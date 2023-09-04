https://sputniknews.com.tr/20230904/rus-uzman-markov-socideki-gorusme-bircok-konuda-anlasmaya-varma-firsatini-verdi-1075185930.html

Rus uzman Markov: Soçi’deki görüşme birçok konuda anlaşmaya varma fırsatını verdi

Rus uzman Markov: Soçi’deki görüşme birçok konuda anlaşmaya varma fırsatını verdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki görüşmeyi değerlendiren Markov, Soçi’deki görüşmenin birçok konuda... 04.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-04T23:14+0300

2023-09-04T23:14+0300

2023-09-04T23:14+0300

görüş

rusya

türkiye

türk-rus dostluğu

vladimir putin

recep tayyip erdoğan

sergey markov

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Türk-Rus Toplumsal Forumu Rusya Genel Sekreteri, Siyasi Araştırmalar Enstitüsü Genel Müdürü Sergey Markov, Sputnik’e açıklamasında, “Soçi’de gerçekleşen Putin-Erdoğan görüşmesi çok önemli. Bir yandan çok sayıda konuda anlaşma sağlandı, diğer yandan da anahtar bölgesel ve uluslararası konularda duruşlar karşılaştırıldı. Türkiye’de doğalgaz merkezinin ve Sinop’ta yeni nükleer enerji santralinin yapımından Ukrayna ve Suriye sorunlarına kadar geniş ikili gündemdeki çok sayıda konu değerlendirildi” ifadesini kullandı.“Rusya, Batılı devletlerin yoğun baskısına rağmen Rusya karşıtı yaptırımlara katılmayan Türkiye'nin kararlı duruşunu takdir ediyor” diyen Rus uzman, “Türkiye’nin, ABD’nin Ukrayna’da Rusya’ya karşı yürüttüğü hibrit savaşta arabuluculuk çabaları da talep görüyor” diye ekledi.Görüşmede, tahıl anlaşmasına da odaklanıldığının ortada olduğunu söyleyen Markov, sözlerini şöyle sürdürdü:

rusya

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2023

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Amur Gadjiev https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104210/00/1042100001_182:0:2230:2048_100x100_80_0_0_2d95a4a93cc6fcc5effec7b26c51ca7f.jpg

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rusya, türkiye, türk-rus dostluğu, vladimir putin, recep tayyip erdoğan, sergey markov