https://sputniknews.com.tr/20240125/turk-bayragini-bicakla-kesen-sahis-tutuklandi--1080040977.html
Türk bayrağını bıçakla kesen şahıs tutuklandı
Türk bayrağını bıçakla kesen şahıs tutuklandı
Alanya'da bir iş yerinin önünde asılı olan Türk bayrağını bıçakla kesen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. 25.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-25T17:16+0300
2024-01-25T17:16+0300
2024-01-25T17:16+0300
türkiye
türk bayrağı
kesmek
saldırı
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Antalya'nın Alanya ilçesi çarşı merkezinde güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde bir lokantanın önünde gece saatlerinde bir kişi elindeki bıçakla iş yerinin önünden geçerken birden geri dönerek asılı olan Türk bayrağını kesti.Dükkan sahibi ve çalışanlar sabah iş yerine geldiğinde bayrağın altının kesilmiş olduğunu fark etti. Olay yerine gelen ekipler, iş yeri ve çevre esnafın kameralarını incelemeye aldı. Polis, iş yeri sahipleri ve çalışanlarının ifadesine başvurdu. İşyeri sahibi ise bu kişiden şikayetçi olduklarını ve en kısa sürede bu şahsın yakalanmasını istedi. Polis, şahsın kimliğinin tespit edilmesinin ardından bir eve yapılan baskında olayı gerçekleştiren S.Ö'yü bıçakla birlikte yakalandı. Polis merkezindeki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen S.Ö., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
https://sputniknews.com.tr/20231227/teror-propagandasiyla-suclanan-kadina-sosyal-medyada-turk-bayragi-paylasma-cezasi-1079087442.html
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türk bayrağı, kesmek, saldırı
türk bayrağı, kesmek, saldırı
Türk bayrağını bıçakla kesen şahıs tutuklandı
Alanya'da bir iş yerinin önünde asılı olan Türk bayrağını bıçakla kesen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Antalya'nın Alanya ilçesi çarşı merkezinde güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde bir lokantanın önünde gece saatlerinde bir kişi elindeki bıçakla iş yerinin önünden geçerken birden geri dönerek asılı olan Türk bayrağını kesti.
Dükkan sahibi ve çalışanlar sabah iş yerine geldiğinde bayrağın altının kesilmiş olduğunu fark etti. Olay yerine gelen ekipler, iş yeri ve çevre esnafın kameralarını incelemeye aldı. Polis, iş yeri sahipleri ve çalışanlarının ifadesine başvurdu.
İşyeri sahibi ise bu kişiden şikayetçi olduklarını ve en kısa sürede bu şahsın yakalanmasını istedi. Polis, şahsın kimliğinin tespit edilmesinin ardından bir eve yapılan baskında olayı gerçekleştiren S.Ö'yü bıçakla birlikte yakalandı. Polis merkezindeki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen S.Ö., tutuklanarak cezaevine gönderildi.