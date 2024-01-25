https://sputniknews.com.tr/20240125/sozcu-dujarric-bmnin-dusen-il-76-ucagiyla-ilgili-bilgisi-medyada-cikan-haberlerle-sinirli-1080013198.html
Sözcü Dujarric: BM’nin düşen İl-76 uçağıyla ilgili bilgisi medyada çıkan haberlerle sınırlı
Sözcü Dujarric: BM’nin düşen İl-76 uçağıyla ilgili bilgisi medyada çıkan haberlerle sınırlı
BM Sözcüsü Dujarric, Rusya’nın Belgorod kentinde düşen İl-76 uçağıyla ilgili bilgilerinin medyada çıkan haberlerle sınırlı olduğunu belirtti. 25.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-25T00:30+0300
2024-01-25T00:30+0300
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dünya
bm
bm
birleşmiş milletler (bm)
rusya
stephane dujarric
project 09852 (belgorod)
il-76
il-76
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Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, düzenlediği basın toplantısında, BM'nin Rusya’da düşürülen İl-76 nakliye uçağıyla ilgili bilgisinin medyadan çıkan haberlerle sınırlı olduğunu, olayda yaşanan can kayıplarından üzüntü duyduğunu söyledi.Dujarric, “Uçağın düşürüldüğüne ilişkin haberleri gördük. Basında çıkanların dışında elimizde bir bilgi yok. Uçakta bulunanların tamamının öldüğüne elbette çok üzüldük ama elimizde kesinlikle ek bir bilgi yok” dedi.Rusya Savunma Bakanlığı, Belgorod Bölgesi'nde düşen ve Ukraynalı esir askerleri taşıyan Il-76 nakliye uçağının Ukrayna ordusu tarafından Harkov Bölgesi'nin Liptsı yerleşiminden atılan uçaksavar füzesiyle vurulduğunu bildirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240124/beyaz-saray-abd-il-76-ucagiyla-ilgili-degerlendirme-yapmak-icin-yeterli-bilgiye-sahip-degil-1080011759.html
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bm, bm, birleşmiş milletler (bm), rusya, stephane dujarric, project 09852 (belgorod), il-76, il-76
bm, bm, birleşmiş milletler (bm), rusya, stephane dujarric, project 09852 (belgorod), il-76, il-76
Sözcü Dujarric: BM’nin düşen İl-76 uçağıyla ilgili bilgisi medyada çıkan haberlerle sınırlı
00:30 25.01.2024 (güncellendi: 00:34 25.01.2024)
BM Sözcüsü Dujarric, Rusya’nın Belgorod kentinde düşen İl-76 uçağıyla ilgili bilgilerinin medyada çıkan haberlerle sınırlı olduğunu belirtti.
Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, düzenlediği basın toplantısında, BM'nin Rusya’da düşürülen İl-76 nakliye uçağıyla ilgili bilgisinin medyadan çıkan haberlerle sınırlı olduğunu, olayda yaşanan can kayıplarından üzüntü duyduğunu söyledi.
Dujarric, “Uçağın düşürüldüğüne ilişkin haberleri gördük. Basında çıkanların dışında elimizde bir bilgi yok. Uçakta bulunanların tamamının öldüğüne elbette çok üzüldük ama elimizde kesinlikle ek bir bilgi yok” dedi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Belgorod Bölgesi'nde düşen ve Ukraynalı esir askerleri taşıyan Il-76 nakliye uçağının Ukrayna ordusu tarafından Harkov Bölgesi'nin Liptsı yerleşiminden atılan uçaksavar füzesiyle vurulduğunu bildirmişti.