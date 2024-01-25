https://sputniknews.com.tr/20240125/rusya-kievin-eylemlerine-ragmen-esir-takasina-bagli-kalacagiz-1080037111.html

Rusya: Kiev’in eylemlerine rağmen esir takasına bağlı kalacağız

Rusya: Kiev’in eylemlerine rağmen esir takasına bağlı kalacağız

Kiev yönetiminin, esir takası kapsamında Rusya’dan Ukrayna’ya gönderilen kendi askerlerinin ölümüne yol açtığı füze saldırısının yankıları sürerken, Rusya’dan... 25.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-25T15:41+0300

2024-01-25T15:41+0300

2024-01-25T15:41+0300

ukrayna krizi

ukrayna

rusya

esir takası

il-76

il-76

david l. goldfein

füze saldırısı

asker

esir

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Parlamentonun alt kanadı Devlet Duması Savunma Komitesi Başkanı Andrey Kartapolov, Ukrayna ile yeni savaş esiri takası ihtimaliyle ilgili açıklamasında, ülkesinin esir Rus askerlerini bırakmayacağını vurgularken, bu nedenle gerektiğinde ‘şeytanla bile’ masaya oturacağının altını çizdi.Kartapolov gazetecilere yaptığı açıklamada, “Oradaki esir askerlerimizi terk edemeyiz. Bu yüzden şeytanla bile konuşacağız, kirli olan eli kanlı olanla bile çalışacağız. Askerlerimizi oradan çıkarmamız gerekiyor, başka çıkış yolumuz yok, masaya oturacağız” ifadelerini kullandı.Kartapolov, yeni esir takası müzakerelerinde İl-76 saldırısı dahil tüm gerçekler, olaylar ve Rusya’nın kiminle karşı karşıya olduğunun anlaşılmasının göz önünde bulundurulacağına dikkat çekti.Rusya Savunma Bakanlığı, bir gün önce 65 Ukraynalı esir dahil, 74 kişinin içinde bulunduğu Rus uçağının Ukrayna tarafından roketle vurulduğunu duyurmuştu.Uçakta, 6 kişilik mürettebat, esir değişimi için 65 Ukraynalı askeri personel ve onlara refakat eden 3 Rus askeri personelin bulunduğu hatırlatılan açıklamada, uçağın mürettebatı ve tüm yolcularının hayatını kaybettiği bildirilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240125/kievin-il-76-ucagini-neden-dusurdugu-aciklandi-1080028439.html

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ukrayna, rusya, esir takası, il-76, il-76, david l. goldfein, füze saldırısı, asker, esir, duma, rusya parlamentosunun alt kanadı duma