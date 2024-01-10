https://sputniknews.com.tr/20240110/mansur-yavas-erdal-besikcioglunun-adayligina-karsi-cikti-yavas-adayliktan-cekilebilir-1079516885.html

Mansur Yavaş, Erdal Beşikçioğlu'nun adaylığına karşı çıktı: ‘Yavaş adaylıktan çekilebilir’

Mansur Yavaş, Erdal Beşikçioğlu'nun adaylığına karşı çıktı: ‘Yavaş adaylıktan çekilebilir’

Saygı Öztürk, Ankara Etimesgut Belediye Başkan adayı olarak oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun önerilmesine Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın... 10.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-10T20:36+0300

2024-01-10T20:36+0300

2024-01-10T22:13+0300

spor

mansur yavaş

erdal beşikçioğlu

yerel seçimler

ankara

etimesgut

aday

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Gazeteci yazar Saygı Öztürk, Sözcü TV'de yaptığı açıklamalarda CHP'de Erdal Beşikçioğlu'nun adaylığıyla ilgili bir kriz yaşandığı bilgisini verdi. ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın, Ankara'nın Etimesgut ilçesinden Beşikçioğlu'nun aday gösterilmesine karşı çıktığını belirten Öztürk, "Mansur Bey’in bu gelişmeler üzerine kesin bir tavır ortaya koyup bu durumda kendisinin de aday olmayabileceğini ifade ettiğini öğrendik" dedi.Yavaş'ın, Etimesgut için istediği ismin aday gösterilmemesinin kriz yarattığını ifade eden Saygı Öztürk şunları söyledi:Özgür Özel: Mansur Bey’in itiraz edeceği bir şey yokCHP Genel Başkanı Özgür Özel, MYK sonrasında 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle basın mensuplarıyla bir araya geldi. Mansur Yavaş'ın Beşikçioğlu'nun adaylığına itiraz ettiği iddiası sorulan Özel, "Ben Mansur Bey ile bu fikrimi paylaştığımda Mansur Bey'in bayağı hoşuna gitmişti. Halen daha hoşuna gittiğini ümit ediyorum. Öyle itiraz edeceği bir şey yok. Belki Etimesgut ile ilgili başka şey olabilir. Ama Mansur Bey'in de gücüne güç katacaktır. Orada bir sıkıntı olacağını düşünmüyoruz" yanıtını verdi.Erdal Beşikçioğlu'nun Etimesgut adaylığı kesinleştiT24'ün haberine göre, CHP MYK'dan sonra, PM'den de Beşikçioğlu'nun adaylığına onay çıktı. Beşikçioğlu'nun adaylığı PM'nin onayıyla kesinleşti.

https://sputniknews.com.tr/20240110/erdal-besikcioglu-yerel-secimlerde-adayligini-acikladi-1079512026.html

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