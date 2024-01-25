Salda Gölü çevresinde bisiklet turu organizasyonu: 'Yetkililer inceleme yaptı, ilk izlenim olumlu'

"Tarımsal sulamada kapalı sisteme öncelik vererek çalışmalarımızı yürütüyoruz. 2023'te 83 bin metre, son yirmi yılda 614 bin metre kapalı tarımsal sulama hattı yapıldı. Bu yatırımla kapalı sistem sulamada 53 milyon metreküp su tasarrufu sağlandı. 2005-2023 yılları arasında il genelindeki alt yapı yatırımlarının günümüz maliyetinin toplamı 4 milyar 374 milyon 460 bin lira. Burdur Gölü'nün kenarında bir cazibe merkezinin oluşturulmasına yönelik de bazı proje çalışmalarımız var. Bunlarda mesafe aldık, 2024'te gayretle çalışacağız ve inşallah o projeleri de gerçekleştireceğiz."