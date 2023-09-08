https://sputniknews.com.tr/20230908/rapor-yayinlandi-makine-ihracatinda-ilk-sirada-rusya-yer-aldi-1075296555.html

Rapor yayınlandı: Makine ihracatında ilk sırada Rusya yer aldı

Rapor yayınlandı: Makine ihracatında ilk sırada Rusya yer aldı

Türk iş ve inşaat makinaları sektörü analiz raporunu yayınladı. Verilere göre, inşaat ve madencilik makinaları ihracatında, Rusya, Almanya, Ege Serbest Bölge... 08.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-08T13:09+0300

2023-09-08T13:09+0300

2023-09-08T13:09+0300

ekonomi

rusya

ihracat

veri

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/08/1075296671_0:291:1601:1191_1920x0_80_0_0_3ee75c33267b03c8b06fd557927a7472.jpg

Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği (İMDER), İstif Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Derneği (İSDER), Makine İhracatçılar Birliği (MAİB) ve Türkiye Makina Federasyonu (MAKFED) tarafından hazırlanan ‘Makine ve Ekipman Kiralama Pazar Analizi Raporu’ paylaşıldı. Raporda sektörünün durumu, gelecek hedefleri ve bu yılın ilk 6 aylık sektörel dış ticaret verilerini açıklandı.İMDER’in, Makine İhracatçılar Birliği’nin (MAİB) verilerine dayanarak yaptığı açıklamaya göre, Türk iş ve inşaat makineleri sektörü, bu yılın ilk 6 ayında 1 milyar 112 milyon dolar ihracat, 1 milyar 104 milyon dolar ithalat yaptı. MAİB verileri, Türk iş ve inşaat makineleri sektörünün, Ocak-Haziran 2023’te ihracatını, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artırarak, 1 milyar 112 milyon dolara çıkardığını gösterdi. Sektörün aynı dönemdeki ithalatı, 1 milyar 104 milyon dolar oldu.İlk sırada Rusya yer aldıBu yılın ilk 7 ayında satılan iş makinesi sayısı ise toplam 8 bin 217 oldu. Verilere göre, inşaat ve madencilik makineleri ihracatında, Rusya, Almanya, Ege Serbest Bölge, Avusturya, Fransa, Birleşik Krallık, ABD, Irak, Kazakistan ve İsveç başı çekti.İş ve inşaat makineleri sektörü, 2022 yılında, ilk üçte Rusya, Almanya ve Ege Serbest Bölgesi olmak üzere 2 milyar dolar ihracat yaparken, toplam 11 bin 43 adet iş makinesi satmıştı.İstif makineleri ihracatında da ilk sıra Rusya’daYine verilere göre istif makineleri sektörü, Ocak-Haziran 2023 döneminde, geçen yıl aynı dönemle karşılaştırıldığında, ihracatını yüzde 34 artırarak, 374 milyon dolara yükseltti. Sektör, aynı dönemde 905 milyon dolar ithalat yaptı. İstif makinaları sektörü ihracatında ilk sıraları Rusya, Ukrayna, Cezayir ve ABD aldı.İSDER’in paylaştığı verilere göre sektörde, bu yıl temmuz ayında 799 adet iş makinesi satılırken, bu yılın ilk 7 ayında ise toplam satış adedi 9 bin 324’ü buldu. İstif makineleri sektörü, 2022 yılında 1 milyar dolar ihracat yaparken, ihracatta ilk 3 ülke Rusya, Cezayir ve ABD olarak sıralandı.

https://sputniknews.com.tr/20230904/rus-uzman-markov-socideki-gorusme-bircok-konuda-anlasmaya-varma-firsatini-verdi-1075185930.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, ihracat, veri