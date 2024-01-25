https://sputniknews.com.tr/20240125/besledigi-tavugun-yumurtasini-gorunce-korkup-kacti-1080016089.html
Beslediği tavuğun yumurtasını görünce korkup kaçtı
Beslediği tavuğun yumurtasını görünce korkup kaçtı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kümeste beslediği tavuğunun yumurtasını göktaşı zanneden 80 yaşındaki yaşlı adam "Korktum kaçtım, oğlumu çağırdım" dedi. 25.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-25T07:07+0300
2024-01-25T07:07+0300
2024-01-25T07:07+0300
yaşam
yumurta
organik yumurta
tavuk
korku
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Kadirli ilçesine bağlı Şehit Orhan Gök Mahallesinde oturan 80 yaşındaki Osman Çeribaş, evinin bahçesindeki kümeste beslediği tavukların yumurtladığı yerde yumurtalardan birisinin farklı olduğunu gördü. Yumurtaya benzeyen ancak dışının şeklinden dolayı yumurtayı göktaşına benzeten yaşlı adam durumu oğluna bildirdi.En sonunda göktaşı zannettiği yumurtayı tavuğun altından alan Osman Çeribaş, üzerinde yarık ve çizgiler olan yumurtayı görünce şaşırdı, şunları söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20240124/korkudan-herkes-koyu-terk-etti-kalan-tek-aile-yasananlari-anlatti-1079973733.html
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yumurta, organik yumurta, tavuk, korku
yumurta, organik yumurta, tavuk, korku
Beslediği tavuğun yumurtasını görünce korkup kaçtı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kümeste beslediği tavuğunun yumurtasını göktaşı zanneden 80 yaşındaki yaşlı adam "Korktum kaçtım, oğlumu çağırdım" dedi.
Kadirli ilçesine bağlı Şehit Orhan Gök Mahallesinde oturan 80 yaşındaki Osman Çeribaş, evinin bahçesindeki kümeste beslediği tavukların yumurtladığı yerde yumurtalardan birisinin farklı olduğunu gördü. Yumurtaya benzeyen ancak dışının şeklinden dolayı yumurtayı göktaşına benzeten yaşlı adam durumu oğluna bildirdi.
En sonunda göktaşı zannettiği yumurtayı tavuğun altından alan Osman Çeribaş, üzerinde yarık ve çizgiler olan yumurtayı görünce şaşırdı, şunları söyledi:
"Yumurtaları topluyordum. Bu yumurtayı farklı görünce korktum kaçtım. Oğlumu çağırdım. Oğlum geldi. Ben yumurta zannetmiyordum. Meğer yumurtaymış. Bir çöp yardımıyla yumurtayı tavuğun altından aldık. Sonra içeri götürdük inceledik, biz göktaşına benzettik ama göktaşı değilmiş yumurtaymış"