Gizli fon davasında yeni bilirkişi raporu: Arda Turan-Seçil Erzan mesajları dosyaya girdi

Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen, 2'si tutuklu 7 sanığın yargılandığı dolandırıcılık dava dosyasına, sanıklar Seçil Erzan ile Nazlı Can'ın... 24.01.2024, Sputnik Türkiye

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dava dosyasına gelen raporda, müşteki Arda Turan ve sanık Seçil Erzan arasındaki mesaj kayıtları ile sanık Can'ın görüşmeleri yer aldı.Bilirkişi raporuna göre sanık Arda Turan'ın, "Seçil'cim ne yaptın, bunu bana nasıl yaparsın, senin için gittim borçlar istedim, sözler verdim hiçbirini tutamıyorum. İnsanların gözünde ne hale düştüm. Ben yarın insanların maaşlarını nasıl ödeyeceğim" şeklindeki mesajına Erzan, "Çok mahcubum" yanıtını veriyor.Sanık Seçil Erzan, "Ne yapacağım Seçil, yarın gideyim sorayım tefeciye falan. Faktoring. Sinir hastası oldum bir çare söyle. Yarın kaçta dediler, ne diyorlar?" diye soran Turan'a, "Yarın ödeme alacağız. Normal şartlarda olması yüzde 100 olan bir şey geçen hafta sistemi kapattıkları için vadeyi tutturamıyorlar" karşılığını veriyor.Turan da bu mesajı, "15 gündür oyalanıyorum, şu anda bir hafta daha. 5 kişiye söz vermiştim ödeme yapacağım diye" şeklinde yanıtlıyor.'Ben bu tehditlerle yaşayamıyorum'Metin Taş isimli kişiden 7 Nisan 2023'te "Günaydın Seçil, Pelit'e geçip seni bekliyorum" şeklinde mesaj alan Erzan, "Bankanın oralarda durma Metin" ifadesini kullanıyor.Taş'ın da bunun üzerine mesaj kayıtlarını sildiği belirtilen raporda Seçil Erzan ile kuzeni Tanın Yılmaz arasındaki görüşmelere de yer verildi.Erzan kendisinden parasını isteyen Yılmaz'a, "Tanın işine gücüne bak, kredi cumaya yetişmedi ama yarın, yarın olmazsa salı mutlaka yetişecek ben biliyorum" mesajını gönderiyor. Yılmaz'a 2 Nisan 2023'te bir mesaj daha ileten Erzan, "Moci arıyor 'gerekeni yapacağız' diyor, ben bu tehditlerle yaşayamıyorum" ifadelerini kullanıyor.Yılmaz'ın 3 Nisan 2023'te Erzan'a gönderdiği mesajda, "Napıyorsun? Moji beni arıyor ki önce benim işimi halledecek vb. Sakinleştirmeye çalışıyorum. Moji'nin işini halledebilecek misin?" ifadeleri üzerine Erzan, "Bağırıp duruyor Tanın, bana deli gibi bağırıyor, 'İpini keseceğim senin. Benim işimi halledeceksin kaçıyorsun, gidiyorsun' diyor. Halledeceğim. Bugün ne gelirse herkesin işini halledeceğim" yanıtını veriyor.Sanıklardan Nazlı Can'ın kullandığı telefona ilişkin bilirkişi raporu da dava dosyasına girdi.Rehberinde kayıtlı "Tahir dayı" isimli kişiye 22 Nisan 2023'te mesaj gönderen Nazlı Can, "Dayıcığım hayırlı bayramlar. Olayları az çok duymuşsunuzdur. Olay çok büyük bizi de bir sürü yalanla kandırmış. İnşallah sonra detaylı konuşuruz, merak etmeyin beni ama dua edin" ifadelerini kullanıyor.Sitelerinde yer alan haberlerin linkini telefonunda kayıtlı kişilere ileten Can'ın, "Canımm" diye kayıtlı kişiye el yazısıyla yazdığı, "Nuri bana en iyi avukatı bulsun, bankacılık kanunundan anlayan en iyi ceza avukatı. Avukat bulman şart. Candaş ne durumda, dışarıda neler oluyor ? Anneme yurt dışında olduğumu söyleyin" içerikli not da dava dosyasına konuldu.Bankanın güvenlik kamera kayıtlarına ilişkin yapılan bilirkişi incelemesi de tamamlanarak hazırlanan rapor, dava dosyasına sunuldu.Söz konusu raporda, "Bankadan elde edilen ve raporun (a) bölümünde özellikleri yazılı dijital materyallere ait imaj export verilerinin incelenmesinde, DVR cihazlarından Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce alınan export diskleri ve log kayıtları üzerinde yapılan incelemede, silinmiş veri tespiti mümkün olmamıştır" ifadeleri yer aldı.Ne olmuştu?İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Seçil Erzan'ın, bir bankanın Levent'teki şubesinde müdür olarak çalıştığı ve müşteki Bülent Çeviker'den kişisel güven ilişkisine dayalı 2 milyon dolar alarak yüksek kar vaadiyle yeniden kendisine iade edeceğini bildirdiği kaydediliyor.İddianamede, müşteki Çeviker'e para karşılığında yazılı evrak verildiği, ancak daha sonra Çeviker'in Erzan'a ulaşmaya çalışsa da ulaşamadığı, durumu bankaya bildirdiği, banka tarafından araştırma yapıldığı, Erzan hakkında suç duyurusunda bulunulduğu ifade ediliyor.Sanık Erzan'ın bu yöntemle futbolcular, iş insanları ve çeşitli meslek gruplarından müştekilere, yüksek kar getirisi olan güvenilir bir fon bulunduğunu ve yine kamuoyunda tanınan Fatih Terim ve Hakan Ateş gibi isimlerin bu fona dahil olduğunu söyleyerek, müştekileri bu fona para yatırmaya ikna ettiği anlatılan iddianamede, gerçekte ise böyle bir fonun hiç olmadığının tespit edildiği belirtiliyor.İddianamede, Erzan'ın, müştekilerin verdiği paralara ilişkin sahte belgeler oluşturup, bu belgelere bankanın kaşesini ve ıslak imzasını atıp müştekilere teslim ettiği ve dolandırıcılık kastıyla hareket ettiği kaydediliyor.Sanık Erzan'ın 252 yıla kadar hapsi isteniyorSanık Erzan'ın "özel belgede sahtecilik" ve "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 69 yıldan 226 yıla kadar hapsi istenen ana iddianamenin ardından hazırlanan yeni iddianameyle Erzan hakkında istenen hapis cezası da yükseldi.Erzan'ın, 77 yıldan 252 yıla kadar hapsi talep ediliyor.İddianamede, sanıklar Ali Yörük, Kerem Can, Hüseyin Eligül, Nazlı Can, Atilla Yörük ve Asiye Öztürk'ün ise aynı suçlardan 3 yıl ile 85 yıl arasında hapisle cezalandırılması isteniyor.İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava kapsamında 2'si tutuklu 7 sanığın yargılaması sürüyor.

