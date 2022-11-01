https://sputniknews.com.tr/20221101/cimer-turkiye-yuzyilina-dair-gorus-ve-onerileri-alacak-1062951915.html

CİMER, 'Türkiye Yüzyılı'na dair görüş ve önerileri alacak

CİMER, 'Türkiye Yüzyılı'na dair görüş ve önerileri alacak

İletişim Başkanı Altun, 'Türkiye Yüzyılı'na dair görüş ve önerilerin, CİMER aracılığıyla iletilebileceğini söyledi. 01.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-01T19:42+0300

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türkiye

cumhurbaşkanlığı

cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı

fahrettin altun

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye Yüzyılı'na dair görüş ve önerilerin, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) aracılığıyla iletilebileceğini bildirdi.Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sizin Türkiye Yüzyılı hayaliniz ne? Büyük bir heyecanla hazırlandığımız Türkiye Yüzyılı aynı zamanda bir 'iletişim yüzyılı' olacak. Türkiye Yüzyılı'na damga vuracak konularda kıymetli görüşlerinizi CİMER aracılığıyla paylaşabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

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cumhurbaşkanlığı, cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı, fahrettin altun