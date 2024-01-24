https://sputniknews.com.tr/20240124/istanbulda-polise-ates-acildi-catisma-cikti-yaralilar-var-1079972534.html

İstanbul'da polise ateş açıldı, çatışma çıktı: Yaralılar var

İstanbul'da polise ateş açıldı, çatışma çıktı: Yaralılar var

Sarıyer’de saat 04.45 sıralarında müzikholde çıkan silahlı kavgaya polis ekiplerinin müdahalesi sonrası, polislerle zanlılar arasında silahlı çatışma çıktı... 24.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-24T06:39+0300

2024-01-24T06:39+0300

2024-01-24T07:01+0300

türkiye

sarıyer

istanbul

polis

çatışma

silahlı çatışma

yaralı

saldırı

silahlı saldırı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/12/1078558227_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_00f6c848c7732049b940f1f481150783.jpg

İstanbul Sarıyer'deki olay, saat 04.30 sıralarında Huzur Mahallesi'nde bulunan bir müzikholde meydana geldi. İddiaya göre eğlence mekanında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.Adrese gelen ekiplere, silahla ateş açıldı. Çıkan çatışmada 2'si polis toplam 5 kişi yaralandı. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi.Yaralılar sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, olay yerindeki polisin incelemeleri sürüyor.

https://sputniknews.com.tr/20240124/gizli-fon-davasinda-yeni-bilirkisi-raporu-secil-erzanin-arda-turanla-yeni-mesajlari-dosyaya-girdi-1079968359.html

türkiye

sarıyer

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sarıyer, istanbul, polis, çatışma, silahlı çatışma, yaralı, saldırı, silahlı saldırı