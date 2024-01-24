https://sputniknews.com.tr/20240124/korkudan-herkes-koyu-terk-etti-kalan-tek-aile-yasananlari-anlatti-1079973733.html

Korkudan herkes köyü terk etti: Kalan tek aile yaşananları anlattı

Korkudan herkes köyü terk etti: Kalan tek aile yaşananları anlattı

15 yıl önce ortaya atılan cin iddiası Sivas’ın Şarkışla ilçesindeki bir köyün terk edilmesine yol açtı. Söylentilere aldırmayan bir aile ise 5 yıl önce... 24.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-24T07:44+0300

2024-01-24T07:44+0300

2024-01-24T07:44+0300

yaşam

cin

cin

korku

köy

aile

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Sivas’ın Şarkışla ilçesinde bulunan Kışla köyü, 15 yıl önce köye cinlerin yerleştiği söylentileri üzerine köylü tarafından terk edildi. Adı cinli köye çıkan köyde 15 yıl önce 20 hane yaşarken köyde yaşayan tüm aileler köyü terk etti.Beş yıl önce ise Gültekin ailesi köye yerleşti. Söylentilere aldırmadan 5 yıldır köyde hayat süren aile söylentilerin doğru olduğuna inanmıyor. Köyde terk edilen haneler ise ilgisizlik ve bakımsızlık yüzünden harabeye döndü. Beş yıldır ailesiyle birlikte köyde yaşayan Tülay Gültekin, söylentilere inanmadığını belirterek, “Burası 10 veya 15 yıldır boş bir halde bulunuyor, köyün neden terk edildiğini bilmiyorum. Bu köyün cinli olduğunu söyleyerek insanları korkutuyorlar. Aslında öyle bir şey yok. Ben burada 5 yıldır yaşıyorum, söylentilere dair hiçbir şey görmedim” şeklinde konuştu.Şarkışla'da esnaflık yapan Mehmet Bardak, köyle ilgili söylentilerin sürdüğünü belirterek, “Şarkışla ilçesinde yaşıyorum, buradan sık sık geçiyorum. Geçmişte burada 20 hane yaşıyordu, hepsi burayı tek etti. Şuan tamamen boş kaldığı için harabe bir şekilde yok oluyor. Halk arasında dolaşan söylentiler devam ediyor. Köyün yanından geçen yol Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesine bağlanıyor. Kimse buraya gelip gitmiyor, köy tamamıyla yol olaya terk edilmiş durumda” dedi.

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cin, cin, korku, köy, aile