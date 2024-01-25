https://sputniknews.com.tr/20240125/rusya-elimizde-abdnin-iraktaki-askeri-birliklerini-cekmeye-baslayabilecegine-dair-veriler-var-1080037754.html
Rusya: Elimizde ABD'nin Irak'taki askeri birliklerini çekmeye başlayabileceğine dair veriler var
Rusya: Elimizde ABD'nin Irak'taki askeri birliklerini çekmeye başlayabileceğine dair veriler var
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Lavrentyev, Rusya'nın elinde ABD'nin Irak'taki askeri birliklerini çekmeye başlayabileceğine dair... 25.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-25T16:11+0300
2024-01-25T16:11+0300
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev ABD'nin, Irak'taki askeri birliklerini geri çekmeye hazır olduğunu açıkladığı bilgisine sahip olduklarını dile getirdi.Lavrentyev açıklamasında şu cümleler kaydetti:Lavrentyev, Amerikalıların çok hızlı bir şekilde çekildiği tek ülkenin Afganistan olduğunu hatırlatarak, "Ancak orada, orada bulunan Amerikan temsilcilerini gerçekten fiziksel olarak tehdit eden bir durum vardı. Bu yüzden Taliban ile anlaşarak oradan çok hızlı bir şekilde çıkmak zorunda kaldılar" dedi.Lavrentyev açıklamasını şu sözlerle sonlandırdı:Yabancı güçlerin Irak'tan çekilmesiyle ilgili durum hakkındaDaha önce Reuters'ın kaynaklara dayandırdığı haberinde ABD'nin, liderliğini yaptığı uluslararası koalisyon güçlerinin Irak'tan çekilmesini Arap ülkesi hükümetiyle müzakere etmeye hazır olduğunu bildirmişti. Buna göre, ABD'nin Irak Büyükelçisi Alina Romanowski Çarşamba günü Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'e bir mektup göndermiş ve bu mektupta ABD, Iraklı yetkililerle koalisyonun çekilmesi ve ikili ilişkiler çerçevesinde değiştirilmesi konusunda bir diyalog başlatmaya hazır olduğunu ifade etmişti. 5 Ocak'ta Başbakan Muhammed El Sudani, uluslararası koalisyon güçlerinin varlığı için mazeretlerin sona erdiğini ve Bağdat'ın ülkedeki yabancı askeri varlığa son vermek için somut adımlar atma niyetinde olduğunu dile getirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240105/irak-uluslararasi-koalisyon-guclerinin-ulkeden-cekilmesini-planlamak-icin-komite-kurdu-1079351105.html
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rusya, aleksandr lavrentyev, abd, suriye, irak, afganistan, taliban
Rusya: Elimizde ABD'nin Irak'taki askeri birliklerini çekmeye başlayabileceğine dair veriler var
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Lavrentyev, Rusya'nın elinde ABD'nin Irak'taki askeri birliklerini çekmeye başlayabileceğine dair veriler olduğunu ancak bu sürecin 'yıllarca olmasa bile uzun bir süre' devam edebileceğini söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev ABD'nin, Irak'taki askeri birliklerini geri çekmeye hazır olduğunu açıkladığı bilgisine sahip olduklarını dile getirdi.
Lavrentyev açıklamasında şu cümleler kaydetti:
Bildiğimiz kadarıyla ABD tarafı Bağdat'ın taleplerini karşılamaya ve ABD askeri birliğini geri çekmeye hazır olduğunu açıkladı. Bunun ne kadar gerçekçi olduğunu değerlendirmek zor. Bu süreç yıllarca olmasa bile uzun bir süre devam edebilir. Zira Amerikalılar, dünyanın pek çok ülkesinde pratik olarak görebileceğiniz gibi, bazı ülkelerin liderlerinin görüşlerine bakılmaksızın, terörle mücadele bahanesiyle çok kolay bir şekilde geliyorlar. Bu artık moda oldu ve çok zor ayrılıyorlar.
Lavrentyev, Amerikalıların çok hızlı bir şekilde çekildiği tek ülkenin Afganistan olduğunu hatırlatarak, "Ancak orada, orada bulunan Amerikan temsilcilerini gerçekten fiziksel olarak tehdit eden bir durum vardı. Bu yüzden Taliban ile anlaşarak oradan çok hızlı bir şekilde çıkmak zorunda kaldılar" dedi.
Lavrentyev açıklamasını şu sözlerle sonlandırdı:
Bu mümkün ve durum gelişiyor, aynı şekilde Irak topraklarında ve Suriye topraklarında da olması muhtemel. Bu nedenle Kürt meslektaşlarımızla temaslarımızda onlara her zaman müzakere etmenin ve merkezi hükümetle temaslarda bulunmanın gerekli olduğunu söylüyoruz. Zira birlikte yaşamak zorundasınız, siz tek bir devletsiniz.
Yabancı güçlerin Irak'tan çekilmesiyle ilgili durum hakkında
Daha önce Reuters'ın kaynaklara dayandırdığı haberinde ABD'nin, liderliğini yaptığı uluslararası koalisyon güçlerinin Irak'tan çekilmesini Arap ülkesi hükümetiyle müzakere etmeye hazır olduğunu bildirmişti. Buna göre, ABD'nin Irak Büyükelçisi Alina Romanowski Çarşamba günü Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'e bir mektup göndermiş ve bu mektupta ABD, Iraklı yetkililerle koalisyonun çekilmesi ve ikili ilişkiler çerçevesinde değiştirilmesi konusunda bir diyalog başlatmaya hazır olduğunu ifade etmişti.
5 Ocak'ta Başbakan Muhammed El Sudani, uluslararası koalisyon güçlerinin varlığı için mazeretlerin sona erdiğini ve Bağdat'ın ülkedeki yabancı askeri varlığa son vermek için somut adımlar atma niyetinde olduğunu dile getirmişti.