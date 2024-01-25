https://sputniknews.com.tr/20240125/kuzey-kore-yeni-tip-stratejik-seyir-fuzesini-test-ettigini-duyurdu-1080024137.html
Kuzey Kore, yeni tip stratejik seyir füzesini test ettiğini duyurdu
Kuzey Kore, yeni tip stratejik seyir füzesini test ettiğini duyurdu
Kuzey Kore, geliştirilmekte olan ‘Bulhwasal-3-31’ isimli yeni tip stratejik seyir füzesinin ilk test atışının yapıldığını duyurdu. 25.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-25T10:40+0300
2024-01-25T10:40+0300
2024-01-25T10:40+0300
savunma
kuzey kore
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füze
füze denemesi
abd
savunma
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Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre, Kuzey Kore Füze Genel İdaresi, yeni tip stratejik seyir füzesi ‘Bulhwasal-3-31’in ilk deneme atışını yaptı.Füze Genel İdaresi, atışların, silah sistemi geliştirme süreci içerisinde rutin ve zorunlu bir faaliyet olduğunu açıkladı.Test atışının komşu ülkenin güvenliği üzerinde olumsuz etkisinin olmadığı belirtildi.Bir gün önce açıklama yapan Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin Sarı Deniz yönüne seyir füzeleri fırlattığını bildirmişti.Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, yerel saatle 07.00 sularında fırlatılan füzelerin, Kuzey Kore'nin Eylül 2023 sonrası denediği ilk seyir füzeleri olduğu belirtildi.Güney Kore ordusunun teyakkuz gücünün artırıldığı kaydedilen açıklamada "Kuzey Kore'nin provokasyonlarını izlemek üzere ABD ile işbirliği içinde çalışıldığı" ifade edildi.
https://sputniknews.com.tr/20240124/guney-kore-kuzey-korenin-seyir-fuzeleri-firlattigini-duyurdu-1079979601.html
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kuzey kore, güney kore, füze, füze denemesi, abd, savunma
kuzey kore, güney kore, füze, füze denemesi, abd, savunma
Kuzey Kore, yeni tip stratejik seyir füzesini test ettiğini duyurdu
Kuzey Kore, geliştirilmekte olan ‘Bulhwasal-3-31’ isimli yeni tip stratejik seyir füzesinin ilk test atışının yapıldığını duyurdu.
Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre, Kuzey Kore Füze Genel İdaresi, yeni tip stratejik seyir füzesi ‘Bulhwasal-3-31’in ilk deneme atışını yaptı.
Füze Genel İdaresi, atışların, silah sistemi geliştirme süreci içerisinde rutin ve zorunlu bir faaliyet olduğunu açıkladı.
Test atışının komşu ülkenin güvenliği üzerinde olumsuz etkisinin olmadığı belirtildi.
Bir gün önce açıklama yapan Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin Sarı Deniz yönüne seyir füzeleri fırlattığını
bildirmişti.
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, yerel saatle 07.00 sularında fırlatılan füzelerin, Kuzey Kore'nin Eylül 2023 sonrası denediği ilk seyir füzeleri olduğu belirtildi.
Güney Kore ordusunun teyakkuz gücünün artırıldığı kaydedilen açıklamada "Kuzey Kore'nin provokasyonlarını izlemek üzere ABD ile işbirliği içinde çalışıldığı" ifade edildi.