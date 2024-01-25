https://sputniknews.com.tr/20240125/rusya-fransa-il-76-ucagiyla-ilgili-bmgknin-acil-toplanmasi-talebini-reddetti-1080014296.html
Rusya: Fransa, İl-76 uçağıyla ilgili BMGK'nin acil toplanması talebini reddetti
Rusya: Fransa, İl-76 uçağıyla ilgili BMGK'nin acil toplanması talebini reddetti
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Yardımcısı Polyanskiy, Fransa’nın Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından düşürülen İl-76 uçağıyla ilgili BM Güvenlik Konseyi'nin... 25.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-25T01:31+0300
2024-01-25T01:31+0300
2024-01-25T01:31+0300
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Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, BM Güvenlik Konseyi'ne başkanlık eden Fransa’nın Rusya’nın Belgorod bölgesinde Ukrayna ordusu tarafından düşürülen İl-76 uçağına ilişkin acil toplanma talebini reddettiğini belirtti.Polyanskiy, “Zaman kazanmaya ve Ukraynalı ‘müşterilere’ olup bitenlerle ilgili az çok makul bir açıklama bulmaları için zaman tanımaya çalışan Fransa, toplantının ancak yarın, New York saatiyle 17:00'de (26 Ocak saat 01:00) düzenlenebileceğini kabul etti” ifadelerini kullandı.Rusya’nın çarşamba günü New York saatiyle 15.00'te (TSİ 23.00) acil toplantı düzenlenmesi talebini reddeden Fransa’nın kararını yetkinin kötüye kullanılması oluğunu belirten Rus diplomat, “Bir zamanların meşhur Fransız diplomasisinin bu tür küçük sahtekarlıklarla değersizleştirilmesi üzücü” ifadelerine yer verdi.
https://sputniknews.com.tr/20240125/sozcu-dujarric-bmnin-dusen-il-76-ucagiyla-ilgili-bilgisi-medyada-cikan-haberlerle-sinirli-1080013198.html
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rusya, dmitriy polyanskiy, fransa, il-76, il-76, ukrayna, ukrayna krizi
Rusya: Fransa, İl-76 uçağıyla ilgili BMGK'nin acil toplanması talebini reddetti
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Yardımcısı Polyanskiy, Fransa’nın Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından düşürülen İl-76 uçağıyla ilgili BM Güvenlik Konseyi'nin acil toplanma talebini reddettiğini duyurdu.
Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, BM Güvenlik Konseyi'ne başkanlık eden Fransa’nın Rusya’nın Belgorod bölgesinde Ukrayna ordusu tarafından düşürülen İl-76 uçağına ilişkin acil toplanma talebini reddettiğini belirtti.
Polyanskiy, “Zaman kazanmaya ve Ukraynalı ‘müşterilere’ olup bitenlerle ilgili az çok makul bir açıklama bulmaları için zaman tanımaya çalışan Fransa, toplantının ancak yarın, New York saatiyle 17:00'de (26 Ocak saat 01:00) düzenlenebileceğini kabul etti” ifadelerini kullandı.
Rusya’nın çarşamba günü New York saatiyle 15.00'te (TSİ 23.00) acil toplantı düzenlenmesi talebini reddeden Fransa’nın kararını yetkinin kötüye kullanılması oluğunu belirten Rus diplomat, “Bir zamanların meşhur Fransız diplomasisinin bu tür küçük sahtekarlıklarla değersizleştirilmesi üzücü” ifadelerine yer verdi.