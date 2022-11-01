https://sputniknews.com.tr/20221101/cimer-turkiye-yuzyilina-dair-gorus-ve-onerileri-alacak-1062951915.html
CİMER, 'Türkiye Yüzyılı'na dair görüş ve önerileri alacak
CİMER, 'Türkiye Yüzyılı'na dair görüş ve önerileri alacak
İletişim Başkanı Altun, 'Türkiye Yüzyılı'na dair görüş ve önerilerin, CİMER aracılığıyla iletilebileceğini söyledi. 01.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-01T19:42+0300
2022-11-01T19:42+0300
2022-11-01T19:43+0300
türkiye
cumhurbaşkanlığı
cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı
fahrettin altun
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye Yüzyılı'na dair görüş ve önerilerin, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) aracılığıyla iletilebileceğini bildirdi.Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sizin Türkiye Yüzyılı hayaliniz ne? Büyük bir heyecanla hazırlandığımız Türkiye Yüzyılı aynı zamanda bir 'iletişim yüzyılı' olacak. Türkiye Yüzyılı'na damga vuracak konularda kıymetli görüşlerinizi CİMER aracılığıyla paylaşabilirsiniz" ifadelerini kullandı.
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cumhurbaşkanlığı, cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı, fahrettin altun
cumhurbaşkanlığı, cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı, fahrettin altun
CİMER, 'Türkiye Yüzyılı'na dair görüş ve önerileri alacak
19:42 01.11.2022 (güncellendi: 19:43 01.11.2022) Abone ol
İletişim Başkanı Altun, 'Türkiye Yüzyılı'na dair görüş ve önerilerin, CİMER aracılığıyla iletilebileceğini söyledi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye Yüzyılı'na dair görüş ve önerilerin, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) aracılığıyla iletilebileceğini bildirdi.
Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sizin Türkiye Yüzyılı hayaliniz ne? Büyük bir heyecanla hazırlandığımız Türkiye Yüzyılı aynı zamanda bir 'iletişim yüzyılı' olacak. Türkiye Yüzyılı'na damga vuracak konularda kıymetli görüşlerinizi CİMER aracılığıyla paylaşabilirsiniz" ifadelerini kullandı.