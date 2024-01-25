https://sputniknews.com.tr/20240125/suudi-arabistanda-70-yillik-aradan-sonra-icki-satisi-basliyor-1080018342.html
Suudi Arabistan’da bir devir kapanıyor: 70 yıllık aradan sonra içki satışı başlıyor
Suudi Arabistan’da bir devir kapanıyor: 70 yıllık aradan sonra içki satışı başlıyor
Suudi Arabistan’da 70 yıl aradan sonra ilk defa yasal içki satışı yapılacak. Resmi belgelere göre söz konusu içki satışı sadece diplomatlarla sınırlı. Gelen... 25.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-25T08:48+0300
2024-01-25T08:48+0300
2024-01-25T08:52+0300
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suudi arabistan
ingiliz
sarhoş
içki
kaçak içki
sahte içki
alkollü içki
içki sersemliği
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Suudi Arabistan’da 70 yıl aradan sonra ilk defa yasal içki satışı yapılacak. Suudi yetkililer bu adımın ülke içindeki yasa dışı içki satışının önüne geçmek için atıldığını açıkladı.Neden yasaklanmıştı?Ülkedeki içki satışları, 1952’de Kral Abdülaziz’in oğullarından birinin sarhoşken İngiliz bir diplomatı silahla öldürmesi sonucu yasaklanmıştı. Yerel basına göre, mağazanın birkaç hafta içinde açılması bekleniyor.Mağazanın satışlarına yönelik başka kısıtlamalar da olacak.Bunlardan bazıları şöyle:Diplomatlara ayda 240 puanlık içki satılabilecek. Bir litre yüksek alkollü içki (viski, cin vs.) altı puana, bir litre şarap üç puana, bir litre bira da bir puana denk olacak. Buna göre bir diplomatın her ay 40 litre yüksek alkollü içki veya 80 litre şarap alması mümkün.Çoğu Körfez ülkesinde alkol tüketimi benzer şekillerde kısıtlanmış durumda. Fakat Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar’da 21 yaşın üstündeki gayrimüslimlere oteller, kulüpler ve barlarda içki satışına izin veriliyor.
https://sputniknews.com.tr/20240125/besledigi-tavugun-yumurtasini-gorunce-korkup-kacti-1080016089.html
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suudi arabistan, ingiliz, sarhoş, içki, kaçak içki, sahte içki, alkollü içki, içki sersemliği
suudi arabistan, ingiliz, sarhoş, içki, kaçak içki, sahte içki, alkollü içki, içki sersemliği
Suudi Arabistan’da bir devir kapanıyor: 70 yıllık aradan sonra içki satışı başlıyor
08:48 25.01.2024 (güncellendi: 08:52 25.01.2024)
Suudi Arabistan’da 70 yıl aradan sonra ilk defa yasal içki satışı yapılacak. Resmi belgelere göre söz konusu içki satışı sadece diplomatlarla sınırlı. Gelen bilgilere göre Başkent Riyad’da büyükelçiliklerin bulunduğu bölgede açılacak ilk içki dükkanı, yalnızca Müslüman olmayan diplomatlara satış yapabilecek.
Suudi Arabistan’da 70 yıl aradan sonra ilk defa yasal içki satışı yapılacak. Suudi yetkililer bu adımın ülke içindeki yasa dışı içki satışının önüne geçmek için atıldığını açıkladı.
Ülkedeki içki satışları, 1952’de Kral Abdülaziz’in oğullarından birinin sarhoşken İngiliz bir diplomatı silahla öldürmesi sonucu yasaklanmıştı. Yerel basına göre, mağazanın birkaç hafta içinde açılması bekleniyor.
Mağazanın satışlarına yönelik başka kısıtlamalar da olacak.
Bunlardan bazıları şöyle:
İçki almak isteyen diplomatların kayıt yapması ve Suudi hükümetinin onayından geçmesi gerekecek.
Mağazaya 21 yaş altı kimse giremeyecek. Dükkana girebilmek için 'düzgün kıyafet kurallarına' uymak gerekecek.
Diplomatlar dükkana bizzat gitmek zorunda, şoförlerini gönderip içki alamayacaklar.
Her kişinin aylık alabileceği içki miktarı sınırlı olacak.
Diplomatlara ayda 240 puanlık içki satılabilecek. Bir litre yüksek alkollü içki (viski, cin vs.) altı puana, bir litre şarap üç puana, bir litre bira da bir puana denk olacak. Buna göre bir diplomatın her ay 40 litre yüksek alkollü içki veya 80 litre şarap alması mümkün.
Çoğu Körfez ülkesinde alkol tüketimi benzer şekillerde kısıtlanmış durumda. Fakat Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar’da 21 yaşın üstündeki gayrimüslimlere oteller, kulüpler ve barlarda içki satışına izin veriliyor.