https://sputniknews.com.tr/20240125/muge-anlinin-programi-sonrasi-gozaltina-alinmisti-ekipler-ucuncu-ceset-icin-arama-yapiyor-1080041750.html
Müge Anlı'nın programı sonrası gözaltına alınmıştı: Ekipler üçüncü ceset için arama yapıyor
Müge Anlı'nın programı sonrası gözaltına alınmıştı: Ekipler üçüncü ceset için arama yapıyor
Antalya’da kurye Ali Diken ve cinayet şüphelisinin baldızının ölü bulunduğu alanda üçüncü bir ceset olma ihtimaline karşı ekipler tarafından arama... 25.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-25T17:42+0300
2024-01-25T17:42+0300
2024-01-25T17:42+0300
türkiye
cinayet
müge anlı ile tatlı sert
müge anlı
kurye
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Antalya'da yaşayan kurye Ali Diken, 20 Aralık 2023 tarihinde motosikletiyle kayboldu. Annesi ve yengesi, 32 yaşındaki Ali Diken'i aramak için ATV’de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ekibinden yardım istedi. 36 gündür aranan Ali Diken'in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Televizyon programına katılan Z.B. şüpheli tavırlarının ardından gözaltına alındı. Cinayet şüphesi üzerine gözaltına alınan Z.B., sorguda Ali Diken'in gömüldüğü yeri itiraf etti. Şüpheli, yer göstermesi için Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından cesedin gömüldüğü Aksu ilçesi Kundu Mahallesi Sahil Caddesi'ndeki boş araziye götürüldü. Şüphelinin gösterdiği yerde yapılan aramada bir cesede ulaşıldı. Cinayet zanlısının ifadesiyle bölgede ikinci ceset için, ilk bulunan cesedin 30 metre uzağında arama çalışması başlatıldı. Yaklaşık 4 saat süren aramanın ardından, ilk cesedin çıktığı yerin kuzeyinde battaniyeye sarılı halde 26 yaşındaki Z.E.A.’ya ait olduğu değerlendirilen ceset bulundu. Polis ekipleri 2 cesedin bulunduğu alanda, her ihtimale karşı 3'üncü bir ceset ihtimaline karşı bugün sabah saatlerinden itibaren kepçe ve kadavra arama köpeği 'Obert' ile arama çalışması yaptı. Yapılan aramalarda bir sonuç alınamazken, aramaların yarın kaldığı yerden devam edeceği ve bütün alanın aranacağı öğrenildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, ZB.'nin Ali Diken'i gömülü bulunduğu yerde, baldızı Z.E.A.'yı ise evinde öldürdüğü ve battaniyeye sararak boş araziye gömdüğü belirlendi. Z.B.'nin ifade alma işlemlerinin Cinayet Büro Amirliği'nde devam ettiği bildirildi.
https://sputniknews.com.tr/20240124/muge-anli-ile-tatli-sert-programindan-sonra-gozaltina-alinmisti-yeni-bir-ceset-daha-bulundu-1080012031.html
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cinayet, müge anlı ile tatlı sert, müge anlı, kurye
cinayet, müge anlı ile tatlı sert, müge anlı, kurye
Müge Anlı'nın programı sonrası gözaltına alınmıştı: Ekipler üçüncü ceset için arama yapıyor
Antalya’da kurye Ali Diken ve cinayet şüphelisinin baldızının ölü bulunduğu alanda üçüncü bir ceset olma ihtimaline karşı ekipler tarafından arama gerçekleştirildi. Gözaltına alınan cinayet şüphelisinin arkadaşını olay yerinde, baldızını ise evinde öldürdüğü belirlendi.
Antalya'da yaşayan kurye Ali Diken, 20 Aralık 2023 tarihinde motosikletiyle kayboldu. Annesi ve yengesi, 32 yaşındaki Ali Diken'i aramak için ATV’de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ekibinden yardım istedi.
36 gündür aranan Ali Diken'in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Televizyon programına katılan Z.B. şüpheli tavırlarının ardından gözaltına alındı. Cinayet şüphesi üzerine gözaltına alınan Z.B., sorguda Ali Diken'in gömüldüğü yeri itiraf etti. Şüpheli, yer göstermesi için Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından cesedin gömüldüğü Aksu ilçesi Kundu Mahallesi Sahil Caddesi'ndeki boş araziye götürüldü. Şüphelinin gösterdiği yerde yapılan aramada bir cesede ulaşıldı.
Cinayet zanlısının ifadesiyle bölgede ikinci ceset için, ilk bulunan cesedin 30 metre uzağında arama çalışması başlatıldı. Yaklaşık 4 saat süren aramanın ardından, ilk cesedin çıktığı yerin kuzeyinde battaniyeye sarılı halde 26 yaşındaki Z.E.A.’ya ait olduğu değerlendirilen ceset bulundu.
Polis ekipleri 2 cesedin bulunduğu alanda, her ihtimale karşı 3'üncü bir ceset ihtimaline karşı bugün sabah saatlerinden itibaren kepçe ve kadavra arama köpeği 'Obert' ile arama çalışması yaptı. Yapılan aramalarda bir sonuç alınamazken, aramaların yarın kaldığı yerden devam edeceği ve bütün alanın aranacağı öğrenildi.
Ekiplerin yaptığı incelemede, ZB.'nin Ali Diken'i gömülü bulunduğu yerde, baldızı Z.E.A.'yı ise evinde öldürdüğü ve battaniyeye sararak boş araziye gömdüğü belirlendi. Z.B.'nin ifade alma işlemlerinin Cinayet Büro Amirliği'nde devam ettiği bildirildi.