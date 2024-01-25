https://sputniknews.com.tr/20240125/super-ligden-3-kulup-pfdkya-sevk-edildi-1080044288.html
Süper Lig'den 3 kulüp PFDK'ya sevk edildi
Süper Lig'den 3 kulüp PFDK'ya sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig'den 3 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. 25.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-25T19:52+0300
2024-01-25T19:52+0300
2024-01-25T19:52+0300
spor
pfdk
profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)
türkiye futbol federasyonu (tff)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/10/1079724838_240:0:3760:1980_1920x0_80_0_0_879b51cb72fda51335dd9333b62f9906.jpg
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 3 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.TFF'den yapılan açıklamaya göre Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında dün oynanan maçlardaki çeşitli ihlallerden dolayı Fenerbahçe, RAMS Başakşehir ve Gaziantep FK'yi disipline verdi.
https://sputniknews.com.tr/20240125/uefa-maclarinin-yayinlanacagi-adres-belli-oldu-1080043406.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/10/1079724838_680:0:3320:1980_1920x0_80_0_0_8804bfd67e2a49ddf10997af3169b053.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
pfdk, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), türkiye futbol federasyonu (tff)
pfdk, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), türkiye futbol federasyonu (tff)
Süper Lig'den 3 kulüp PFDK'ya sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig'den 3 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 3 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamaya göre Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında dün oynanan maçlardaki çeşitli ihlallerden dolayı Fenerbahçe, RAMS Başakşehir ve Gaziantep FK'yi disipline verdi.