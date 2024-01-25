https://sputniknews.com.tr/20240125/turk-bayragini-bicakla-kesen-sahis-tutuklandi--1080040977.html

Türk bayrağını bıçakla kesen şahıs tutuklandı

Türk bayrağını bıçakla kesen şahıs tutuklandı

Alanya'da bir iş yerinin önünde asılı olan Türk bayrağını bıçakla kesen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. 25.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-25T17:16+0300

2024-01-25T17:16+0300

2024-01-25T17:16+0300

türkiye

türk bayrağı

kesmek

saldırı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/19/1080040821_0:125:2896:1754_1920x0_80_0_0_8d7fd969a74f8a6c454821e21827d84e.jpg

Antalya'nın Alanya ilçesi çarşı merkezinde güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde bir lokantanın önünde gece saatlerinde bir kişi elindeki bıçakla iş yerinin önünden geçerken birden geri dönerek asılı olan Türk bayrağını kesti.Dükkan sahibi ve çalışanlar sabah iş yerine geldiğinde bayrağın altının kesilmiş olduğunu fark etti. Olay yerine gelen ekipler, iş yeri ve çevre esnafın kameralarını incelemeye aldı. Polis, iş yeri sahipleri ve çalışanlarının ifadesine başvurdu. İşyeri sahibi ise bu kişiden şikayetçi olduklarını ve en kısa sürede bu şahsın yakalanmasını istedi. Polis, şahsın kimliğinin tespit edilmesinin ardından bir eve yapılan baskında olayı gerçekleştiren S.Ö'yü bıçakla birlikte yakalandı. Polis merkezindeki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen S.Ö., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

https://sputniknews.com.tr/20231227/teror-propagandasiyla-suclanan-kadina-sosyal-medyada-turk-bayragi-paylasma-cezasi-1079087442.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türk bayrağı, kesmek, saldırı