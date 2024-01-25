https://sputniknews.com.tr/20240125/malide-kacak-altin-madeni-coktu-en-az-70-isci-oldu-1080015329.html
Mali'de kaçak altın madeni çöktü: En az 70 işçi öldü
Mali'de kaçak altın madeni çöktü: En az 70 işçi öldü
Mali'de kaçak altın madeninin çökmesi sonucu 70 kişi hayatını kaybetti. 25.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-25T02:28+0300
2024-01-25T02:28+0300
2024-01-25T02:28+0300
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Mali'de hafta sonu kaçak altın madeninin çökmesi sonucu en az 70 kişinin öldüğü ortaya çıktı.Madencilik Müdürlüğü'nden üst düzey bir yetkili, güneybatıdaki Koulikoro bölgesindeki Kangaba ilçesinde kaçak işletilen bir altın madeninin çöktüğünü belirtti.Yetkili, olayda en az 70 kişinin yaşamını yitirdiğini ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.Afrika'nın en büyük üçüncü altın üreticisi Mali'de yasa dışı madencilik faaliyetlerinde bu tarz kazalara sık rastlanıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230908/rapor-yayinlandi-makine-ihracatinda-ilk-sirada-rusya-yer-aldi-1075296555.html
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mali, mali, batı afrika, madencilik
mali, mali, batı afrika, madencilik
Mali'de kaçak altın madeni çöktü: En az 70 işçi öldü
Mali'de kaçak altın madeninin çökmesi sonucu 70 kişi hayatını kaybetti.
Mali'de hafta sonu kaçak altın madeninin çökmesi sonucu en az 70 kişinin öldüğü ortaya çıktı.
Madencilik Müdürlüğü'nden üst düzey bir yetkili, güneybatıdaki Koulikoro bölgesindeki Kangaba ilçesinde kaçak işletilen bir altın madeninin çöktüğünü belirtti.
Yetkili, olayda en az 70 kişinin yaşamını yitirdiğini ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.
Afrika'nın en büyük üçüncü altın üreticisi Mali'de yasa dışı madencilik faaliyetlerinde bu tarz kazalara sık rastlanıyor.