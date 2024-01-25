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PFDK'dan İsrailli futbolcular Jehezkel ve Karzev'e 8'er maç men cezası
PFDK'dan İsrailli futbolcular Jehezkel ve Karzev'e 8'er maç men cezası
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Bitexen Antalyaspor'un İsrailli oyuncusu Sagiv Jehezkel ve RAMS Başakşehir'den... 25.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-25T23:56+0300
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Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Antalyaspor ve Başakşehir kulüplerine de 'İdeolojik propaganda' nedeniyle 97 bin 500'er lira para cezası uygulandı.Kurul, Yukatel Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'a 39 bin, Galatasaray, Mondihome Kayserispor, EMS Yapı Sivasspor ve Gaziantep FK'ye 112'şer bin, Trabzonspor'a 168 bin, VavaCars Fatih Karagümrük'e 200 bin, Bitexen Antalyaspor'a 168 bin lira para cezasına çarptırdı.Ayrıca, Trendyol 1. Lig ekiplerinden, Sakaryaspor Başkanı Cumhur Genç'e 21 gün, Erzurumspor Başkanı Ahmet Dal'a da 15 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.Sakaryasporlu futbolcular Murat Cem Akpınar 3, Hasan Kılıç da 4 maçtan men cezası aldı.
https://sputniknews.com.tr/20240125/super-ligden-3-kulup-pfdkya-sevk-edildi-1080044288.html
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türkiye futbol federasyonu (tff), pfdk, sagiv jehezkel
türkiye futbol federasyonu (tff), pfdk, sagiv jehezkel

PFDK'dan İsrailli futbolcular Jehezkel ve Karzev'e 8'er maç men cezası

23:56 25.01.2024
© AASagiv Jehezkel
Sagiv Jehezkel - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2024
© AA
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Bitexen Antalyaspor'un İsrailli oyuncusu Sagiv Jehezkel ve RAMS Başakşehir'den ayrılan İsrailli Eden Karzev'e ideolojik propagandada bulunmaları nedeniyle 8'er maç men cezası verdi.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Antalyaspor ve Başakşehir kulüplerine de 'İdeolojik propaganda' nedeniyle 97 bin 500'er lira para cezası uygulandı.
Kurul, Yukatel Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'a 39 bin, Galatasaray, Mondihome Kayserispor, EMS Yapı Sivasspor ve Gaziantep FK'ye 112'şer bin, Trabzonspor'a 168 bin, VavaCars Fatih Karagümrük'e 200 bin, Bitexen Antalyaspor'a 168 bin lira para cezasına çarptırdı.
Ayrıca, Trendyol 1. Lig ekiplerinden, Sakaryaspor Başkanı Cumhur Genç'e 21 gün, Erzurumspor Başkanı Ahmet Dal'a da 15 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.
Sakaryasporlu futbolcular Murat Cem Akpınar 3, Hasan Kılıç da 4 maçtan men cezası aldı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2024
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