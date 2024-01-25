Yerlikaya duyurdu: DAEŞ'e yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 28 şüpheli yakalandı

9️⃣ İlde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “KAHRAMANLAR-46” operasyonlarında 2️⃣8️⃣ şüpheli yakalandı❗



Aziz Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle… pic.twitter.com/3qc2r4fsrs