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Müge Anlı ile Tatlı Sert programından sonra gözaltına alınmıştı: Yeni bir ceset daha bulundu
Müge Anlı ile Tatlı Sert programından sonra gözaltına alınmıştı: Yeni bir ceset daha bulundu
Antalya'da cinayete kurban giden motokurye Ali Diken'in cesedinin bulunduğu alanda yapılan ikinci aramada battaniyeye sarılı 26 yaşındaki kadın cesedine... 24.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-24T23:04+0300
2024-01-24T23:05+0300
müge anlı
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müge anlı ile tatlı sert
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Antalya'da yaşayan Ali Diken, 20 Aralık 2023 Çarşamba günü motosikletiyle birlikte Antalya'dan kayboldu. Annesi ve yengesi, 32 yaşındaki Ali Diken'i aramak için ATV’de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ekibinden yardım istedi. 36 gündür aranan Ali Diken'in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Televizyon programına katılan Zeynel B., şüpheli tavırlarının ardından gözaltına alındı. Cinayet şüphesi üzerine gözaltına alınan Zeynel B., sorguda Ali Diken'in gömüldüğü yeri itiraf etti. Şüpheli, yer göstermesi için Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından cesedin gömüldüğü Aksu ilçesi Kundu Mahallesi Sahil Caddesi'ndeki boş araziye götürüldü. Şüphelinin gösterdiği yerde yapılan aramada bir cesede ulaşıldı. İlk bulunan cesedin 30 metre uzağındaCinayet zanlısının ifadesiyle bölgede ikinci ceset için, ilk bulunan cesedin 30 metre uzağında arama çalışması başlatıldı. Yaklaşık 4 saat süren aramanın ardından ilk cesedin çıktığı yerin kuzeyinde battaniyeye sarılı 26 yaşındaki Zeynep E.A.’ya ait olduğu değerlendirilen battaniyeye sarılı ceset bulundu. Ceset savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Antalya İl Emniyet Müdürlüğünden olayla ilgili yapılan açıklamada, "15 Ağustos 2023 günü hakkında Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğümüze kayıp müracaatında bulunulan Z.E.A. ve 21 Aralık 2023 günü hakkında kayıp müracaatı bulunan A.D. isimli şahıslar ile ilgili yapılanan çalışmalarda; Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, şüpheli Z.B. İstanbul ilinde yakalanıp gözaltına alınarak ilimize getirildi. Bugün Aksu ilçesi sınırları içinde yapılan yer gösterme ve kazı çalışmaları sonucunda kayıp A.D. ve şüpheli Z.B’nin baldızı Z.E.A.'ya ait olabileceği değerlendirilen cesetler bulundu. Emniyet müdürlüğümüz birimlerince olay hakkında çalışmalar devam etmektedir" denildi.
https://sputniknews.com.tr/20240124/kayip-motokuryenin-cesedi-arazide-gomulu-bulundu-bir-ceset-daha-olabilir-1079997895.html
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müge anlı, müge anlı ile tatlı sert, ceset, gözaltı
müge anlı, müge anlı ile tatlı sert, ceset, gözaltı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programından sonra gözaltına alınmıştı: Yeni bir ceset daha bulundu

23:04 24.01.2024 (güncellendi: 23:05 24.01.2024)
© İHAKuryenin cesedi ile aynı yerde bulundu
Kuryenin cesedi ile aynı yerde bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2024
© İHA
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Antalya'da cinayete kurban giden motokurye Ali Diken'in cesedinin bulunduğu alanda yapılan ikinci aramada battaniyeye sarılı 26 yaşındaki kadın cesedine ulaşıldı. Cesedin, ailesi tarafından 15 Ağustos 2023 günü hakkında kayıp müracaatı bulunulan cinayet şüphelisinin baldızına ait olabileceği belirtildi.
Antalya'da yaşayan Ali Diken, 20 Aralık 2023 Çarşamba günü motosikletiyle birlikte Antalya'dan kayboldu. Annesi ve yengesi, 32 yaşındaki Ali Diken'i aramak için ATV’de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ekibinden yardım istedi.
36 gündür aranan Ali Diken'in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Televizyon programına katılan Zeynel B., şüpheli tavırlarının ardından gözaltına alındı. Cinayet şüphesi üzerine gözaltına alınan Zeynel B., sorguda Ali Diken'in gömüldüğü yeri itiraf etti.
Şüpheli, yer göstermesi için Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından cesedin gömüldüğü Aksu ilçesi Kundu Mahallesi Sahil Caddesi'ndeki boş araziye götürüldü. Şüphelinin gösterdiği yerde yapılan aramada bir cesede ulaşıldı.

İlk bulunan cesedin 30 metre uzağında

Cinayet zanlısının ifadesiyle bölgede ikinci ceset için, ilk bulunan cesedin 30 metre uzağında arama çalışması başlatıldı. Yaklaşık 4 saat süren aramanın ardından ilk cesedin çıktığı yerin kuzeyinde battaniyeye sarılı 26 yaşındaki Zeynep E.A.’ya ait olduğu değerlendirilen battaniyeye sarılı ceset bulundu. Ceset savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğünden olayla ilgili yapılan açıklamada, "15 Ağustos 2023 günü hakkında Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğümüze kayıp müracaatında bulunulan Z.E.A. ve 21 Aralık 2023 günü hakkında kayıp müracaatı bulunan A.D. isimli şahıslar ile ilgili yapılanan çalışmalarda; Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, şüpheli Z.B. İstanbul ilinde yakalanıp gözaltına alınarak ilimize getirildi. Bugün Aksu ilçesi sınırları içinde yapılan yer gösterme ve kazı çalışmaları sonucunda kayıp A.D. ve şüpheli Z.B’nin baldızı Z.E.A.'ya ait olabileceği değerlendirilen cesetler bulundu. Emniyet müdürlüğümüz birimlerince olay hakkında çalışmalar devam etmektedir" denildi.
Antalya'da 36 gündür aranan motokurye Ali Diken'in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2024
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Kayıp motokuryenin cesedi arazide gömülü bulundu: 'Bir ceset daha olabilir'
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