Rapor yayınlandı: Makine ihracatında ilk sırada Rusya yer aldı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Avrupa Birliği’nde Ukrayna anlaşmazlığı
11:33
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Alman basını: Leopard tanklarını üreten Rheinmetall, Ukrayna’dan dolayı zarara uğradı
12:33
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD medyası: Ukrayna için görüşmeler 2024’ten önce tamamlanmayacak
13:31
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
SESLİ HABER
'Putin-Erdoğan görüşmesinin tahıl anlaşmasıyla ilgili detayları Batı'ya iletilecek'
14:29
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD başkan adayı Ramaswamy: “Kuzey Akım’ları patlatarak yanlış yaptık”
15:34
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Hindistan’daki G20 Zirvesi'ne katılmayacak
16:15
1 dk
SESLİ HABER
Macaristan Başbakanı Orban: Savaş sebebi sayarız
16:33
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
SESLİ HABER
Kommersant: Rusya'dan Türkiye'ye kömür ihracatı yüzde 55 arttı
17:33
1 dk
SESLİ HABER
Rusya'nın ihracat rakamlarında Çin, AB'yi geride bıraktı, Türkiye 3. sırada
17:45
2 dk
SESLİ HABER
Eski İngiliz ajanı: Kiev, Biden'ın Zelenskiy'ye ihanet edebileceği korkusuyla panikte
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Ukrayna '3. Dünya Savaşı'ndayız' dedi, Zaharova'dan yanıt geldi: Kiev gerçeklerin farkına vardı
18:16
2 dk
SESLİ HABER
Çin medyası: Ukrayna, Avrupa’daki Ukraynalı erkeklerin iadesini talep ediyor
18:32
1 dk
SESLİ HABER
Ukrayna ordusunun ateşlediği mermi Donetsk’te bir anaokulunun binasının içine isabet etti
18:45
2 dk
SESLİ HABER
Eski CIA danışmanı Rickards: ABD, Ukrayna’daki çatışmayı seçimlere kadar uzatıp ardından bırakacak
19:00
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li komutan: Uzayda savaş, insanların yaşamını yüzyıllar boyunca etkileyebilir
19:17
1 dk
MUHTEŞEM SÜLEYMAN
Hürrem'le aşkı dillere destandı
19:29
6 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Hindistan’daki G20 Zirvesi'ne katılmayacak
19:45
1 dk
SESLİ HABER
DSÖ: Kovid vakalarında son 28 günde yüzde 63 artış kaydedildi
20:00
2 dk
SESLİ HABER
Rusya-AB ticareti dengeyi buldu
20:16
2 dk
SESLİ HABER
Cezayirli profesör Kahi: Fransa, tazminat ödemek istemediği için nükleer haritayı vermiyor
21:00
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li ekonomist Wolff: Çoğu ülke Rusya’yla ticaret yapmaya devam ediyor
22:00
1 dk
SESLİ HABER
Kremlin'den Blinken'ın Kiev ziyaretine tepki: ABD, savaşı son Ukraynalıya kadar sürdürme niyetinde
23:00
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD'li Cumhuriyetçi aday Ramaswami: Zelenskiy, ABD'yi aldattı
11:32
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Challenger tankı kesinlikle bir süper silah değil
12:35
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
SESLİ HABER
Zaharova: ABD, Kiev'e verilen seyreltilmiş uranyumlu mermilerin güvenliği hakkında yalan söylüyor
13:32
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy'den Avrupa Birliği’ne tehdit: Dava açarım
14:31
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı film yapımcısından eski Ukraynalı Bakan'a: Yüz binlerce yurttaşımı kurban etmekten sorumlu
15:31
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
SESLİ HABER
SVR Direktörü Narışkin: ABD, uluslararası politikada İngiltere'yi dikkate almıyor
16:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
SESLİ HABER
Pentagon resmen duyurdu: Ukrayna'ya zayıflatılmış uranyumlu mermiler vereceğiz
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20230908/rapor-yayinlandi-makine-ihracatinda-ilk-sirada-rusya-yer-aldi-1075296555.html
Rapor yayınlandı: Makine ihracatında ilk sırada Rusya yer aldı
Rapor yayınlandı: Makine ihracatında ilk sırada Rusya yer aldı
Türk iş ve inşaat makinaları sektörü analiz raporunu yayınladı. Verilere göre, inşaat ve madencilik makinaları ihracatında, Rusya, Almanya, Ege Serbest Bölge... 08.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-08T13:09+0300
2023-09-08T13:09+0300
ekonomi
rusya
ihracat
veri
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/08/1075296671_0:291:1601:1191_1920x0_80_0_0_3ee75c33267b03c8b06fd557927a7472.jpg
Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği (İMDER), İstif Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Derneği (İSDER), Makine İhracatçılar Birliği (MAİB) ve Türkiye Makina Federasyonu (MAKFED) tarafından hazırlanan ‘Makine ve Ekipman Kiralama Pazar Analizi Raporu’ paylaşıldı. Raporda sektörünün durumu, gelecek hedefleri ve bu yılın ilk 6 aylık sektörel dış ticaret verilerini açıklandı.İMDER’in, Makine İhracatçılar Birliği’nin (MAİB) verilerine dayanarak yaptığı açıklamaya göre, Türk iş ve inşaat makineleri sektörü, bu yılın ilk 6 ayında 1 milyar 112 milyon dolar ihracat, 1 milyar 104 milyon dolar ithalat yaptı. MAİB verileri, Türk iş ve inşaat makineleri sektörünün, Ocak-Haziran 2023’te ihracatını, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artırarak, 1 milyar 112 milyon dolara çıkardığını gösterdi. Sektörün aynı dönemdeki ithalatı, 1 milyar 104 milyon dolar oldu.İlk sırada Rusya yer aldıBu yılın ilk 7 ayında satılan iş makinesi sayısı ise toplam 8 bin 217 oldu. Verilere göre, inşaat ve madencilik makineleri ihracatında, Rusya, Almanya, Ege Serbest Bölge, Avusturya, Fransa, Birleşik Krallık, ABD, Irak, Kazakistan ve İsveç başı çekti.İş ve inşaat makineleri sektörü, 2022 yılında, ilk üçte Rusya, Almanya ve Ege Serbest Bölgesi olmak üzere 2 milyar dolar ihracat yaparken, toplam 11 bin 43 adet iş makinesi satmıştı.İstif makineleri ihracatında da ilk sıra Rusya’daYine verilere göre istif makineleri sektörü, Ocak-Haziran 2023 döneminde, geçen yıl aynı dönemle karşılaştırıldığında, ihracatını yüzde 34 artırarak, 374 milyon dolara yükseltti. Sektör, aynı dönemde 905 milyon dolar ithalat yaptı. İstif makinaları sektörü ihracatında ilk sıraları Rusya, Ukrayna, Cezayir ve ABD aldı.İSDER’in paylaştığı verilere göre sektörde, bu yıl temmuz ayında 799 adet iş makinesi satılırken, bu yılın ilk 7 ayında ise toplam satış adedi 9 bin 324’ü buldu. İstif makineleri sektörü, 2022 yılında 1 milyar dolar ihracat yaparken, ihracatta ilk 3 ülke Rusya, Cezayir ve ABD olarak sıralandı.
https://sputniknews.com.tr/20230904/rus-uzman-markov-socideki-gorusme-bircok-konuda-anlasmaya-varma-firsatini-verdi-1075185930.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/08/1075296671_0:0:1601:1200_1920x0_80_0_0_c9280e9ab7870e0ee51af3e84f3183b7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, ihracat, veri
rusya, ihracat, veri

Rapor yayınlandı: Makine ihracatında ilk sırada Rusya yer aldı

13:09 08.09.2023
© FotoğrafİSDER
İSDER - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2023
© Fotoğraf
Abone olTelegram
Türk iş ve inşaat makinaları sektörü analiz raporunu yayınladı. Verilere göre, inşaat ve madencilik makinaları ihracatında, Rusya, Almanya, Ege Serbest Bölge, Avusturya, Fransa, Birleşik Krallık, ABD, Irak, Kazakistan ve İsveç başı çekti.
Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği (İMDER), İstif Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Derneği (İSDER), Makine İhracatçılar Birliği (MAİB) ve Türkiye Makina Federasyonu (MAKFED) tarafından hazırlanan ‘Makine ve Ekipman Kiralama Pazar Analizi Raporu’ paylaşıldı. Raporda sektörünün durumu, gelecek hedefleri ve bu yılın ilk 6 aylık sektörel dış ticaret verilerini açıklandı.
İMDER’in, Makine İhracatçılar Birliği’nin (MAİB) verilerine dayanarak yaptığı açıklamaya göre, Türk iş ve inşaat makineleri sektörü, bu yılın ilk 6 ayında 1 milyar 112 milyon dolar ihracat, 1 milyar 104 milyon dolar ithalat yaptı. MAİB verileri, Türk iş ve inşaat makineleri sektörünün, Ocak-Haziran 2023’te ihracatını, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artırarak, 1 milyar 112 milyon dolara çıkardığını gösterdi. Sektörün aynı dönemdeki ithalatı, 1 milyar 104 milyon dolar oldu.

İlk sırada Rusya yer aldı

Bu yılın ilk 7 ayında satılan iş makinesi sayısı ise toplam 8 bin 217 oldu. Verilere göre, inşaat ve madencilik makineleri ihracatında, Rusya, Almanya, Ege Serbest Bölge, Avusturya, Fransa, Birleşik Krallık, ABD, Irak, Kazakistan ve İsveç başı çekti.
İş ve inşaat makineleri sektörü, 2022 yılında, ilk üçte Rusya, Almanya ve Ege Serbest Bölgesi olmak üzere 2 milyar dolar ihracat yaparken, toplam 11 bin 43 adet iş makinesi satmıştı.

İstif makineleri ihracatında da ilk sıra Rusya’da

Yine verilere göre istif makineleri sektörü, Ocak-Haziran 2023 döneminde, geçen yıl aynı dönemle karşılaştırıldığında, ihracatını yüzde 34 artırarak, 374 milyon dolara yükseltti. Sektör, aynı dönemde 905 milyon dolar ithalat yaptı. İstif makinaları sektörü ihracatında ilk sıraları Rusya, Ukrayna, Cezayir ve ABD aldı.
İSDER’in paylaştığı verilere göre sektörde, bu yıl temmuz ayında 799 adet iş makinesi satılırken, bu yılın ilk 7 ayında ise toplam satış adedi 9 bin 324’ü buldu. İstif makineleri sektörü, 2022 yılında 1 milyar dolar ihracat yaparken, ihracatta ilk 3 ülke Rusya, Cezayir ve ABD olarak sıralandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2023
GÖRÜŞ
Rus uzman Markov: Soçi’deki görüşme birçok konuda anlaşmaya varma fırsatını verdi
4 Eylül, 23:14
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала