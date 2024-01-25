https://sputniknews.com.tr/20240125/muge-anlinin-programi-sonrasi-gozaltina-alinmisti-ekipler-ucuncu-ceset-icin-arama-yapiyor-1080041750.html

Müge Anlı'nın programı sonrası gözaltına alınmıştı: Ekipler üçüncü ceset için arama yapıyor

Müge Anlı'nın programı sonrası gözaltına alınmıştı: Ekipler üçüncü ceset için arama yapıyor

Antalya’da kurye Ali Diken ve cinayet şüphelisinin baldızının ölü bulunduğu alanda üçüncü bir ceset olma ihtimaline karşı ekipler tarafından arama... 25.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-25T17:42+0300

2024-01-25T17:42+0300

2024-01-25T17:42+0300

türkiye

cinayet

müge anlı ile tatlı sert

müge anlı

kurye

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/19/1080041593_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7457ce89f88e8112a142acaf9ca034fe.jpg

Antalya'da yaşayan kurye Ali Diken, 20 Aralık 2023 tarihinde motosikletiyle kayboldu. Annesi ve yengesi, 32 yaşındaki Ali Diken'i aramak için ATV’de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ekibinden yardım istedi. 36 gündür aranan Ali Diken'in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Televizyon programına katılan Z.B. şüpheli tavırlarının ardından gözaltına alındı. Cinayet şüphesi üzerine gözaltına alınan Z.B., sorguda Ali Diken'in gömüldüğü yeri itiraf etti. Şüpheli, yer göstermesi için Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından cesedin gömüldüğü Aksu ilçesi Kundu Mahallesi Sahil Caddesi'ndeki boş araziye götürüldü. Şüphelinin gösterdiği yerde yapılan aramada bir cesede ulaşıldı. Cinayet zanlısının ifadesiyle bölgede ikinci ceset için, ilk bulunan cesedin 30 metre uzağında arama çalışması başlatıldı. Yaklaşık 4 saat süren aramanın ardından, ilk cesedin çıktığı yerin kuzeyinde battaniyeye sarılı halde 26 yaşındaki Z.E.A.’ya ait olduğu değerlendirilen ceset bulundu. Polis ekipleri 2 cesedin bulunduğu alanda, her ihtimale karşı 3'üncü bir ceset ihtimaline karşı bugün sabah saatlerinden itibaren kepçe ve kadavra arama köpeği 'Obert' ile arama çalışması yaptı. Yapılan aramalarda bir sonuç alınamazken, aramaların yarın kaldığı yerden devam edeceği ve bütün alanın aranacağı öğrenildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, ZB.'nin Ali Diken'i gömülü bulunduğu yerde, baldızı Z.E.A.'yı ise evinde öldürdüğü ve battaniyeye sararak boş araziye gömdüğü belirlendi. Z.B.'nin ifade alma işlemlerinin Cinayet Büro Amirliği'nde devam ettiği bildirildi.

https://sputniknews.com.tr/20240124/muge-anli-ile-tatli-sert-programindan-sonra-gozaltina-alinmisti-yeni-bir-ceset-daha-bulundu-1080012031.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

cinayet, müge anlı ile tatlı sert, müge anlı, kurye