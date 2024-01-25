https://sputniknews.com.tr/20240125/salda-golu-cevresinde-bisiklet-turu-organizasyonu-yetkililer-inceleme-yapti-ilk-izlenim-olumlu-1080038924.html
Salda Gölü çevresinde bisiklet turu organizasyonu: 'Yetkililer inceleme yaptı, ilk izlenim olumlu'
Salda Gölü çevresinde bisiklet turu organizasyonu: 'Yetkililer inceleme yaptı, ilk izlenim olumlu'
Burdur Valisi Öksüz, Salda Gölü çevresinde yaptıkları bisiklet yolunda ulusal ve uluslararası bisiklet turu organizasyonlarına ev sahipliği yapmayı... 25.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-25T16:35+0300
2024-01-25T16:35+0300
2024-01-25T16:35+0300
türkiye
salda gölü
bisiklet
organizasyon
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Burdur Valisi Türker Öksüz, İl Özel İdaresinin imkanlarıyla Salda Gölü çevresindeki mevcut yolun 15 kilometrelik kısmını paylaşımlı bisiklet yoluna dönüştürdüklerini anlattı.Öksüz, "Amacımız Salda Gölü'nün çevresindeki bisiklet yolunu tamamlayarak burada ulusal ve uluslararası bisiklet turu organizasyonlarının yapılmasını sağlamak. Türkiye Bisiklet Federasyonuyla da görüştük. Yetkililer buraya gelip inceleme yaptı, ilk izlenimleri olumlu. Onların görüşleri doğrultusunda organizasyonlar yapma hedefimiz var" diye konuştu.Kentin kalkınmasına katkıda bulunmaya devam edeceklerine işaret eden Öksüz, şöyle devam etti:
https://sputniknews.com.tr/20230131/uzmanlar-salda-golu-icin-uyardi-dogal-olmayan-mudahalelerle-ekosistemi-cokmeye-basladi-1066380689.html
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salda gölü, bisiklet, organizasyon
salda gölü, bisiklet, organizasyon
Salda Gölü çevresinde bisiklet turu organizasyonu: 'Yetkililer inceleme yaptı, ilk izlenim olumlu'
Burdur Valisi Öksüz, Salda Gölü çevresinde yaptıkları bisiklet yolunda ulusal ve uluslararası bisiklet turu organizasyonlarına ev sahipliği yapmayı hedeflediklerini söyledi. Vali "Yetkililer buraya gelip inceleme yaptı, ilk izlenimleri olumlu. Onların görüşleri doğrultusunda organizasyonlar yapma hedefimiz var" diye konuştu.
Burdur Valisi Türker Öksüz, İl Özel İdaresinin imkanlarıyla Salda Gölü çevresindeki mevcut yolun 15 kilometrelik kısmını paylaşımlı bisiklet yoluna dönüştürdüklerini anlattı.
Öksüz, "Amacımız Salda Gölü'nün çevresindeki bisiklet yolunu tamamlayarak burada ulusal ve uluslararası bisiklet turu organizasyonlarının yapılmasını sağlamak. Türkiye Bisiklet Federasyonuyla da görüştük. Yetkililer buraya gelip inceleme yaptı, ilk izlenimleri olumlu. Onların görüşleri doğrultusunda organizasyonlar yapma hedefimiz var" diye konuştu.
Kentin kalkınmasına katkıda bulunmaya devam edeceklerine işaret eden Öksüz, şöyle devam etti:
"Tarımsal sulamada kapalı sisteme öncelik vererek çalışmalarımızı yürütüyoruz. 2023'te 83 bin metre, son yirmi yılda 614 bin metre kapalı tarımsal sulama hattı yapıldı. Bu yatırımla kapalı sistem sulamada 53 milyon metreküp su tasarrufu sağlandı. 2005-2023 yılları arasında il genelindeki alt yapı yatırımlarının günümüz maliyetinin toplamı 4 milyar 374 milyon 460 bin lira. Burdur Gölü'nün kenarında bir cazibe merkezinin oluşturulmasına yönelik de bazı proje çalışmalarımız var. Bunlarda mesafe aldık, 2024'te gayretle çalışacağız ve inşallah o projeleri de gerçekleştireceğiz."