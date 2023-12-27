https://sputniknews.com.tr/20231227/teror-propagandasiyla-suclanan-kadina-sosyal-medyada-turk-bayragi-paylasma-cezasi-1079087442.html
'Terör propagandası'yla suçlanan kadına 'sosyal medyada Türk bayrağı paylaşma' cezası
'Terör propagandası'yla suçlanan kadına 'sosyal medyada Türk bayrağı paylaşma' cezası
Erzurum'da 'PKK/KCK propagandası' yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan kadın, çıkarıldığı mahkemenin sosyal medya hesaplarında bir ay boyunca Türk bayrağı... 27.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-27T21:05+0300
2023-12-27T21:05+0300
2023-12-27T21:05+0300
türkiye
türk bayrağı
mahkeme
erzurum
hınıs
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/1f/1074198247_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_0ca3a9df8f60dc9058a4c2bd7e8bdecd.jpg
Erzurum'un Hınıs ilçesinde yaşayan R.F.’nin sosyal medya hesaplarından 'PKK propagandası' içeren paylaşımlar yaptığı tespit edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı koordinesinde yaptıkları araştırmalar sonucu şüpheli R.F.’yi evinde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan zanlı, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklama talebiyle Hınıs Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Hakimlik, R.F.’nin propaganda içeren paylaşımlar yaptığı sosyal medya hesaplarından bir ay boyunca her gün Türk bayrağı paylaşmasına karar verdi. Zanlı, bu kararın ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mahkemenin kararının ardından R.F, sosyal medya hesaplarından ay yıldızlı bayrağı paylaşmaya başladı. Cumhuriyet Başsavcılığı ise hakimliğin adli kontrol şartıyla serbest bırakılma kararına itiraz etti.
https://sputniknews.com.tr/20231222/cimer-adini-kullanarak-dolandiricilik-yapan-saniga-hapis-cezasi-1078779998.html
türkiye
erzurum
hınıs
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/1f/1074198247_56:0:704:486_1920x0_80_0_0_84ee451d5431b92174c6afab13f59923.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türk bayrağı, mahkeme, erzurum, hınıs
türk bayrağı, mahkeme, erzurum, hınıs
'Terör propagandası'yla suçlanan kadına 'sosyal medyada Türk bayrağı paylaşma' cezası
Erzurum'da 'PKK/KCK propagandası' yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan kadın, çıkarıldığı mahkemenin sosyal medya hesaplarında bir ay boyunca Türk bayrağı paylaşma kararı sonrası, adli kontrolle serbest bırakıldı.
Erzurum'un Hınıs ilçesinde yaşayan R.F.’nin sosyal medya hesaplarından 'PKK propagandası' içeren paylaşımlar yaptığı tespit edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı koordinesinde yaptıkları araştırmalar sonucu şüpheli R.F.’yi evinde gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan zanlı, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklama talebiyle Hınıs Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.
Hakimlik, R.F.’nin propaganda içeren paylaşımlar yaptığı sosyal medya hesaplarından bir ay boyunca her gün Türk bayrağı paylaşmasına karar verdi. Zanlı, bu kararın ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Mahkemenin kararının ardından R.F, sosyal medya hesaplarından ay yıldızlı bayrağı paylaşmaya başladı. Cumhuriyet Başsavcılığı ise hakimliğin adli kontrol şartıyla serbest bırakılma kararına itiraz etti.