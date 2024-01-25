https://sputniknews.com.tr/20240125/turgut-altinok-ankara-buyuksehir-belediyesi-enflasyon-oraninin-altinda-bir-zam-yapmis-1080036438.html
Turgut Altınok: Ankara Büyükşehir Belediyesi enflasyon oranının altında bir zam yapmış
Turgut Altınok: Ankara Büyükşehir Belediyesi enflasyon oranının altında bir zam yapmış
Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan Adayı Turgut Altınok, “Ankara Büyükşehir Belediyesi, enflasyon oranının altında bir zam yapmıştır... 25.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-25T15:33+0300
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Cumhur İttifakı'nın ABB Başkan Adayı Turgut Altınok ve Altındağ Belediye Başkanı ve aynı zamanda Cumhur İttifakı Mamak Belediye Başkan Adayı Asım Balcı, Mamak’ta muhtarlarla bir araya geldi. Altınok, programın ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı. Basın mensuplarının ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın belediye işçilerine yüzde 70 zam yaptığını hatırlatması üzerine Altınok, “Ankara Büyükşehir Belediyesi, enflasyon oranının altında bir zam yapmıştır. İşçilerimiz uzun zamandır çok düşük maaş alıyordu. Keçiören Belediyemizde çalışan işçilerimizden daha düşük maaş alıyordu. Halbuki ABB’nin daha büyük bütçesi, daha büyük imkanları var. ABB'de işçilerimiz hak ettiği zammı alamamıştır. Biz hakları olan zammı vereceğiz” diye konuştu.“Ankara’yı karış karış biliyoruz”Seçim çalışmaları hakkında konuşan Altınok, “Ankara’yı biliyoruz, Mamak’ı biliyoruz. Burada muhtarlarımız ile toplantı yaptık. Muhtarlarımızın birçoğunu tanıyoruz, biliyoruz. Altınok, Ankara’yı bilen bir belediye başkanı, hizmetkar. Neredeyse 18 saat, 19 saat cumartesi demeden, pazar demeden, tatil demeden sokaklarda görev yaptık biz. Ankara’yı karış karış biliyoruz. İnşallah bu hizmetler Ankara’mızın her köşesine yansıyacak, bunu da göreceğiz” açıklamalarında bulundu.Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan Adayı Turgut Altınok ve Mamak Belediye Başkan Adayı Asım Balcı, Mamak’ta muhtarlarla bir araya geldi.“Ankara’da durakta bekleme dönemini bitireceğiz”Altınok, Ankara’da otobüs bekleme sürelerinin uzun olduğunu söyleyerek, “Otobüsler tıklım tıklım. Nedeni ise otobüs sayımız azaldı. Otobüslerin şu anda tamiri dahi yapılamıyor. Ankara’da bir devrim yapacağız. Ankara’da durakta bekleme dönemini bitireceğiz” diye konuştu.“Sokakta hiç büyükşehir belediye başkanını gördünüz mü?”Belediye başkanı olması halinde halkın kendisini sokaklarda sık sık göreceğini belirten Altınok, “Beş yılda Altınok’u Mamak’ta çok göreceksiniz. Sokakta hiç büyükşehir belediye başkanını gördünüz mü? Bir esnafa gidip hayırlı olsun dediğini duydunuz mu? Bir çocuğun başını okşadığını veya bir büyüğümüze sarıldığını, elini öptüğünü gördünüz mü?” ifadelerini kullandı.Altınok, şöyle devam etti:
https://sputniknews.com.tr/20240110/mansur-yavas-erdal-besikcioglunun-adayligina-karsi-cikti-yavas-adayliktan-cekilebilir-1079516885.html
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ak parti, turgut altınok, ankara, abb, mansur yavaş
Turgut Altınok: Ankara Büyükşehir Belediyesi enflasyon oranının altında bir zam yapmış
15:33 25.01.2024 (güncellendi: 15:35 25.01.2024)
Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan Adayı Turgut Altınok, “Ankara Büyükşehir Belediyesi, enflasyon oranının altında bir zam yapmıştır. İşçilerimiz uzun zamandır çok düşük maaş alıyordu” dedi.
Cumhur İttifakı'nın ABB Başkan Adayı Turgut Altınok ve Altındağ Belediye Başkanı ve aynı zamanda Cumhur İttifakı Mamak Belediye Başkan Adayı Asım Balcı, Mamak’ta muhtarlarla bir araya geldi. Altınok, programın ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.
Basın mensuplarının ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın belediye işçilerine yüzde 70 zam yaptığını hatırlatması üzerine Altınok, “Ankara Büyükşehir Belediyesi, enflasyon oranının altında bir zam yapmıştır. İşçilerimiz uzun zamandır çok düşük maaş alıyordu. Keçiören Belediyemizde çalışan işçilerimizden daha düşük maaş alıyordu. Halbuki ABB’nin daha büyük bütçesi, daha büyük imkanları var. ABB'de işçilerimiz hak ettiği zammı alamamıştır. Biz hakları olan zammı vereceğiz” diye konuştu.
“Ankara’yı karış karış biliyoruz”
Seçim çalışmaları hakkında konuşan Altınok, “Ankara’yı biliyoruz, Mamak’ı biliyoruz. Burada muhtarlarımız ile toplantı yaptık. Muhtarlarımızın birçoğunu tanıyoruz, biliyoruz. Altınok, Ankara’yı bilen bir belediye başkanı, hizmetkar. Neredeyse 18 saat, 19 saat cumartesi demeden, pazar demeden, tatil demeden sokaklarda görev yaptık biz. Ankara’yı karış karış biliyoruz. İnşallah bu hizmetler Ankara’mızın her köşesine yansıyacak, bunu da göreceğiz” açıklamalarında bulundu.
Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan Adayı Turgut Altınok ve Mamak Belediye Başkan Adayı Asım Balcı, Mamak’ta muhtarlarla bir araya geldi.
“Ankara’da durakta bekleme dönemini bitireceğiz”
Altınok, Ankara’da otobüs bekleme sürelerinin uzun olduğunu söyleyerek, “Otobüsler tıklım tıklım. Nedeni ise otobüs sayımız azaldı. Otobüslerin şu anda tamiri dahi yapılamıyor. Ankara’da bir devrim yapacağız. Ankara’da durakta bekleme dönemini bitireceğiz” diye konuştu.
“Sokakta hiç büyükşehir belediye başkanını gördünüz mü?”
Belediye başkanı olması halinde halkın kendisini sokaklarda sık sık göreceğini belirten Altınok, “Beş yılda Altınok’u Mamak’ta çok göreceksiniz. Sokakta hiç büyükşehir belediye başkanını gördünüz mü? Bir esnafa gidip hayırlı olsun dediğini duydunuz mu? Bir çocuğun başını okşadığını veya bir büyüğümüze sarıldığını, elini öptüğünü gördünüz mü?” ifadelerini kullandı.
Altınok, şöyle devam etti:
“Altınok sanal başkan olmayacak, sokaklarda gezen bir başkan olacak. Sokaklarda hizmetkar olacağız. Bütün şehri gezeceğiz. Oturacağız Mamak ne diyor, dinleyeceğiz. Seçimden sonra talepler nedir, dinleyip bunları yapacağız. Dar gelirli vatandaşlarımıza Ankara’da çok sayıda konut yapacağız. Kira fiyatlarının düşmesine sebep olacağım, vesile olacağım”