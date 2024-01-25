https://sputniknews.com.tr/20240125/rusya-kievin-eylemlerine-ragmen-esir-takasina-bagli-kalacagiz-1080037111.html
Rusya: Kiev’in eylemlerine rağmen esir takasına bağlı kalacağız
Rusya: Kiev’in eylemlerine rağmen esir takasına bağlı kalacağız
Kiev yönetiminin, esir takası kapsamında Rusya’dan Ukrayna’ya gönderilen kendi askerlerinin ölümüne yol açtığı füze saldırısının yankıları sürerken, Rusya’dan... 25.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-25T15:41+0300
2024-01-25T15:41+0300
2024-01-25T15:41+0300
ukrayna krizi
ukrayna
rusya
esir takası
il-76
il-76
david l. goldfein
füze saldırısı
asker
esir
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Parlamentonun alt kanadı Devlet Duması Savunma Komitesi Başkanı Andrey Kartapolov, Ukrayna ile yeni savaş esiri takası ihtimaliyle ilgili açıklamasında, ülkesinin esir Rus askerlerini bırakmayacağını vurgularken, bu nedenle gerektiğinde ‘şeytanla bile’ masaya oturacağının altını çizdi.Kartapolov gazetecilere yaptığı açıklamada, “Oradaki esir askerlerimizi terk edemeyiz. Bu yüzden şeytanla bile konuşacağız, kirli olan eli kanlı olanla bile çalışacağız. Askerlerimizi oradan çıkarmamız gerekiyor, başka çıkış yolumuz yok, masaya oturacağız” ifadelerini kullandı.Kartapolov, yeni esir takası müzakerelerinde İl-76 saldırısı dahil tüm gerçekler, olaylar ve Rusya’nın kiminle karşı karşıya olduğunun anlaşılmasının göz önünde bulundurulacağına dikkat çekti.Rusya Savunma Bakanlığı, bir gün önce 65 Ukraynalı esir dahil, 74 kişinin içinde bulunduğu Rus uçağının Ukrayna tarafından roketle vurulduğunu duyurmuştu.Uçakta, 6 kişilik mürettebat, esir değişimi için 65 Ukraynalı askeri personel ve onlara refakat eden 3 Rus askeri personelin bulunduğu hatırlatılan açıklamada, uçağın mürettebatı ve tüm yolcularının hayatını kaybettiği bildirilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240125/kievin-il-76-ucagini-neden-dusurdugu-aciklandi-1080028439.html
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ukrayna, rusya, esir takası, il-76, il-76, david l. goldfein, füze saldırısı, asker, esir, duma, rusya parlamentosunun alt kanadı duma
ukrayna, rusya, esir takası, il-76, il-76, david l. goldfein, füze saldırısı, asker, esir, duma, rusya parlamentosunun alt kanadı duma
Rusya: Kiev’in eylemlerine rağmen esir takasına bağlı kalacağız
Kiev yönetiminin, esir takası kapsamında Rusya’dan Ukrayna’ya gönderilen kendi askerlerinin ölümüne yol açtığı füze saldırısının yankıları sürerken, Rusya’dan esir askerlerle ilgili açıklama geldi.
Parlamentonun alt kanadı Devlet Duması Savunma Komitesi Başkanı Andrey Kartapolov, Ukrayna ile yeni savaş esiri takası ihtimaliyle ilgili açıklamasında, ülkesinin esir Rus askerlerini bırakmayacağını vurgularken, bu nedenle gerektiğinde ‘şeytanla bile’ masaya oturacağının altını çizdi.
Kartapolov gazetecilere yaptığı açıklamada, “Oradaki esir askerlerimizi terk edemeyiz. Bu yüzden şeytanla bile konuşacağız, kirli olan eli kanlı olanla bile çalışacağız. Askerlerimizi oradan çıkarmamız gerekiyor, başka çıkış yolumuz yok, masaya oturacağız” ifadelerini kullandı.
Kartapolov, yeni esir takası müzakerelerinde İl-76 saldırısı dahil tüm gerçekler, olaylar ve Rusya’nın kiminle karşı karşıya olduğunun anlaşılmasının göz önünde bulundurulacağına dikkat çekti.
Rusya Savunma Bakanlığı, bir gün önce 65 Ukraynalı esir dahil, 74 kişinin içinde bulunduğu Rus uçağının Ukrayna tarafından roketle vurulduğunu duyurmuştu.
Uçakta, 6 kişilik mürettebat, esir değişimi için 65 Ukraynalı askeri personel ve onlara refakat eden 3 Rus askeri personelin bulunduğu hatırlatılan açıklamada, uçağın mürettebatı ve tüm yolcularının hayatını kaybettiği bildirilmişti.