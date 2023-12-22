https://sputniknews.com.tr/20231222/cimer-adini-kullanarak-dolandiricilik-yapan-saniga-hapis-cezasi-1078779998.html
CİMER adını kullanarak dolandırıcılık yapan sanığa hapis cezası
CİMER adını kullanarak dolandırıcılık yapan sanığa hapis cezası
Bolu'da Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezinin (CİMER) ismini ve logosunu kullanarak sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla yargılanan sanık, 1... 22.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-22T21:55+0300
2023-12-22T21:55+0300
2023-12-22T21:55+0300
türkiye
cimer
cumhurbaşkanlığı iletişim merkezi (cimer)
hapis
hapis cezası
bolu
sosyal medya
ses ve görüntülü bilişim sistemi (segbis)
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Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Y.D. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, mağdur C.P. ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.Duruşmada söz verilen C.P. (55) sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi.Son sözleri sorulan Y.D. ise hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraatini talep etti.Mahkeme heyeti, "bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verdiği sanık Y.D'nin tutukluluk halinin devamına hükmetti.
https://sputniknews.com.tr/20221101/cimer-turkiye-yuzyilina-dair-gorus-ve-onerileri-alacak-1062951915.html
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cimer, cumhurbaşkanlığı iletişim merkezi (cimer), hapis, hapis cezası, bolu, sosyal medya, ses ve görüntülü bilişim sistemi (segbis)
cimer, cumhurbaşkanlığı iletişim merkezi (cimer), hapis, hapis cezası, bolu, sosyal medya, ses ve görüntülü bilişim sistemi (segbis)
CİMER adını kullanarak dolandırıcılık yapan sanığa hapis cezası
Bolu'da Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezinin (CİMER) ismini ve logosunu kullanarak sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla yargılanan sanık, 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Y.D. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, mağdur C.P. ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.
Duruşmada söz verilen C.P. (55) sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi.
Son sözleri sorulan Y.D. ise hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraatini talep etti.
Mahkeme heyeti, "bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verdiği sanık Y.D'nin tutukluluk halinin devamına hükmetti.