https://sputniknews.com.tr/20240124/istanbulda-polise-ates-acildi-catisma-cikti-yaralilar-var-1079972534.html
İstanbul'da polise ateş açıldı, çatışma çıktı: Yaralılar var
İstanbul'da polise ateş açıldı, çatışma çıktı: Yaralılar var
Sarıyer’de saat 04.45 sıralarında müzikholde çıkan silahlı kavgaya polis ekiplerinin müdahalesi sonrası, polislerle zanlılar arasında silahlı çatışma çıktı... 24.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-24T06:39+0300
2024-01-24T06:39+0300
2024-01-24T07:01+0300
türkiye
sarıyer
istanbul
polis
çatışma
silahlı çatışma
yaralı
saldırı
silahlı saldırı
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İstanbul Sarıyer'deki olay, saat 04.30 sıralarında Huzur Mahallesi'nde bulunan bir müzikholde meydana geldi. İddiaya göre eğlence mekanında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.Adrese gelen ekiplere, silahla ateş açıldı. Çıkan çatışmada 2'si polis toplam 5 kişi yaralandı. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi.Yaralılar sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, olay yerindeki polisin incelemeleri sürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240124/gizli-fon-davasinda-yeni-bilirkisi-raporu-secil-erzanin-arda-turanla-yeni-mesajlari-dosyaya-girdi-1079968359.html
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sarıyer, istanbul, polis, çatışma, silahlı çatışma, yaralı, saldırı, silahlı saldırı
sarıyer, istanbul, polis, çatışma, silahlı çatışma, yaralı, saldırı, silahlı saldırı
İstanbul'da polise ateş açıldı, çatışma çıktı: Yaralılar var
06:39 24.01.2024 (güncellendi: 07:01 24.01.2024)
Sarıyer’de saat 04.45 sıralarında müzikholde çıkan silahlı kavgaya polis ekiplerinin müdahalesi sonrası, polislerle zanlılar arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada 2’si polis 5 kişi yaralandı. Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.
İstanbul Sarıyer'deki olay, saat 04.30 sıralarında Huzur Mahallesi'nde bulunan bir müzikholde meydana geldi. İddiaya göre eğlence mekanında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.
Adrese gelen ekiplere, silahla ateş açıldı. Çıkan çatışmada 2'si polis toplam 5 kişi yaralandı. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, olay yerindeki polisin incelemeleri sürüyor.