https://sputniknews.com.tr/20240124/guney-kore-kuzey-korenin-seyir-fuzeleri-firlattigini-duyurdu-1079979601.html

Güney Kore, Kuzey Kore'nin seyir füzeleri fırlattığını duyurdu

Güney Kore, Kuzey Kore'nin seyir füzeleri fırlattığını duyurdu

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin Sarı Deniz yönüne seyir füzeleri fırlattığını bildirdi. 24.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-24T10:12+0300

2024-01-24T10:12+0300

2024-01-24T10:12+0300

dünya

güney kore

kuzey kore

füze

kim jong-un

abd

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/0e/1079618360_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8cca0e1f7be72a5ff2faca328e9344bf.jpg

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, yerel saatle 07.00 sularında fırlatılan füzelerin, Kuzey Kore'nin Eylül 2023 sonrası denediği ilk seyir füzeleri olduğu belirtildi.Güney Kore ordusunun teyakkuz gücünün artırıldığı kaydedilen açıklamada "Kuzey Kore'nin provokasyonlarını izlemek üzere ABD ile işbirliği içinde çalışıldığı" ifade edildi.Açıklamada "Hwasal-1 ya da Hwasal-2 tip ve karadan fırlatıldığı tahmin edilen ve sayısı açıklanmayan füzelerin kısa menzilli olmadığı" bildirildi.Kuzey Kore haber ajansının (KCNA) 19 Ocak'taki haberine göre, Kuzey Kore ocak ayında, geliştirilme aşamasındaki "Haeil-5-23" su altı nükleer silah sistemini test etmişti.Kim Jong-un, Kuzey Kore'nin yükselen askeri gücünü savunma ihtiyacıyla açıkladıYakın zamanda konuşan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkedeki artan askeri potansiyelin Güney Kore ile ‘zorla birleşme’ için değil, kendini savunma adına gerekli olduğunu vurgulamıştı.Ülkenin önde gelen savunma sanayii işletmelerindeki üretim süreçlerinin artırılması ve askeri potansiyelin güçlendirilmesi konularının ülkenin kendi savunması için olduğunun altını çizen Kim, Güney Kore ile birleşmenin imkansız olduğunu vurgularken, bu ülkenin Kuzey Kore'deki rejimin düşmesini ve özümseme yoluyla birleşmeyi hedeflediğini ifade etti.Kore Merkezi Haber Ajansı'nın (KCNA) aktardığına göre Kim, açıklamasında, “Ülkenin askeri gücündeki büyüme Güney Kore ile 'zorla birleşme' için değil, kendini savunma ihtiyacındandır. Güney Kore ile birleşmemiz, bu ülkenin Kuzey Kore rejiminin düşmesini ve özümseme yoluyla birleşmeyi amaçladığı için imkansızdır” ifadelerini kullandı.Renhap Haber Ajansı, Kuzey Kore liderinin Güney Kore'yi anayasada ‘bir numaralı düşman ülke’ olarak belirlenerek nitelendirilmesi gerektiğine inandığını bildirmişti.Kim, daha önce ülkedeki büyük mühimmat fabrikalarını teftiş ederken yaptığı açıklamada, "Güney'in Kuzey'e karşı silahlı güç kullanmaya veya egemenliğini ve güvenliğini tehdit etmeye kalkışması ve böyle bir fırsatın ortaya çıkması halinde, elimizdeki tüm araçları ve güçleri seferber ederek Güney'i yok etmekte tereddüt etmeyeceğiz" demişti.

https://sputniknews.com.tr/20240116/lavrov-abdnin-kuzey-kore-politikasi-bolgede-cozum-elde-edilmesini-engelliyor-1079702435.html

güney kore

kuzey kore

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

güney kore, kuzey kore, füze, kim jong-un, abd