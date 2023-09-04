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https://sputniknews.com.tr/20230904/rus-uzman-markov-socideki-gorusme-bircok-konuda-anlasmaya-varma-firsatini-verdi-1075185930.html
Rus uzman Markov: Soçi’deki görüşme birçok konuda anlaşmaya varma fırsatını verdi
Rus uzman Markov: Soçi’deki görüşme birçok konuda anlaşmaya varma fırsatını verdi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki görüşmeyi değerlendiren Markov, Soçi’deki görüşmenin birçok konuda... 04.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-04T23:14+0300
2023-09-04T23:14+0300
görüş
rusya
türkiye
türk-rus dostluğu
vladimir putin
recep tayyip erdoğan
sergey markov
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Türk-Rus Toplumsal Forumu Rusya Genel Sekreteri, Siyasi Araştırmalar Enstitüsü Genel Müdürü Sergey Markov, Sputnik’e açıklamasında, “Soçi’de gerçekleşen Putin-Erdoğan görüşmesi çok önemli. Bir yandan çok sayıda konuda anlaşma sağlandı, diğer yandan da anahtar bölgesel ve uluslararası konularda duruşlar karşılaştırıldı. Türkiye’de doğalgaz merkezinin ve Sinop’ta yeni nükleer enerji santralinin yapımından Ukrayna ve Suriye sorunlarına kadar geniş ikili gündemdeki çok sayıda konu değerlendirildi” ifadesini kullandı.“Rusya, Batılı devletlerin yoğun baskısına rağmen Rusya karşıtı yaptırımlara katılmayan Türkiye'nin kararlı duruşunu takdir ediyor” diyen Rus uzman, “Türkiye’nin, ABD’nin Ukrayna’da Rusya’ya karşı yürüttüğü hibrit savaşta arabuluculuk çabaları da talep görüyor” diye ekledi.Görüşmede, tahıl anlaşmasına da odaklanıldığının ortada olduğunu söyleyen Markov, sözlerini şöyle sürdürdü:
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rusya, türkiye, türk-rus dostluğu, vladimir putin, recep tayyip erdoğan, sergey markov
rusya, türkiye, türk-rus dostluğu, vladimir putin, recep tayyip erdoğan, sergey markov

Rus uzman Markov: Soçi’deki görüşme birçok konuda anlaşmaya varma fırsatını verdi

23:14 04.09.2023
© İHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2023
© İHA
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Amur Gadjiev
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki görüşmeyi değerlendiren Markov, Soçi’deki görüşmenin birçok konuda anlaşmaya varma ve duruşları karşılaştırma fırsatını verdiğini belirtti.
Türk-Rus Toplumsal Forumu Rusya Genel Sekreteri, Siyasi Araştırmalar Enstitüsü Genel Müdürü Sergey Markov, Sputnik’e açıklamasında, “Soçi’de gerçekleşen Putin-Erdoğan görüşmesi çok önemli. Bir yandan çok sayıda konuda anlaşma sağlandı, diğer yandan da anahtar bölgesel ve uluslararası konularda duruşlar karşılaştırıldı. Türkiye’de doğalgaz merkezinin ve Sinop’ta yeni nükleer enerji santralinin yapımından Ukrayna ve Suriye sorunlarına kadar geniş ikili gündemdeki çok sayıda konu değerlendirildi” ifadesini kullandı.
Rusya, Batılı devletlerin yoğun baskısına rağmen Rusya karşıtı yaptırımlara katılmayan Türkiye'nin kararlı duruşunu takdir ediyor” diyen Rus uzman, “Türkiye’nin, ABD’nin Ukrayna’da Rusya’ya karşı yürüttüğü hibrit savaşta arabuluculuk çabaları da talep görüyor” diye ekledi.
Görüşmede, tahıl anlaşmasına da odaklanıldığının ortada olduğunu söyleyen Markov, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Halihazırda, Batı’nın anlaşmanın Rusya’yla ilgili kısmını engellediği koşullarda bu anlaşma kesinlikle Rusya’nın işine yaramıyor. Batı tahıl anlaşmasını engellemeye bıraktıktan sonra Moskova tamamen anlaşmaya geri dönmeye hazır. Diğer yandan şimdi ‘tersine’ tahıl anlaşması konuşuluyor. Bu anlaşma uygulanmaya yakın. Bu anlaşmaya Rusya, Türkiye, Katar ve Afrika ülkeleri katılıyor. ‘Tersine’ ondan dolayı ki, söz konusu olan Türkiye’nin Ukrayna tahılının ihracatına katılımı değil, Katar’ın aracılığıyla Türkiye’nin Rus tahılının ihracatına katılımı ve Afrika ülkelerine dağıtımı.”
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