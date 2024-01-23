https://sputniknews.com.tr/20240123/kremlinden-almanya-savunma-bakaninin-rusya-ile-olasi-catismaya-iliskin-sozlerine-degerlendirme-1079962045.html
Kremlin’den Almanya Savunma Bakanı’nın Rusya ile olası çatışmaya ilişkin sözlerine değerlendirme
Kremlin’den Almanya Savunma Bakanı’nın Rusya ile olası çatışmaya ilişkin sözlerine değerlendirme
Berlin’in Rusya ile askeri çatışma tehlikesinin farkına varması gerektiğini söyleyen Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius’un sözlerini yorumlayan Kremlin... 23.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-23T19:43+0300
2024-01-23T19:43+0300
2024-01-23T19:43+0300
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rusya
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vladimir zelenskiy
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berlin
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius’un Rusya ile olası çatışmaya ilişkin açıklamasına ilişkin değerlendirmesinde, şu anda Avrupa’nın tüm başkentlerinin Rusya'dan gelen geçici tehlikeyi ilan etmek için yarışmaya başladığını ifade etti.“Bu konuda her şey oldukça açık. Avrupalılar Ukrayna'ya çok para harcadı. Ve zamanında (ABD Başkanı Joe) Biden bunu Amerikalıların anlayışına göre bir yatırım olarak nitelendirmişti, ancak bunun bir yatırım olduğu düşünülecek olursa yatırım, başarısız oldu. Avrupalılar da parayı çöpe attıklarını çok iyi anlıyor. Ve şimdi kamuoyu için bir dış düşman icat etmeleri gerekiyor” diyen Peskov, büyük Rusya’nın Batı Avrupa için her zaman ‘kusursuz bir dış düşman’ olduğunu sözlerine ekledi.‘Avrupa'da hayat ekonomik açıdan zorlaşıyor’Avrupa ülkelerinin, özellikle de ekonomik açıdan hayatın zorlaştığı için kendilerini vergi mükelleflerinin karşısında haklı çıkarmaları gerektiğine dikkat çeken Peskov, şöyle konuştu:‘Zelenskiy zor durumda; Ukrayna’da ortam tekin değil’Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy’in durumunun zor olduğuna dikkat çeken Peskov, şunları söyledi:Kremlin Sözcüsü, anlaşmazlıklara rağmen Ukrayna ile mevcut durumdan savaş yoluyla değil, diyalog yoluyla çıkmanın gerekliliğini dile getiren Avrupalıların seslerinin sevindirici olduğunu söyledi.Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in mart sonuna kadar Kuzey Kore’yi ziyaret etmeyi planlayıp planlamadığı ile ilgili bir soruya, “Hayır, planlarda böyle bir seyahat yok” yanıtını verdi.Putin’in Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko ile görüşmesine ilişkin de bilgi aktaran Peskov, söz konusu görüşmenin bu hafta sonun kadar yapılacağını ifade etti.
https://sputniknews.com.tr/20240123/kremlin-putinin-turkiye-ziyareti-hazirlaniyor-zamani-geldiginde-duyuracagiz-1079946612.html
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kremlin, kremlin, rusya, vladimir putin, vladimir zelenskiy, almanya, berlin, berlin, boris pistorius, dmitriy peskov, dimitri peskov, abd, abd, joe biden, ukrayna, ukrayna krizi, kuzey kore, aleksandr lukaşenko
Kremlin’den Almanya Savunma Bakanı’nın Rusya ile olası çatışmaya ilişkin sözlerine değerlendirme
Berlin’in Rusya ile askeri çatışma tehlikesinin farkına varması gerektiğini söyleyen Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius’un sözlerini yorumlayan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, şu anda Avrupa’nın tüm başkentlerinin Rusya'dan gelen geçici tehlikeyi ilan etmek için yarıştığını belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius’un Rusya ile olası çatışmaya ilişkin açıklamasına ilişkin değerlendirmesinde, şu anda Avrupa’nın tüm başkentlerinin Rusya'dan gelen geçici tehlikeyi ilan etmek için yarışmaya başladığını ifade etti.
“Bu konuda her şey oldukça açık. Avrupalılar Ukrayna'ya çok para harcadı. Ve zamanında (ABD Başkanı Joe) Biden bunu Amerikalıların anlayışına göre bir yatırım olarak nitelendirmişti, ancak bunun bir yatırım olduğu düşünülecek olursa yatırım, başarısız oldu. Avrupalılar da parayı çöpe attıklarını çok iyi anlıyor. Ve şimdi kamuoyu için bir dış düşman icat etmeleri gerekiyor” diyen Peskov, büyük Rusya’nın Batı Avrupa için her zaman ‘kusursuz bir dış düşman’ olduğunu sözlerine ekledi.
‘Avrupa'da hayat ekonomik açıdan zorlaşıyor’
Avrupa ülkelerinin, özellikle de ekonomik açıdan hayatın zorlaştığı için kendilerini vergi mükelleflerinin karşısında haklı çıkarmaları gerektiğine dikkat çeken Peskov, şöyle konuştu:
“Onlar, özellikle ekonomik açıdan hayat zorlaştığı için kendilerini vergi mükelleflerinin karşısında bir şekilde haklı çıkarmaları gerekiyor.”
‘Zelenskiy zor durumda; Ukrayna’da ortam tekin değil’
Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy’in durumunun zor olduğuna dikkat çeken Peskov, şunları söyledi:
“Zelenskiy çok zor durumda. Ona para vermeyi kestiler, yurt dışında ona yetecek kadar top mermisi yok, ülke içinde durum da tekin değil, memnun olmayan çok insan var. Pozisyonlarını kamufle edecek bir şeye ihtiyacı var. İşte bu nedenle saçma kararlarla bunu kamufle ediyor. Bunun Kiev rejimine bir şekilde yardım etmesi pek mümkün değil, zorluklar giderek daha da artacak.”
Kremlin Sözcüsü, anlaşmazlıklara rağmen Ukrayna ile mevcut durumdan savaş yoluyla değil, diyalog yoluyla çıkmanın gerekliliğini dile getiren Avrupalıların seslerinin sevindirici olduğunu söyledi.
Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in mart sonuna kadar Kuzey Kore’yi ziyaret etmeyi planlayıp planlamadığı ile ilgili bir soruya, “Hayır, planlarda böyle bir seyahat yok” yanıtını verdi.
Putin’in Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko ile görüşmesine ilişkin de bilgi aktaran Peskov, söz konusu görüşmenin bu hafta sonun kadar yapılacağını ifade etti.