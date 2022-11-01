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CİMER, 'Türkiye Yüzyılı'na dair görüş ve önerileri alacak
CİMER, 'Türkiye Yüzyılı'na dair görüş ve önerileri alacak
İletişim Başkanı Altun, 'Türkiye Yüzyılı'na dair görüş ve önerilerin, CİMER aracılığıyla iletilebileceğini söyledi. 01.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-01T19:42+0300
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cumhurbaşkanlığı
cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye Yüzyılı'na dair görüş ve önerilerin, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) aracılığıyla iletilebileceğini bildirdi.Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sizin Türkiye Yüzyılı hayaliniz ne? Büyük bir heyecanla hazırlandığımız Türkiye Yüzyılı aynı zamanda bir 'iletişim yüzyılı' olacak. Türkiye Yüzyılı'na damga vuracak konularda kıymetli görüşlerinizi CİMER aracılığıyla paylaşabilirsiniz" ifadelerini kullandı.
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cumhurbaşkanlığı, cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı, fahrettin altun
cumhurbaşkanlığı, cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı, fahrettin altun

CİMER, 'Türkiye Yüzyılı'na dair görüş ve önerileri alacak

19:42 01.11.2022 (güncellendi: 19:43 01.11.2022)
© AACİMER
CİMER - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2022
© AA
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İletişim Başkanı Altun, 'Türkiye Yüzyılı'na dair görüş ve önerilerin, CİMER aracılığıyla iletilebileceğini söyledi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye Yüzyılı'na dair görüş ve önerilerin, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) aracılığıyla iletilebileceğini bildirdi.
Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sizin Türkiye Yüzyılı hayaliniz ne? Büyük bir heyecanla hazırlandığımız Türkiye Yüzyılı aynı zamanda bir 'iletişim yüzyılı' olacak. Türkiye Yüzyılı'na damga vuracak konularda kıymetli görüşlerinizi CİMER aracılığıyla paylaşabilirsiniz" ifadelerini kullandı.
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