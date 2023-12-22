https://sputniknews.com.tr/20231222/cimer-adini-kullanarak-dolandiricilik-yapan-saniga-hapis-cezasi-1078779998.html

CİMER adını kullanarak dolandırıcılık yapan sanığa hapis cezası

CİMER adını kullanarak dolandırıcılık yapan sanığa hapis cezası

Bolu'da Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezinin (CİMER) ismini ve logosunu kullanarak sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla yargılanan sanık, 1... 22.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-22T21:55+0300

2023-12-22T21:55+0300

2023-12-22T21:55+0300

türkiye

cimer

cumhurbaşkanlığı iletişim merkezi (cimer)

hapis

hapis cezası

bolu

sosyal medya

ses ve görüntülü bilişim sistemi (segbis)

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Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Y.D. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, mağdur C.P. ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.Duruşmada söz verilen C.P. (55) sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi.Son sözleri sorulan Y.D. ise hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraatini talep etti.Mahkeme heyeti, "bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verdiği sanık Y.D'nin tutukluluk halinin devamına hükmetti.

https://sputniknews.com.tr/20221101/cimer-turkiye-yuzyilina-dair-gorus-ve-onerileri-alacak-1062951915.html

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cimer, cumhurbaşkanlığı iletişim merkezi (cimer), hapis, hapis cezası, bolu, sosyal medya, ses ve görüntülü bilişim sistemi (segbis)