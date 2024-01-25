https://sputniknews.com.tr/20240125/kuzey-kore-yeni-tip-stratejik-seyir-fuzesini-test-ettigini-duyurdu-1080024137.html

Kuzey Kore, yeni tip stratejik seyir füzesini test ettiğini duyurdu

Kuzey Kore, yeni tip stratejik seyir füzesini test ettiğini duyurdu

Kuzey Kore, geliştirilmekte olan ‘Bulhwasal-3-31’ isimli yeni tip stratejik seyir füzesinin ilk test atışının yapıldığını duyurdu. 25.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-25T10:40+0300

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savunma

kuzey kore

güney kore

füze

füze denemesi

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savunma

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Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre, Kuzey Kore Füze Genel İdaresi, yeni tip stratejik seyir füzesi ‘Bulhwasal-3-31’in ilk deneme atışını yaptı.Füze Genel İdaresi, atışların, silah sistemi geliştirme süreci içerisinde rutin ve zorunlu bir faaliyet olduğunu açıkladı.Test atışının komşu ülkenin güvenliği üzerinde olumsuz etkisinin olmadığı belirtildi.Bir gün önce açıklama yapan Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin Sarı Deniz yönüne seyir füzeleri fırlattığını bildirmişti.Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, yerel saatle 07.00 sularında fırlatılan füzelerin, Kuzey Kore'nin Eylül 2023 sonrası denediği ilk seyir füzeleri olduğu belirtildi.Güney Kore ordusunun teyakkuz gücünün artırıldığı kaydedilen açıklamada "Kuzey Kore'nin provokasyonlarını izlemek üzere ABD ile işbirliği içinde çalışıldığı" ifade edildi.

https://sputniknews.com.tr/20240124/guney-kore-kuzey-korenin-seyir-fuzeleri-firlattigini-duyurdu-1079979601.html

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