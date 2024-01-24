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İstanbul'da polise ateş açıldı, çatışma çıktı: Yaralılar var
İstanbul'da polise ateş açıldı, çatışma çıktı: Yaralılar var
Sarıyer’de saat 04.45 sıralarında müzikholde çıkan silahlı kavgaya polis ekiplerinin müdahalesi sonrası, polislerle zanlılar arasında silahlı çatışma çıktı... 24.01.2024, Sputnik Türkiye
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2024-01-24T07:01+0300
türkiye
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polis
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İstanbul Sarıyer'deki olay, saat 04.30 sıralarında Huzur Mahallesi'nde bulunan bir müzikholde meydana geldi. İddiaya göre eğlence mekanında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.Adrese gelen ekiplere, silahla ateş açıldı. Çıkan çatışmada 2'si polis toplam 5 kişi yaralandı. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi.Yaralılar sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, olay yerindeki polisin incelemeleri sürüyor.
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sarıyer, istanbul, polis, çatışma, silahlı çatışma, yaralı, saldırı, silahlı saldırı
sarıyer, istanbul, polis, çatışma, silahlı çatışma, yaralı, saldırı, silahlı saldırı

İstanbul'da polise ateş açıldı, çatışma çıktı: Yaralılar var

06:39 24.01.2024 (güncellendi: 07:01 24.01.2024)
© İHA / AHMET UZUN - ONUR DURSUNİstanbul Boğazı'nda oltayla balık tutarken erkek cesedi buldu
İstanbul Boğazı'nda oltayla balık tutarken erkek cesedi buldu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2024
© İHA / AHMET UZUN - ONUR DURSUN
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Sarıyer’de saat 04.45 sıralarında müzikholde çıkan silahlı kavgaya polis ekiplerinin müdahalesi sonrası, polislerle zanlılar arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada 2’si polis 5 kişi yaralandı. Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.
İstanbul Sarıyer'deki olay, saat 04.30 sıralarında Huzur Mahallesi'nde bulunan bir müzikholde meydana geldi. İddiaya göre eğlence mekanında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.
Adrese gelen ekiplere, silahla ateş açıldı. Çıkan çatışmada 2'si polis toplam 5 kişi yaralandı. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, olay yerindeki polisin incelemeleri sürüyor.
Seçil Erzan - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2024
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