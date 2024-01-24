https://sputniknews.com.tr/20240124/muge-anli-ile-tatli-sert-programindan-sonra-gozaltina-alinmisti-yeni-bir-ceset-daha-bulundu-1080012031.html

Müge Anlı ile Tatlı Sert programından sonra gözaltına alınmıştı: Yeni bir ceset daha bulundu

Müge Anlı ile Tatlı Sert programından sonra gözaltına alınmıştı: Yeni bir ceset daha bulundu

Antalya'da cinayete kurban giden motokurye Ali Diken'in cesedinin bulunduğu alanda yapılan ikinci aramada battaniyeye sarılı 26 yaşındaki kadın cesedine... 24.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-24T23:04+0300

2024-01-24T23:04+0300

2024-01-24T23:05+0300

müge anlı

türkiye

müge anlı ile tatlı sert

ceset

gözaltı

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Antalya'da yaşayan Ali Diken, 20 Aralık 2023 Çarşamba günü motosikletiyle birlikte Antalya'dan kayboldu. Annesi ve yengesi, 32 yaşındaki Ali Diken'i aramak için ATV’de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ekibinden yardım istedi. 36 gündür aranan Ali Diken'in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Televizyon programına katılan Zeynel B., şüpheli tavırlarının ardından gözaltına alındı. Cinayet şüphesi üzerine gözaltına alınan Zeynel B., sorguda Ali Diken'in gömüldüğü yeri itiraf etti. Şüpheli, yer göstermesi için Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından cesedin gömüldüğü Aksu ilçesi Kundu Mahallesi Sahil Caddesi'ndeki boş araziye götürüldü. Şüphelinin gösterdiği yerde yapılan aramada bir cesede ulaşıldı. İlk bulunan cesedin 30 metre uzağındaCinayet zanlısının ifadesiyle bölgede ikinci ceset için, ilk bulunan cesedin 30 metre uzağında arama çalışması başlatıldı. Yaklaşık 4 saat süren aramanın ardından ilk cesedin çıktığı yerin kuzeyinde battaniyeye sarılı 26 yaşındaki Zeynep E.A.’ya ait olduğu değerlendirilen battaniyeye sarılı ceset bulundu. Ceset savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Antalya İl Emniyet Müdürlüğünden olayla ilgili yapılan açıklamada, "15 Ağustos 2023 günü hakkında Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğümüze kayıp müracaatında bulunulan Z.E.A. ve 21 Aralık 2023 günü hakkında kayıp müracaatı bulunan A.D. isimli şahıslar ile ilgili yapılanan çalışmalarda; Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, şüpheli Z.B. İstanbul ilinde yakalanıp gözaltına alınarak ilimize getirildi. Bugün Aksu ilçesi sınırları içinde yapılan yer gösterme ve kazı çalışmaları sonucunda kayıp A.D. ve şüpheli Z.B’nin baldızı Z.E.A.'ya ait olabileceği değerlendirilen cesetler bulundu. Emniyet müdürlüğümüz birimlerince olay hakkında çalışmalar devam etmektedir" denildi.

https://sputniknews.com.tr/20240124/kayip-motokuryenin-cesedi-arazide-gomulu-bulundu-bir-ceset-daha-olabilir-1079997895.html

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müge anlı, müge anlı ile tatlı sert, ceset, gözaltı