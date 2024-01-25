https://sputniknews.com.tr/20240125/super-ligden-3-kulup-pfdkya-sevk-edildi-1080044288.html

Süper Lig'den 3 kulüp PFDK'ya sevk edildi

Süper Lig'den 3 kulüp PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig'den 3 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. 25.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-25T19:52+0300

2024-01-25T19:52+0300

2024-01-25T19:52+0300

spor

pfdk

profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)

türkiye futbol federasyonu (tff)

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 3 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.TFF'den yapılan açıklamaya göre Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında dün oynanan maçlardaki çeşitli ihlallerden dolayı Fenerbahçe, RAMS Başakşehir ve Gaziantep FK'yi disipline verdi.

https://sputniknews.com.tr/20240125/uefa-maclarinin-yayinlanacagi-adres-belli-oldu-1080043406.html

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pfdk, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), türkiye futbol federasyonu (tff)