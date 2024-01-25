https://sputniknews.com.tr/20240125/sozcu-dujarric-bmnin-dusen-il-76-ucagiyla-ilgili-bilgisi-medyada-cikan-haberlerle-sinirli-1080013198.html

Sözcü Dujarric: BM’nin düşen İl-76 uçağıyla ilgili bilgisi medyada çıkan haberlerle sınırlı

Sözcü Dujarric: BM’nin düşen İl-76 uçağıyla ilgili bilgisi medyada çıkan haberlerle sınırlı

BM Sözcüsü Dujarric, Rusya’nın Belgorod kentinde düşen İl-76 uçağıyla ilgili bilgilerinin medyada çıkan haberlerle sınırlı olduğunu belirtti. 25.01.2024, Sputnik Türkiye

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dünya

bm

bm

birleşmiş milletler (bm)

rusya

stephane dujarric

project 09852 (belgorod)

il-76

il-76

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Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, düzenlediği basın toplantısında, BM'nin Rusya’da düşürülen İl-76 nakliye uçağıyla ilgili bilgisinin medyadan çıkan haberlerle sınırlı olduğunu, olayda yaşanan can kayıplarından üzüntü duyduğunu söyledi.Dujarric, “Uçağın düşürüldüğüne ilişkin haberleri gördük. Basında çıkanların dışında elimizde bir bilgi yok. Uçakta bulunanların tamamının öldüğüne elbette çok üzüldük ama elimizde kesinlikle ek bir bilgi yok” dedi.Rusya Savunma Bakanlığı, Belgorod Bölgesi'nde düşen ve Ukraynalı esir askerleri taşıyan Il-76 nakliye uçağının Ukrayna ordusu tarafından Harkov Bölgesi'nin Liptsı yerleşiminden atılan uçaksavar füzesiyle vurulduğunu bildirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240124/beyaz-saray-abd-il-76-ucagiyla-ilgili-degerlendirme-yapmak-icin-yeterli-bilgiye-sahip-degil-1080011759.html

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bm, bm, birleşmiş milletler (bm), rusya, stephane dujarric, project 09852 (belgorod), il-76, il-76