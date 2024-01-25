https://sputniknews.com.tr/20240125/rusya-elimizde-abdnin-iraktaki-askeri-birliklerini-cekmeye-baslayabilecegine-dair-veriler-var-1080037754.html

Rusya: Elimizde ABD'nin Irak'taki askeri birliklerini çekmeye başlayabileceğine dair veriler var

Rusya: Elimizde ABD'nin Irak'taki askeri birliklerini çekmeye başlayabileceğine dair veriler var

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Lavrentyev, Rusya'nın elinde ABD'nin Irak'taki askeri birliklerini çekmeye başlayabileceğine dair... 25.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-25T16:11+0300

2024-01-25T16:11+0300

2024-01-25T16:11+0300

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irak

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taliban

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev ABD'nin, Irak'taki askeri birliklerini geri çekmeye hazır olduğunu açıkladığı bilgisine sahip olduklarını dile getirdi.Lavrentyev açıklamasında şu cümleler kaydetti:Lavrentyev, Amerikalıların çok hızlı bir şekilde çekildiği tek ülkenin Afganistan olduğunu hatırlatarak, "Ancak orada, orada bulunan Amerikan temsilcilerini gerçekten fiziksel olarak tehdit eden bir durum vardı. Bu yüzden Taliban ile anlaşarak oradan çok hızlı bir şekilde çıkmak zorunda kaldılar" dedi.Lavrentyev açıklamasını şu sözlerle sonlandırdı:Yabancı güçlerin Irak'tan çekilmesiyle ilgili durum hakkındaDaha önce Reuters'ın kaynaklara dayandırdığı haberinde ABD'nin, liderliğini yaptığı uluslararası koalisyon güçlerinin Irak'tan çekilmesini Arap ülkesi hükümetiyle müzakere etmeye hazır olduğunu bildirmişti. Buna göre, ABD'nin Irak Büyükelçisi Alina Romanowski Çarşamba günü Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'e bir mektup göndermiş ve bu mektupta ABD, Iraklı yetkililerle koalisyonun çekilmesi ve ikili ilişkiler çerçevesinde değiştirilmesi konusunda bir diyalog başlatmaya hazır olduğunu ifade etmişti. 5 Ocak'ta Başbakan Muhammed El Sudani, uluslararası koalisyon güçlerinin varlığı için mazeretlerin sona erdiğini ve Bağdat'ın ülkedeki yabancı askeri varlığa son vermek için somut adımlar atma niyetinde olduğunu dile getirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240105/irak-uluslararasi-koalisyon-guclerinin-ulkeden-cekilmesini-planlamak-icin-komite-kurdu-1079351105.html

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rusya, aleksandr lavrentyev, abd, suriye, irak, afganistan, taliban