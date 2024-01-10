https://sputniknews.com.tr/20240110/mansur-yavas-erdal-besikcioglunun-adayligina-karsi-cikti-yavas-adayliktan-cekilebilir-1079516885.html
Mansur Yavaş, Erdal Beşikçioğlu'nun adaylığına karşı çıktı: ‘Yavaş adaylıktan çekilebilir’
Mansur Yavaş, Erdal Beşikçioğlu'nun adaylığına karşı çıktı: ‘Yavaş adaylıktan çekilebilir’
Saygı Öztürk, Ankara Etimesgut Belediye Başkan adayı olarak oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun önerilmesine Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın... 10.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-10T20:36+0300
2024-01-10T20:36+0300
2024-01-10T22:13+0300
spor
mansur yavaş
erdal beşikçioğlu
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etimesgut
aday
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Gazeteci yazar Saygı Öztürk, Sözcü TV'de yaptığı açıklamalarda CHP'de Erdal Beşikçioğlu'nun adaylığıyla ilgili bir kriz yaşandığı bilgisini verdi. ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın, Ankara'nın Etimesgut ilçesinden Beşikçioğlu'nun aday gösterilmesine karşı çıktığını belirten Öztürk, "Mansur Bey’in bu gelişmeler üzerine kesin bir tavır ortaya koyup bu durumda kendisinin de aday olmayabileceğini ifade ettiğini öğrendik" dedi.Yavaş'ın, Etimesgut için istediği ismin aday gösterilmemesinin kriz yarattığını ifade eden Saygı Öztürk şunları söyledi:Özgür Özel: Mansur Bey’in itiraz edeceği bir şey yokCHP Genel Başkanı Özgür Özel, MYK sonrasında 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle basın mensuplarıyla bir araya geldi. Mansur Yavaş'ın Beşikçioğlu'nun adaylığına itiraz ettiği iddiası sorulan Özel, "Ben Mansur Bey ile bu fikrimi paylaştığımda Mansur Bey'in bayağı hoşuna gitmişti. Halen daha hoşuna gittiğini ümit ediyorum. Öyle itiraz edeceği bir şey yok. Belki Etimesgut ile ilgili başka şey olabilir. Ama Mansur Bey'in de gücüne güç katacaktır. Orada bir sıkıntı olacağını düşünmüyoruz" yanıtını verdi.Erdal Beşikçioğlu'nun Etimesgut adaylığı kesinleştiT24'ün haberine göre, CHP MYK'dan sonra, PM'den de Beşikçioğlu'nun adaylığına onay çıktı. Beşikçioğlu'nun adaylığı PM'nin onayıyla kesinleşti.
https://sputniknews.com.tr/20240110/erdal-besikcioglu-yerel-secimlerde-adayligini-acikladi-1079512026.html
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mansur yavaş adaylıktan çekiliyor mu, mansur yavaş erdal beşikçioğlu adaylığına karşı çıktı, erdal beşikçioğlu kimdir, mansur yavaş kimdir, chp etimesgut belediye başkanı adayı kim
Mansur Yavaş, Erdal Beşikçioğlu'nun adaylığına karşı çıktı: ‘Yavaş adaylıktan çekilebilir’
20:36 10.01.2024 (güncellendi: 22:13 10.01.2024)
Saygı Öztürk, Ankara Etimesgut Belediye Başkan adayı olarak oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun önerilmesine Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın itirazda bulunduğu ve bu nedenle CHP'de kriz yaşandığını iddia etti.
Gazeteci yazar Saygı Öztürk, Sözcü TV'de yaptığı açıklamalarda CHP'de Erdal Beşikçioğlu'nun adaylığıyla ilgili bir kriz yaşandığı bilgisini verdi.
ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın, Ankara'nın Etimesgut ilçesinden Beşikçioğlu'nun aday gösterilmesine karşı çıktığını belirten Öztürk, "Mansur Bey’in bu gelişmeler üzerine kesin bir tavır ortaya koyup bu durumda kendisinin de aday olmayabileceğini ifade ettiğini öğrendik" dedi.
Yavaş'ın, Etimesgut için istediği ismin aday gösterilmemesinin kriz yarattığını ifade eden Saygı Öztürk şunları söyledi:
"Mansur Bey'in en yakın çalışma arkadaşlarından biri İYİ Parti’nin Ankara’daki İl Başkanlığı’nın kurucularından, aynı zamanda Genel İdare Kurulu üyesi Mesut Özarslan kısa bir süre önce partisinden istifa etti. İstifasının gerekçesi de Mansur Bey'in Ankara’da desteklenmemesi, partinin ayrı bir aday çıkaracağı. Özarslan belediyeyle, Mansur Bey ile iyi ilişkileri olan biri. Özarslan’ın aday gösterilmemesiyle onun yerine çok ilginç bir isim, sanat dünyamızın değerli isimlerinden Erdal Beşikçioğlu’nun MYK’da aday gösterilmesi önerildi. Erdal Beşikçioğlu’nun Etimesgut’tan aday gösterilme girişimine karşı Mansur Bey'in kesin olarak tavrını ortaya koyup, bu durumda aday olmayacağını ifade ettiği öne sürüldü. Bu durumu araştırdığımızda gelişmelerin aynen böyle yaşandığını öğrendik."
Özgür Özel: Mansur Bey’in itiraz edeceği bir şey yok
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MYK sonrasında 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Mansur Yavaş'ın Beşikçioğlu'nun adaylığına itiraz ettiği iddiası sorulan Özel, "Ben Mansur Bey ile bu fikrimi paylaştığımda Mansur Bey'in bayağı hoşuna gitmişti. Halen daha hoşuna gittiğini ümit ediyorum. Öyle itiraz edeceği bir şey yok. Belki Etimesgut ile ilgili başka şey olabilir. Ama Mansur Bey'in de gücüne güç katacaktır. Orada bir sıkıntı olacağını düşünmüyoruz" yanıtını verdi.
Erdal Beşikçioğlu'nun Etimesgut adaylığı kesinleşti
T24'ün haberine göre, CHP MYK'dan sonra, PM'den de Beşikçioğlu'nun adaylığına onay çıktı. Beşikçioğlu'nun adaylığı PM'nin onayıyla kesinleşti.