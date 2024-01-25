https://sputniknews.com.tr/20240125/peskov-rusya-ukraynada-cozume-yonelik-muzakerelere-acik-1080049571.html
Peskov: Rusya Ukrayna'da çözüme yönelik müzakerelere açık
Peskov: Rusya Ukrayna'da çözüme yönelik müzakerelere açık
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya’nın Ukrayna'da çözüme yönelik müzakerelere her zaman açık olduğunu belirtti. 25.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-25T23:32+0300
2024-01-25T23:32+0300
2024-01-25T23:33+0300
dmitriy peskov
ukrayna krizi
ukrayna krizi
ukrayna
müzakere
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Bloomberg ajansının, ‘Moskova'nın Washington'a müzakerelere hazır olduğuna dair mesajlar gönderdiği’ iddiasını yorumlayan Peskov, Rusya’nın Ukrayna'da çözüme ilişkin müzakerelere her zaman açık olduğunu, ancak hedeflerine ulaşılıncaya kadar özel askeri operasyonu sürdürmeye kararlı olduğunu söyledi.Peskov, “Rusya, Ukrayna'da çözüme ilişkin müzakerelere açıktı, açık ve açık olacak, ancak hedeflerine ulaşılıncaya kadar özel askeri operasyonu sürdürmeye kararlı” dedi.Rusya’nın hedeflerine ulaşmada diplomatik yolları tercih ettiğine vurgu yapan Peskov, “Devlet Başkanı Putin, Rusya'nın Ukrayna konusunda müzakerelere her zaman açık olduğunu defalarca ifade etti. Hedeflerimize ulaşmakta kararlıyız ve bunu diplomatik yollarla yapmayı tercih ediyoruz. Bunun olmaması halinde askeri operasyon, hedeflerimize ulaşana kadar devam edecektir” ifadelerini kullandı.Daha önce Bloomberg, Rusya'nın Kiev için gelecekteki olası güvenlik mekanizmaları da dahil olmak üzere, Ukrayna'daki çatışmanın sona ermesi için müzakerelere açık olduğu konusunda ABD'ye dolaylı kanallar aracılığıyla mesaj gönderdiğini iddia etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231220/kremlin-ukrayna-ile-muzakere-icin-artik-hicbir-on-kosul-yok-1078649002.html
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dmitriy peskov, ukrayna krizi, ukrayna, müzakere
dmitriy peskov, ukrayna krizi, ukrayna, müzakere
Peskov: Rusya Ukrayna'da çözüme yönelik müzakerelere açık
23:32 25.01.2024 (güncellendi: 23:33 25.01.2024)
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya’nın Ukrayna'da çözüme yönelik müzakerelere her zaman açık olduğunu belirtti.
Bloomberg ajansının, ‘Moskova'nın Washington'a müzakerelere hazır olduğuna dair mesajlar gönderdiği’ iddiasını yorumlayan Peskov, Rusya’nın Ukrayna'da çözüme ilişkin müzakerelere her zaman açık olduğunu, ancak hedeflerine ulaşılıncaya kadar özel askeri operasyonu sürdürmeye kararlı olduğunu söyledi.
Peskov, “Rusya, Ukrayna'da çözüme ilişkin müzakerelere açıktı, açık ve açık olacak, ancak hedeflerine ulaşılıncaya kadar özel askeri operasyonu sürdürmeye kararlı” dedi.
Rusya’nın hedeflerine ulaşmada diplomatik yolları tercih ettiğine vurgu yapan Peskov, “Devlet Başkanı Putin, Rusya'nın Ukrayna konusunda müzakerelere her zaman açık olduğunu defalarca ifade etti. Hedeflerimize ulaşmakta kararlıyız ve bunu diplomatik yollarla yapmayı tercih ediyoruz. Bunun olmaması halinde askeri operasyon, hedeflerimize ulaşana kadar devam edecektir” ifadelerini kullandı.
Daha önce Bloomberg, Rusya'nın Kiev için gelecekteki olası güvenlik mekanizmaları da dahil olmak üzere, Ukrayna'daki çatışmanın sona ermesi için müzakerelere açık olduğu konusunda ABD'ye dolaylı kanallar aracılığıyla mesaj gönderdiğini iddia etmişti.