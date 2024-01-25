https://sputniknews.com.tr/20240125/besledigi-tavugun-yumurtasini-gorunce-korkup-kacti-1080016089.html

Beslediği tavuğun yumurtasını görünce korkup kaçtı

Beslediği tavuğun yumurtasını görünce korkup kaçtı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kümeste beslediği tavuğunun yumurtasını göktaşı zanneden 80 yaşındaki yaşlı adam "Korktum kaçtım, oğlumu çağırdım" dedi. 25.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-25T07:07+0300

2024-01-25T07:07+0300

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yaşam

yumurta

organik yumurta

tavuk

korku

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Kadirli ilçesine bağlı Şehit Orhan Gök Mahallesinde oturan 80 yaşındaki Osman Çeribaş, evinin bahçesindeki kümeste beslediği tavukların yumurtladığı yerde yumurtalardan birisinin farklı olduğunu gördü. Yumurtaya benzeyen ancak dışının şeklinden dolayı yumurtayı göktaşına benzeten yaşlı adam durumu oğluna bildirdi.En sonunda göktaşı zannettiği yumurtayı tavuğun altından alan Osman Çeribaş, üzerinde yarık ve çizgiler olan yumurtayı görünce şaşırdı, şunları söyledi:

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yumurta, organik yumurta, tavuk, korku