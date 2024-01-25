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Rus Dışişleri: Almanya Balkanlar'da ABD'nin belirlediği kışkırtıcı görevlerini yerine getiriyor
Rus Dışişleri: Almanya Balkanlar'da ABD'nin belirlediği kışkırtıcı görevlerini yerine getiriyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Berlin’in Balkanlar'da Washington tarafından belirlenen askeri çatışmaları kışkırtma görevini yerine... 25.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-25T19:43+0300
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dünya
mariya zaharova
rusya dışişleri bakanlığı
almanya
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Sırp Politika gazetesine demecinde Almanya’nın Balkanlar'da ABD tarafından belirlenen askeri çatışmaları kışkırtma görevini yerine getirdiğini söyledi.Zaharova, “Bugün Almanya'nın Balkanlar'da, aslına bakılırsa başka yerlerde de kendi hedefleri olduğundan bahsetmek büyük abartı olur. Yalnızca egemenliği ve kendi dış politikası olanların kendi dış politika hedefleri olabilir. Modern Almanya'da ne biri ne de diğeri var. Avrupa'daki Amerikan uyduları arasındaki rol dağılımı bağlamında Washington açısından bakıldığında Almanlar, Balkanlar'da askeri çatışmaları kışkırtma konusundaki zengin deneyime sahip olup bölgenin ‘Batılı küratörü’ olma konusunda iyi bir iş çıkarıyorlar” diye konuştu.‘Almanya'nın iki dünya savaşını başlatmak için bahaneler ararken bunları Balkanlar'da bulduğunu’ hatırlatan Zaharova, “Almanlar zaten hem Yugoslavya'nın çöküşünde hem de orada kanlı bir çatışmanın kışkırtılmasında rol üstlenerek, 20. yüzyılda bu bölgede oldukça fazla iz bıraktı” ifadelerini kullandı.Almanya'nın Balkanlar'daki modern yıkıcı politikasına örnek olarak Bosna-Hersek ve Sırbistan'daki durumu gösteren Sözcü, “Bosna-Hersek'te son iki buçuk yıldır yaşananlar, Batılı ülkelerin sömürge politikalarının yeniden canlandırılmasıdır. Onların çabaları sayesinde Bosna-Hersek aslında himaye altında bir ülkeye dönüştürüldü, egemenliği dış aktörlerin belirlediği bir çerçeveye sıkıştırıldı. Bunların arasında elbette Berlin de önemli rol oynuyor ve herkesin ‘parlak bir Avrupa-Atlantik geleceğinden’ başka bir alternatif olmadığına ikna olmadığı Balkanlar'ı idare etmeye çalışmakla açıkça ilgileniyor” vurgusunu yaptı.Komşu Sırbistan'a gelince, orada da ‘Batı’nın Sırbistan'ı egemenliğinden ve kalkınma vektörünü kendi takdirine göre belirleme hakkından mahrum etmek amacıyla uzun süredir ve sistemli bir şekilde Sırbistan'a karşı ‘yıkıcı’ faaliyetlerini yürüttüğüne dikkat çeken Zaharova, “Belgrad, Rusya'nın ‘iptali’ kültüne katılmaya ve temel ulusal çıkarlarından vazgeçmeye zorlanıyor” dedi ve Kosova faktörünün bu bağlamda Sırbistan’a karşı bir baskı aracına dönüştürüldüğünü sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20240123/kremlinden-almanya-savunma-bakaninin-rusya-ile-olasi-catismaya-iliskin-sozlerine-degerlendirme-1079962045.html
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mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, almanya, balkanlar
mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, almanya, balkanlar

Rus Dışişleri: Almanya Balkanlar'da ABD'nin belirlediği kışkırtıcı görevlerini yerine getiriyor

19:43 25.01.2024
© Sputnik / Фотохост-агентство РИА Новости / Multimedya arşivine gidinışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova
ışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2024
© Sputnik / Фотохост-агентство РИА Новости
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Berlin’in Balkanlar'da Washington tarafından belirlenen askeri çatışmaları kışkırtma görevini yerine getirdiğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Sırp Politika gazetesine demecinde Almanya’nın Balkanlar'da ABD tarafından belirlenen askeri çatışmaları kışkırtma görevini yerine getirdiğini söyledi.
Zaharova, “Bugün Almanya'nın Balkanlar'da, aslına bakılırsa başka yerlerde de kendi hedefleri olduğundan bahsetmek büyük abartı olur. Yalnızca egemenliği ve kendi dış politikası olanların kendi dış politika hedefleri olabilir. Modern Almanya'da ne biri ne de diğeri var. Avrupa'daki Amerikan uyduları arasındaki rol dağılımı bağlamında Washington açısından bakıldığında Almanlar, Balkanlar'da askeri çatışmaları kışkırtma konusundaki zengin deneyime sahip olup bölgenin ‘Batılı küratörü’ olma konusunda iyi bir iş çıkarıyorlar” diye konuştu.
‘Almanya'nın iki dünya savaşını başlatmak için bahaneler ararken bunları Balkanlar'da bulduğunu’ hatırlatan Zaharova, “Almanlar zaten hem Yugoslavya'nın çöküşünde hem de orada kanlı bir çatışmanın kışkırtılmasında rol üstlenerek, 20. yüzyılda bu bölgede oldukça fazla iz bıraktı” ifadelerini kullandı.
Almanya'nın Balkanlar'daki modern yıkıcı politikasına örnek olarak Bosna-Hersek ve Sırbistan'daki durumu gösteren Sözcü, “Bosna-Hersek'te son iki buçuk yıldır yaşananlar, Batılı ülkelerin sömürge politikalarının yeniden canlandırılmasıdır. Onların çabaları sayesinde Bosna-Hersek aslında himaye altında bir ülkeye dönüştürüldü, egemenliği dış aktörlerin belirlediği bir çerçeveye sıkıştırıldı. Bunların arasında elbette Berlin de önemli rol oynuyor ve herkesin ‘parlak bir Avrupa-Atlantik geleceğinden’ başka bir alternatif olmadığına ikna olmadığı Balkanlar'ı idare etmeye çalışmakla açıkça ilgileniyor” vurgusunu yaptı.
Komşu Sırbistan'a gelince, orada da ‘Batı’nın Sırbistan'ı egemenliğinden ve kalkınma vektörünü kendi takdirine göre belirleme hakkından mahrum etmek amacıyla uzun süredir ve sistemli bir şekilde Sırbistan'a karşı ‘yıkıcı’ faaliyetlerini yürüttüğüne dikkat çeken Zaharova, “Belgrad, Rusya'nın ‘iptali’ kültüne katılmaya ve temel ulusal çıkarlarından vazgeçmeye zorlanıyor” dedi ve Kosova faktörünün bu bağlamda Sırbistan’a karşı bir baskı aracına dönüştürüldüğünü sözlerine ekledi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2024
Ukrayna krizi
Kremlin’den Almanya Savunma Bakanı’nın Rusya ile olası çatışmaya ilişkin sözlerine değerlendirme
23 Ocak, 19:43
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