Seçil Erzan 3. kez hakim karşısında: Semih Kaya Erzan'ın evine gitti mi?

"Sayın başkan, 2011'de Galatasaray'da oynamaya başladığımda Florya şubesinden hesap açıldı bana. O günden bugüne 2023 Nisan ayına kadar devam etti. Sonra hesabımı taşıdım. Denizbank başka şubesine taşıdım. "Saklamalı fon" adı altında bir fon olduğunu söyledi Seçil bana, "yatırım fonu" dedi. 300 bin dolar para verdim. Nisan 2022'de resmi belge sundu bana Denizbank kaşeli. Ben de parayı Florya şubesine teslim ettim kendisine. Daha sonra Mayıs ayında KKM hesabı açtım. O parayı görünce "fona aktaralım" dedi. Ben KKM'nin bitimine 60 gün kala bozdum. Ali Yörük ve Seçil Erzan'a teslim ettim. Mayıs ayında 1.2 milyon Euro'yu dolara çevirip kendisine teslim ettim. Bütün belgeler elimde mevcut. Bana belge verdi. Tam hatırlamıyorum ancak 2.2 milyon Euro gibi bir para transfer ettim Levent şubesine. Çek Cumhuriyeti'nden parayı getirip Levent şubesine atmıştı Seçil. Aldığım paralar da oldu arada. Şu ana kadar 3.5 milyon dolara yakın bir para aldım, parça parça aldığım paraların hepsini banka hesabına yatırdım. Bodrum'daki ev için sadece 100 bin dolar verdim. Para ödemedim kamera kayıtları incelenebilir bu noktada. Ev için ödediğim para sadece 100 bin dolar komisyon parası... Seçil'den boş çanta aldım araçtaki olay budur. O çantadaki parayı bankaya yatırmıştım. Seçil'i aradım "GPS cihazı var" dedim. Atilla Baltaş'ın olduğunu öğrendim çantanın. Atilla Baltaş'ı aradım. "Benim çantam" dedi. "Benim param sende ne arıyor" dedi Atilla. Ben de "bilmiyorum" dedim neden bende... Bodrum'a gittim evime baktım, gözlemledim. Aynı gün İstanbul'a döndüm. GPS olayını o akşam fark ettim. Hiç tanımadığım bir adam beni aradı "param sende" dedi. Bu durumda hiçbir şeyden şüphelenmedim. Sonra Atilla Baltaş'la seçilin ofisinde görüşme yaptık. Daha önce çantası çalındığı için çantasına GPS taktırdığını söyledi Atilla Baltaş. Selçuk Abi bir kez beni aradı. Seçil'e para verdiğini bir fondan bahsettiğini söyledi. Ben de para yatırdığımı elimde belge olduğunu ve para yatırdığımı söyledim. İlk başlarda kimsenin fonu diye bahsetmedi ne biri, ne banka. Daha sonrasında kâr olan bazı dosyalar gönderdi bana. Sadece benim adıma açılan bir fon olduğunu söyledi. Hakan Ateş ya da Fatih Terim fonu demedi. Denizbank kaşeli Seçil Erzan imzalı belgeler verdi bana. Sözleşmelerde Denizbank QR kodu da var. Selçuk İnan'ı fona ben sokmadım. Basında böyle haberler çıktı ama böyle bir şey yok." Seçil bana Mehmet Aydoğdu ile mesajlaşmalarını sundu, ben de buna inandım. Mesajlarda "ay sonuna kadar ödemeleri yapın" açık uçlu fondan yazıyordu. Ben de buna inandım. Seçil'in evine bir kere gittim. Ödeme "Mart'ta gelecek" dedi, gelmedi. Milli takımda anterenörlük kampındaydım. Çıkamayacağımı düşündü herhalde, evine gittim. Kapısının önünde 15 dk konuştuk. Her şeyin yoluna gireceğini söyledi sonra ben de gittim. Bana 10 milyon dolar alacağımı söyledi. Ben toplamda 4.1 milyon dolar vermiştim. 3.5 milyonunu geri alabildim sadece. Seçil Erzan banka müdürü olduğu için ben de hesaplarımı kontrol etmedim, 2.2 milyon dolar verdim demedim. Parça parça verdim 450-600-350... 1.2 milyon dolar... 300 bin dolar kısmını teslim ettim diye hatırlamıyorum, net rakam kağıtlarda mevcut. İlk verdiği 300 bin dolar sonrası bana para vermedi. Bilmiyorum şu an kağıtlarda belgelerde var. 1 milyon 375 bin dolar almadım Seçil'den geriye... Benim onu tehdit ettiğim falan olmadı, aramızda husumet yoktu. Banka çalışanı banka müdürü olarak ilişkimiz vardı özel bir ilişki yoktu. Mart 2023'te anladım bu işte bir anormallik olduğunu. 2022 Nisan'dan bu tarihe kadar şüphelenmedim çünkü elimde belge vardı."