https://sputniknews.com.tr/20230131/uzmanlar-salda-golu-icin-uyardi-dogal-olmayan-mudahalelerle-ekosistemi-cokmeye-basladi-1066380689.html
Uzmanlar, Salda Gölü için uyardı: 'Doğal olmayan müdahalelerle ekosistemi çökmeye başladı'
Uzmanlar, Salda Gölü için uyardı: 'Doğal olmayan müdahalelerle ekosistemi çökmeye başladı'
Salda Gölü'nde yaşanan kararmaları değerlendiren hidrobiyolog Dr. Erol Kesici, “Gölde bulunan magnezyum ve minerallerin, mavi yeşil alglerle girmiş olduğu... 31.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-31T09:31+0300
2023-01-31T09:31+0300
2023-01-31T09:32+0300
yaşam
salda gölü
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Cumhuriyet’te yer alan habere göre, tarımın da baskı yarattığını belirten Kesici, “Gölü besleyen derelerin önü kapatıldı. Ayrıca tarımla birlikte yeraltı suları çekiliyor. Salda yıllarca kendi doğal dengesindeydi. Ne zaman insanlar müdahale etti, kararmalar başladı” diye konuştu.Kesici, “Gölü kurtarmak için uzaktan bakmamız gerekiyor. Millet bahçesi projesinden vazgeçilmeli. Etrafında yapılaşmaya izin verilmemeli. Salda’nın koruma alanı genişletilmeli. Yoksa gerçekten kaybedeceğimiz bir döneme giriyoruz” dedi.
salda gölü
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salda gölü
Uzmanlar, Salda Gölü için uyardı: 'Doğal olmayan müdahalelerle ekosistemi çökmeye başladı'
09:31 31.01.2023 (güncellendi: 09:32 31.01.2023) Abone ol
Salda Gölü'nde yaşanan kararmaları değerlendiren hidrobiyolog Dr. Erol Kesici, “Gölde bulunan magnezyum ve minerallerin, mavi yeşil alglerle girmiş olduğu biyomineralizasyon sonucu hidromagnezit oluşumu yaşanıyor. Bu da göl çevresindeki kumlara beyaz rengini veriyor. Ancak Salda’nın ekosistemi çökmeye başladı” dedi.
Cumhuriyet’te yer alan haber
e göre, tarımın da baskı yarattığını belirten Kesici, “Gölü besleyen derelerin önü kapatıldı. Ayrıca tarımla birlikte yeraltı suları çekiliyor. Salda yıllarca kendi doğal dengesindeydi. Ne zaman insanlar müdahale etti, kararmalar başladı” diye konuştu.
Kesici, “Gölü kurtarmak için uzaktan bakmamız gerekiyor. Millet bahçesi projesinden vazgeçilmeli. Etrafında yapılaşmaya izin verilmemeli. Salda’nın koruma alanı genişletilmeli. Yoksa gerçekten kaybedeceğimiz bir döneme giriyoruz” dedi.