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https://sputniknews.com.tr/20240117/denizbanktan-secil-erzan-ve-semih-kaya-hakkinda-suc-duyurusu-mail-sahte-1079732533.html
Denizbank’tan Seçil Erzan ve Semih Kaya hakkında suç duyurusu: 'Mail sahte'
Denizbank’tan Seçil Erzan ve Semih Kaya hakkında suç duyurusu: 'Mail sahte'
Denizbank, Seçil Erzan ve eski Futbolcu Semih Kaya hakkında suç duyurusunda bulundu. Dün görülen mahkemede tanık olarak ifade veren Semih Kaya, Seçil Erzan’ın... 17.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-17T09:48+0300
2024-01-17T09:48+0300
türkiye
seçil erzan
semih kaya
mail
suç
dolandırıcılık
denizbank
fon
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Aralarında ünlü futbolcuların ve iş insanlarının da olduğu 21 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla tutuklanan Denizbank şube müdürü Seçil Erzan, dün 3. kez hakim karşısına çıktı.Dün yapılan ve yaklaşık 11 saat süren duruşmada, eski futbolcu Semih Kaya tanık olarak dinlendi. Kaya ifadesinde, parasını alamadığı bir dönemde Seçil Erzan’ın, Mehmet Aydoğdu’nun kendisine attığı maili gösterdi.Söz konusu mailde de, “Seçil selam, detay anlattığım üzere … SK açık uçlu fonumuzda nominalin (10 milyon dolar) yasal süreyi beklemeden maksimum 1 ay içerisinde peyderpey çıkışının yapılıp muhasebeleşmesi uygundur. Saygılarımla M.A” yazıyordu.Banka suç duyurusunda bulunduMahkeme bu mailin çıktısını Semih Kaya’dan alarak dosyaya koydu. Alınan ara kararda da Denizbank’a yazı yazılmasına karar vererek söz konusu mailin doğru olup olmadığı, doğruysa aslının mahkemeye gönderilmesine karar verdi. Mahkemenin kararı bankaya ulaşmadan, Denizbank mailin sahte olduğunu belirterek Semih Kaya ve Seçil Erzan hakkında suç duyurusunda bulundu.'Mailin üzerinde tahrifat yapılarak oluşturulmuş'Milliyet'ten Damla Güler'in aktardığı habere göre savcılığa sunulan dilekçede, söz konusu mailin varlığına ilişkin somut bir delil bulunmadığı belirtilirken, “Seçil Erzan’ın 20.02.2023 tarihli mail kayıtları incelendiğinde de Mehmet Aydoğdu ile arasında Semih Kaya ile alakası olmayan, başka bir konuyla ilgili bir adet maile rastlanıldığı, bahse konu maile ilişkin sistem tarafından Seçil Erzan’a 11.18’de mailin okunduğuna dair okundu bilgisi gönderildiği, okundu bilgisi mailin saati ve dakikasının Semih Kaya’nın mahkemeye sunduğu mail örneğinin saati ve dakikası ile aynı olduğu, dolayısıyla Semih Kaya tarafından sunulan mail örneğinin bahse konu okundu bilgisi mailin üzerinde tahrifat yapılarak oluşturulmuş/türetilmiş olduğu belirlenmiştir” denildi.
https://sputniknews.com.tr/20240115/secil-erzan-3uncu-kez-hakim-karsisinda-semih-kaya-erzanin-evine-gitti-mi-1079662736.html
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seçil erzan, semih kaya, mail, suç, dolandırıcılık, denizbank, fon
seçil erzan, semih kaya, mail, suç, dolandırıcılık, denizbank, fon

Denizbank’tan Seçil Erzan ve Semih Kaya hakkında suç duyurusu: 'Mail sahte'

09:48 17.01.2024
© Fotoğraf : Twitter Seçil Erzan
Seçil Erzan - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2024
© Fotoğraf : Twitter
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Denizbank, Seçil Erzan ve eski Futbolcu Semih Kaya hakkında suç duyurusunda bulundu. Dün görülen mahkemede tanık olarak ifade veren Semih Kaya, Seçil Erzan’ın kendisine bankanın üst düzey yöneticilerinden Mehmet Aydoğdu’nun mailini gösterdiğini söyleyerek delil olarak mahkemeye sunmuştu. Banka, mailin sahte olduğunu iddia etti.
Aralarında ünlü futbolcuların ve iş insanlarının da olduğu 21 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla tutuklanan Denizbank şube müdürü Seçil Erzan, dün 3. kez hakim karşısına çıktı.
Dün yapılan ve yaklaşık 11 saat süren duruşmada, eski futbolcu Semih Kaya tanık olarak dinlendi. Kaya ifadesinde, parasını alamadığı bir dönemde Seçil Erzan’ın, Mehmet Aydoğdu’nun kendisine attığı maili gösterdi.
Söz konusu mailde de, “Seçil selam, detay anlattığım üzere … SK açık uçlu fonumuzda nominalin (10 milyon dolar) yasal süreyi beklemeden maksimum 1 ay içerisinde peyderpey çıkışının yapılıp muhasebeleşmesi uygundur. Saygılarımla M.A” yazıyordu.

Banka suç duyurusunda bulundu

Mahkeme bu mailin çıktısını Semih Kaya’dan alarak dosyaya koydu. Alınan ara kararda da Denizbank’a yazı yazılmasına karar vererek söz konusu mailin doğru olup olmadığı, doğruysa aslının mahkemeye gönderilmesine karar verdi. Mahkemenin kararı bankaya ulaşmadan, Denizbank mailin sahte olduğunu belirterek Semih Kaya ve Seçil Erzan hakkında suç duyurusunda bulundu.

'Mailin üzerinde tahrifat yapılarak oluşturulmuş'

Milliyet'ten Damla Güler'in aktardığı habere göre savcılığa sunulan dilekçede, söz konusu mailin varlığına ilişkin somut bir delil bulunmadığı belirtilirken, “Seçil Erzan’ın 20.02.2023 tarihli mail kayıtları incelendiğinde de Mehmet Aydoğdu ile arasında Semih Kaya ile alakası olmayan, başka bir konuyla ilgili bir adet maile rastlanıldığı, bahse konu maile ilişkin sistem tarafından Seçil Erzan’a 11.18’de mailin okunduğuna dair okundu bilgisi gönderildiği, okundu bilgisi mailin saati ve dakikasının Semih Kaya’nın mahkemeye sunduğu mail örneğinin saati ve dakikası ile aynı olduğu, dolayısıyla Semih Kaya tarafından sunulan mail örneğinin bahse konu okundu bilgisi mailin üzerinde tahrifat yapılarak oluşturulmuş/türetilmiş olduğu belirlenmiştir” denildi.
Semih Kaya - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2024
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Seçil Erzan 3. kez hakim karşısında: Semih Kaya Erzan'ın evine gitti mi?
15 Ocak, 13:58
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