com.tr/20240125/meteoroloji-tarih-verdi-istanbula-kar-geri-geliyor-onlarca-il-beyaza-burunecek-1080016446.html
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ali yerlikaya, deaş, daeş, şüpheli, operasyon

Yerlikaya duyurdu: DAEŞ'e yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 28 şüpheli yakalandı

08:12 25.01.2024 (güncellendi: 08:18 25.01.2024)
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 ilde DAEŞ terör örgütüne karşı gerçekleştirilen operasyonlarda 28 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kahramanlar-46 operasyonu hakkında bilgi verdi. Yerlikaya, 9 ilde DAEŞ terör örgütüne karşı düzenlenen operasyonda 28 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
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