https://sputniknews.com.tr/20231227/teror-propagandasiyla-suclanan-kadina-sosyal-medyada-turk-bayragi-paylasma-cezasi-1079087442.html

'Terör propagandası'yla suçlanan kadına 'sosyal medyada Türk bayrağı paylaşma' cezası

'Terör propagandası'yla suçlanan kadına 'sosyal medyada Türk bayrağı paylaşma' cezası

Erzurum'da 'PKK/KCK propagandası' yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan kadın, çıkarıldığı mahkemenin sosyal medya hesaplarında bir ay boyunca Türk bayrağı... 27.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-27T21:05+0300

2023-12-27T21:05+0300

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türkiye

türk bayrağı

mahkeme

erzurum

hınıs

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Erzurum'un Hınıs ilçesinde yaşayan R.F.’nin sosyal medya hesaplarından 'PKK propagandası' içeren paylaşımlar yaptığı tespit edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı koordinesinde yaptıkları araştırmalar sonucu şüpheli R.F.’yi evinde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan zanlı, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklama talebiyle Hınıs Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Hakimlik, R.F.’nin propaganda içeren paylaşımlar yaptığı sosyal medya hesaplarından bir ay boyunca her gün Türk bayrağı paylaşmasına karar verdi. Zanlı, bu kararın ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mahkemenin kararının ardından R.F, sosyal medya hesaplarından ay yıldızlı bayrağı paylaşmaya başladı. Cumhuriyet Başsavcılığı ise hakimliğin adli kontrol şartıyla serbest bırakılma kararına itiraz etti.

https://sputniknews.com.tr/20231222/cimer-adini-kullanarak-dolandiricilik-yapan-saniga-hapis-cezasi-1078779998.html

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