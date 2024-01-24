https://sputniknews.com.tr/20240124/kayip-motokuryenin-cesedi-arazide-gomulu-bulundu-bir-ceset-daha-olabilir-1079997895.html
Kayıp motokuryenin cesedi arazide gömülü bulundu: 'Bir ceset daha olabilir'
Kayıp motokuryenin cesedi arazide gömülü bulundu: 'Bir ceset daha olabilir'
Antalya'da kayıp olarak aranan motokuryeyi öldürdüğü belirtilen şüpheli yakalandı. Öldürülen motokuryenin arkadaşı olan şüpheli kendisine küfür ettiği için... 24.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-24T17:00+0300
2024-01-24T17:00+0300
2024-01-24T17:00+0300
motokurye
ceset
antalya
türkiye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/18/1079998183_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ea0406e873c25f7046ad75a1ad7a4fd6.jpg
Antalya'da kayıp olarak aranan motokuryeyi öldürdüğü öne sürülen şüpheli yakalandı, gösterdiği arazide iş makinesiyle yapılan kazıda ceset bulundu.Aksu ilçesi Kundu Mahallesi'nde motokuryelik yapan 32 yaşındaki Ali Diken'den haber alamayan yakınları 20 Aralık'ta polise kayıp ihbarında bulundu.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, Diken'in bulunması için çalışma başlattı.Çalışmalar sürerken İstanbul'da katıldığı bir televizyon programından sonra kaçma girişiminde bulunan şüpheli 33 yaşındaki Z.B. polis ekiplerince yakalandı.Şüpheli, arkadaşı olan motokuryeyi kendisine küfür ettiği için öldürdüğünü ve cesedi gömdüğünü itiraf etti.Antalya'ya getirilen Z.B, cesedi gömdüğünü söylediği Kundu Mahallesi Sahil Caddesi yakınındaki araziye geniş güvenlik önlemleri altında götürüldü.Polis ekiplerinin iş makinesi yardımıyla yaptığı kazı çalışmasında bir cansız bedene ulaşıldı. Bölgede bir ceset daha olabileceğini değerlendiren ekipler, kazıya devam ediyor.
https://sputniknews.com.tr/20240123/antalyada-sahile-vuran-cesetlerle-ilgili-antalya-valisinden-aciklama-buyuk-trajedi-1079932403.html
antalya
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/18/1079998183_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a86ee4ea336b80c5e5c35ff7db4b60fc.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
motokurye, ceset, antalya
motokurye, ceset, antalya
Kayıp motokuryenin cesedi arazide gömülü bulundu: 'Bir ceset daha olabilir'
Antalya'da kayıp olarak aranan motokuryeyi öldürdüğü belirtilen şüpheli yakalandı. Öldürülen motokuryenin arkadaşı olan şüpheli kendisine küfür ettiği için öldürdüğünü söyleyerek cesedi gömdüğünü itiraf etti. Polis ekipleri yapılan kazıda cesede ulaştı. Ancak bölgede bir ceset daha olduğu belirtiliyor.
Antalya'da kayıp olarak aranan motokuryeyi öldürdüğü öne sürülen şüpheli yakalandı, gösterdiği arazide iş makinesiyle yapılan kazıda ceset bulundu.
Aksu ilçesi Kundu Mahallesi'nde motokuryelik yapan 32 yaşındaki Ali Diken'den haber alamayan yakınları 20 Aralık'ta polise kayıp ihbarında bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, Diken'in bulunması için çalışma başlattı.
Çalışmalar sürerken İstanbul'da katıldığı bir televizyon programından sonra kaçma girişiminde bulunan şüpheli 33 yaşındaki Z.B. polis ekiplerince yakalandı.
Şüpheli, arkadaşı olan motokuryeyi kendisine küfür ettiği için öldürdüğünü ve cesedi gömdüğünü itiraf etti.
Antalya'ya getirilen Z.B, cesedi gömdüğünü söylediği Kundu Mahallesi Sahil Caddesi yakınındaki araziye geniş güvenlik önlemleri altında götürüldü.
Polis ekiplerinin iş makinesi yardımıyla yaptığı kazı çalışmasında bir cansız bedene ulaşıldı. Bölgede bir ceset daha olabileceğini değerlendiren ekipler, kazıya devam ediyor.