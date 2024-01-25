https://sputniknews.com.tr/20240125/malide-kacak-altin-madeni-coktu-en-az-70-isci-oldu-1080015329.html

Mali'de kaçak altın madeni çöktü: En az 70 işçi öldü

Mali'de kaçak altın madeni çöktü: En az 70 işçi öldü

Mali'de kaçak altın madeninin çökmesi sonucu 70 kişi hayatını kaybetti. 25.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-25T02:28+0300

2024-01-25T02:28+0300

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Mali'de hafta sonu kaçak altın madeninin çökmesi sonucu en az 70 kişinin öldüğü ortaya çıktı.Madencilik Müdürlüğü'nden üst düzey bir yetkili, güneybatıdaki Koulikoro bölgesindeki Kangaba ilçesinde kaçak işletilen bir altın madeninin çöktüğünü belirtti.Yetkili, olayda en az 70 kişinin yaşamını yitirdiğini ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.Afrika'nın en büyük üçüncü altın üreticisi Mali'de yasa dışı madencilik faaliyetlerinde bu tarz kazalara sık rastlanıyor.

https://sputniknews.com.tr/20230908/rapor-yayinlandi-makine-ihracatinda-ilk-sirada-rusya-yer-aldi-1075296555.html

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