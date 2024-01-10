Mansur Yavaş, Erdal Beşikçioğlu'nun adaylığına karşı çıktı: ‘Yavaş adaylıktan çekilebilir’

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay, toplu ulaşıma zam kararını değerlendirdi
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
ÖZEL HABER
Epstein davası: ‘Türkiye’den de çocuk kaçırıldı’
09:23
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
9 dk
30 DAKİKA
Şeyh Said tartışmasını yeniden ateşledi
10:30
30 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
ÖZEL HABER
Epstein davası: ‘Türkiye’den de çocuk kaçırıldı’
11:24
3 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Araç kullanımında dikkat edilmesi gerekenler
12:05
84 dk
SEVDA SÖZLERİ ŞAİRİ
Bu dünyadan Cemal Süreya geçti
13:34
7 dk
ÖZEL HABER
Epstein davası: ‘Türkiye’den de çocuk kaçırıldı’
13:45
3 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:06
53 dk
ANKARA FARKI
Hakan Bayrakçı: İstanbul’da İmamoğlu ve Kurum birbirine yakın
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
82 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
SESLİ HABER
Fransız Bakan böyle konuştu: En zor zamanlar bizi bekliyor
17:40
2 dk
SESLİ HABER
Şehrin merkezindeki tünellerden Yahudiler çıktı
17:50
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Kanıtlar gizlendi
18:15
1 dk
SEVDA SÖZLERİ ŞAİRİ
Bu dünyadan Cemal Süreya geçti
18:23
7 dk
SESLİ HABER
Batı’nın BRICS kaygısı artıyor
18:37
1 dk
ÖZEL HABER
Epstein davası: ‘Türkiye’den de çocuk kaçırıldı’
18:47
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
SESLİ HABER
ABD’li profesörden Rusya itirafı
19:16
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Dilan Polat'ın sattığı bütün kremler sahte'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Anketler yerel seçim için ne diyor?
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Tüketici Hakem Heyeti'nin önemi
12:05
84 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
O sadece bir rock yıldızı değil
13:35
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
81 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
SESLİ HABER
Rusya’nın tahıl ihracatında Türkiye lider
17:52
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Musk’tan ‘Ukrayna’ çıkışı: ABD gençliği feda ediliyor
18:30
1 dk
SESLİ HABER
Rusya lideri Putin, ABD’li ve Kanadalı sporcuların vatandaşlığını onayladı
18:48
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
SESLİ HABER
Ukrayna ordusunda milyonlarca dolarlık yolsuzluk ortaya çıktı
19:26
1 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Ukrayna'nın yaptığı gizli toplantı amacına ulaşmadı
19:39
2 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://sputniknews.com.tr/20240110/mansur-yavas-erdal-besikcioglunun-adayligina-karsi-cikti-yavas-adayliktan-cekilebilir-1079516885.html
Mansur Yavaş, Erdal Beşikçioğlu'nun adaylığına karşı çıktı: ‘Yavaş adaylıktan çekilebilir’
Mansur Yavaş, Erdal Beşikçioğlu'nun adaylığına karşı çıktı: ‘Yavaş adaylıktan çekilebilir’
Saygı Öztürk, Ankara Etimesgut Belediye Başkan adayı olarak oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun önerilmesine Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın... 10.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-10T20:36+0300
2024-01-10T22:13+0300
spor
mansur yavaş
erdal beşikçioğlu
yerel seçimler
ankara
etimesgut
aday
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/17/1073876475_0:0:2835:1595_1920x0_80_0_0_c3f5b225c625da039822791bf4841c23.jpg
Gazeteci yazar Saygı Öztürk, Sözcü TV'de yaptığı açıklamalarda CHP'de Erdal Beşikçioğlu'nun adaylığıyla ilgili bir kriz yaşandığı bilgisini verdi. ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın, Ankara'nın Etimesgut ilçesinden Beşikçioğlu'nun aday gösterilmesine karşı çıktığını belirten Öztürk, "Mansur Bey’in bu gelişmeler üzerine kesin bir tavır ortaya koyup bu durumda kendisinin de aday olmayabileceğini ifade ettiğini öğrendik" dedi.Yavaş'ın, Etimesgut için istediği ismin aday gösterilmemesinin kriz yarattığını ifade eden Saygı Öztürk şunları söyledi:Özgür Özel: Mansur Bey’in itiraz edeceği bir şey yokCHP Genel Başkanı Özgür Özel, MYK sonrasında 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle basın mensuplarıyla bir araya geldi. Mansur Yavaş'ın Beşikçioğlu'nun adaylığına itiraz ettiği iddiası sorulan Özel, "Ben Mansur Bey ile bu fikrimi paylaştığımda Mansur Bey'in bayağı hoşuna gitmişti. Halen daha hoşuna gittiğini ümit ediyorum. Öyle itiraz edeceği bir şey yok. Belki Etimesgut ile ilgili başka şey olabilir. Ama Mansur Bey'in de gücüne güç katacaktır. Orada bir sıkıntı olacağını düşünmüyoruz" yanıtını verdi.Erdal Beşikçioğlu'nun Etimesgut adaylığı kesinleştiT24'ün haberine göre, CHP MYK'dan sonra, PM'den de Beşikçioğlu'nun adaylığına onay çıktı. Beşikçioğlu'nun adaylığı PM'nin onayıyla kesinleşti.
https://sputniknews.com.tr/20240110/erdal-besikcioglu-yerel-secimlerde-adayligini-acikladi-1079512026.html
ankara
etimesgut
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/17/1073876475_18:0:2538:1890_1920x0_80_0_0_e3d5ae381e2e4d10e45154f224cffc7f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
mansur yavaş adaylıktan çekiliyor mu, mansur yavaş erdal beşikçioğlu adaylığına karşı çıktı, erdal beşikçioğlu kimdir, mansur yavaş kimdir, chp etimesgut belediye başkanı adayı kim
mansur yavaş adaylıktan çekiliyor mu, mansur yavaş erdal beşikçioğlu adaylığına karşı çıktı, erdal beşikçioğlu kimdir, mansur yavaş kimdir, chp etimesgut belediye başkanı adayı kim

Mansur Yavaş, Erdal Beşikçioğlu'nun adaylığına karşı çıktı: ‘Yavaş adaylıktan çekilebilir’

20:36 10.01.2024 (güncellendi: 22:13 10.01.2024)
© AA / Mustafa ÇiftçiMansur Yavaş
Mansur Yavaş - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2024
© AA / Mustafa Çiftçi
Abone ol
Saygı Öztürk, Ankara Etimesgut Belediye Başkan adayı olarak oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun önerilmesine Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın itirazda bulunduğu ve bu nedenle CHP'de kriz yaşandığını iddia etti.
Gazeteci yazar Saygı Öztürk, Sözcü TV'de yaptığı açıklamalarda CHP'de Erdal Beşikçioğlu'nun adaylığıyla ilgili bir kriz yaşandığı bilgisini verdi.
ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın, Ankara'nın Etimesgut ilçesinden Beşikçioğlu'nun aday gösterilmesine karşı çıktığını belirten Öztürk, "Mansur Bey’in bu gelişmeler üzerine kesin bir tavır ortaya koyup bu durumda kendisinin de aday olmayabileceğini ifade ettiğini öğrendik" dedi.
Yavaş'ın, Etimesgut için istediği ismin aday gösterilmemesinin kriz yarattığını ifade eden Saygı Öztürk şunları söyledi:

"Mansur Bey'in en yakın çalışma arkadaşlarından biri İYİ Parti’nin Ankara’daki İl Başkanlığı’nın kurucularından, aynı zamanda Genel İdare Kurulu üyesi Mesut Özarslan kısa bir süre önce partisinden istifa etti. İstifasının gerekçesi de Mansur Bey'in Ankara’da desteklenmemesi, partinin ayrı bir aday çıkaracağı. Özarslan belediyeyle, Mansur Bey ile iyi ilişkileri olan biri. Özarslan’ın aday gösterilmemesiyle onun yerine çok ilginç bir isim, sanat dünyamızın değerli isimlerinden Erdal Beşikçioğlu’nun MYK’da aday gösterilmesi önerildi. Erdal Beşikçioğlu’nun Etimesgut’tan aday gösterilme girişimine karşı Mansur Bey'in kesin olarak tavrını ortaya koyup, bu durumda aday olmayacağını ifade ettiği öne sürüldü. Bu durumu araştırdığımızda gelişmelerin aynen böyle yaşandığını öğrendik."

Özgür Özel: Mansur Bey’in itiraz edeceği bir şey yok

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MYK sonrasında 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Mansur Yavaş'ın Beşikçioğlu'nun adaylığına itiraz ettiği iddiası sorulan Özel, "Ben Mansur Bey ile bu fikrimi paylaştığımda Mansur Bey'in bayağı hoşuna gitmişti. Halen daha hoşuna gittiğini ümit ediyorum. Öyle itiraz edeceği bir şey yok. Belki Etimesgut ile ilgili başka şey olabilir. Ama Mansur Bey'in de gücüne güç katacaktır. Orada bir sıkıntı olacağını düşünmüyoruz" yanıtını verdi.

Erdal Beşikçioğlu'nun Etimesgut adaylığı kesinleşti

T24'ün haberine göre, CHP MYK'dan sonra, PM'den de Beşikçioğlu'nun adaylığına onay çıktı. Beşikçioğlu'nun adaylığı PM'nin onayıyla kesinleşti.
Erdal Beşikçioğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2024
POLİTİKA
Erdal Beşikçioğlu yerel seçimlerde adaylığını açıkladı
17:53
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала